Описание приготовления:

Приготовить по этому рецепту можно не только стейки, но и просто филе, порезанное на порционные кусочки. Крем-чиз и моцарелла в ходе приготовления превращаются в сливочный соус, поэтому к ней подойдут любые гарниры. Если будете брать замороженный шпинат, его нужно будет разморозить и отжать, прежде чем готовить в масле. Или можно подать с салатом из свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Индейка 2 Штуки (стейк)

Крем-чиз 150 Грамм

Шпинат 1 Пучок

Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Моцарелла 60 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Прованские травы По вкусу

Масло сливочнoe 20 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

398 ккал

Калорийность

3 г

Белки

64 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грудка индейки со шпинатом и крем-чизом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления грудки индейки со шпинатом и крем-чизом.

Стейки грудки сполосните и обсушите. Смешайте тертый чеснок с солью, перцем и прованскими травами. Натрите смесью грудки и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания.

Шпинат сполосните, обсушите и порвите руками. В сковороде разогрейте сливочное масло на среднем огне, выложите шпинат и прогрейте его 1-2 минуты, остудите.

Смешайте крем-чиз со шпинатом и покройте полностью стейки из грудки индейки.

Моцареллу порежьте на кусочки и разложите сверху.

Поставьте форму с грудками со шпинатом и крем-чизом в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Спустя время достаньте форму из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!