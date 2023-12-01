Описание приготовления:
Приготовить по этому рецепту можно не только стейки, но и просто филе, порезанное на порционные кусочки. Крем-чиз и моцарелла в ходе приготовления превращаются в сливочный соус, поэтому к ней подойдут любые гарниры. Если будете брать замороженный шпинат, его нужно будет разморозить и отжать, прежде чем готовить в масле. Или можно подать с салатом из свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Индейка 2 Штуки (стейк)
- Крем-чиз 150 Грамм
- Шпинат 1 Пучок
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Моцарелла 60 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Прованские травы По вкусу
- Масло сливочнoe 20 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
398 ккал
Калорийность
3 г
Белки
64 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грудка индейки со шпинатом и крем-чизом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления грудки индейки со шпинатом и крем-чизом.
Стейки грудки сполосните и обсушите. Смешайте тертый чеснок с солью, перцем и прованскими травами. Натрите смесью грудки и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания.
Шпинат сполосните, обсушите и порвите руками. В сковороде разогрейте сливочное масло на среднем огне, выложите шпинат и прогрейте его 1-2 минуты, остудите.
Смешайте крем-чиз со шпинатом и покройте полностью стейки из грудки индейки.
Моцареллу порежьте на кусочки и разложите сверху.
Поставьте форму с грудками со шпинатом и крем-чизом в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Спустя время достаньте форму из духовки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!