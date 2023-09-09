Рассольник – это очень вкусное и сытное блюдо для семейного обеда. Как приготовить рассольник, вы узнаете из нашей проверенной кулинарной подборки, в которой вас ждет 10 вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Домашний рассольник порадует своим насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Отличная идея для обеденного меню!

Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами

Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами – это яркое по вкусу и невероятно питательное блюдо, которое разнообразит ваше домашнее меню. Приготовить аппетитное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Перловая крупа 150 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 2 шт.

Корень петрушки 1 шт.

Корень сельдерея 100 гр.

Огурец соленый 200 гр.

Масло сливочное 50 гр.

Картофель 4 шт.

Бульон мясной 1.5 л.

Укроп 3 ветки

Сметана для подачи

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 90 мин.

Как сварить рассольник по классическому рецепту с перловкой и солеными огурцами? Перловую крупу предварительно заливаем холодной водой на 3 часа. Затем воду сливаем, а перловую крупу перекладываем в кастрюлю. Вливаем к ней 600 мл воды, ставим на огонь и варим 40 минут после закипания. Лук, морковь, коренья очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Тонкими ломтиками разделываем соленые огурцы. Соломку из овощей и кореньев обжариваем на сливочном масле около 5 минут. Очищаем картофель и режем его брусочками. В кипящий мясной бульон выкладываем обжаренные овощи и картофель. Варим 10 минут. Добавляем сюда подготовленную перловую крупу и соленые огурцы, всыпаем соль и молотый перец по вкусу. Варим 10 минут на небольшом огне. Дальше огонь выключаем и держим заготовку под крышкой. Разливаем готовый суп по тарелкам и посыпаем измельченные укропом. Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте к столу со сметаной!

Рассольник с рисом и солеными огурцами

Рассольник с рисом и солеными огурцами получается невероятно сытным и интересным по вкусу. Приятная кислинка огурца никого не оставит равнодушным. Такое горячее блюдо станет идеальным решением для семейного обеда. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Вода – 1.7 л.

Филе куриное – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – 4-5 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Паста томатная – 1.5 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный горошек – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи в кожуре очищаем.

Шаг 2. Небольшими кубиками или брусочками режем почищенный картофель.

Шаг 3. Мелко нарезаем филе птицы.

Шаг 4. Выкладываем в кастрюлю мясо и картофель, заливаем водой. Добавляем сюда горошины перца и лавровый лист, отвариваем 25 минут после закипания. В процессе варки обязательно убираем пенку.

Шаг 5. В это время очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 6. Натираем очищенную морковь на средней терке.

Шаг 7. Мелкими кубиками разделываем соленые огурцы.

Шаг 8. Подготовленные овощи жарим в сковороде около 4 минут. Добавляем сюда томатную пасту, вливаем небольшое количество воды, перемешиваем и тушим 10 минут.

Шаг 9. В кастрюлю отправляем рис и варим заготовку еще 15 минут.

Шаг 10. Добавляем сюда зажарку, солим блюдо и перемешиваем. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 10 минут.

Шаг 11. Рассольник с рисом и солеными огурцами готов. Разливайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Как приготовить вкусный рассольник со свининой

Как приготовить вкусный рассольник со свининой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Обязательно берите на заметку идею и радуйте родных аппетитным и питательным горячим блюдом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина на кости – 400 гр.

Вода – 2,5 л.

Крупа перловая – 2 горсти.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее вымачиваем перловую крупу 3 часа. Свинину на кости отвариваем до готовности. Солим по вкусу.

Шаг 2. Промытую крупу отвариваем в кастрюле с кипящей водой.

Шаг 3. Очищаем картофель и режем небольшими брусочками. Отправляем его в мясной бульон и варим 15 минут.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем их до мягкости в сковороде с растительным маслом.

Шаг 5. Мелкими кубиками режем соленый огурец и выкладываем его в сковороду с овощами, перемешиваем и томим около 5 минут.

Шаг 6. Зажарку выкладываем в суп, перемешиваем.

Шаг 7. Добавляем сюда перловую крупу. Солим блюдо по вкусу, дополняем специями и варим еще 10 минут.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить вкусный рассольник со свининой. Подавайте к столу со свежей зеленью и угощайтесь!

Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами

Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами – это знаменитое и любимое многими горячее блюдо для яркого и сытного семейного обеда. Такой суп порадует насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина на кости – 400 гр.

Крупа перловая – 200 гр.

Огурец соленый – 5 шт.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Лист лавровый – 2 шт.

Вода – 2,5 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все продукты и специи по списку.

Шаг 2. Промываем говядину, заливаем ее водой и доводим до кипения. Затем варим полтора часа на небольшом огне. Через 30 минут можно добавлять перловую крупу, которую мы предварительно замачиваем в холодной воде часа на 3, а лучше на ночь.

Шаг 3. Очищаем и промываем картофель, режем его брусочками. Выкладываем в мясной бульон спустя полтора часа. Мясо в это время остужаем и отделяем от костей, отправляем обратно в суп.

Шаг 4. Мелкими кубиками разделываем репчатый лук.

Шаг 5. Натираем морковь на крупной терке и обжариваем ее вместе с луком до мягкого состояния на растительном масле.

Шаг 6. Мелкими кубиками режем соленый огурец. Добавляем его в суп вместе с обжаренными овощами, варим 10 минут. Солим угощение, дополняем специями, измельченным чесноком и даем настояться около 20 минут под крышкой.

Шаг 7. Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами

Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами – это насыщенное по вкусу и очень сытное блюдо, которое разнообразит точно ваше домашнее меню. Приготовить аппетитное горячее угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 300 гр.

Крупа перловая – 2/3 ст.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Огурец соленый – 2 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Зелень – 1 пучок.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок курицы заливаем водой и ставим на плиту.

Шаг 2. Варим бульон 1 час после закипания, периодически убираем пену.

Шаг 3. Достаем курицу и даем ей остыть.

Шаг 4. В готовый бульон выкладываем перловую крупу.

Шаг 5. Через 15 минут добавляем в бульон измельченный репчатый лук.

Шаг 6. Следом отправляем измельченную морковь на терке.

Шаг 7. Остывшую курицу отделяем от костей и режем небольшим кубиком. Отправляем в суп.

Шаг 8. Дополняем заготовку лавровым листком для аромата.

Шаг 9. Небольшими кусочками режем картофель, кладем его в суп.

Шаг 10. Дальше отправляем в массу измельченные соленые огурцы.

Шаг 11. Добавляем томатную пасту.

Шаг 12. Перемешиваем и солим содержимое.

Шаг 13. Когда все ингредиенты супа будут готовы, добавляем измельченный укроп.

Шаг 14. Перемешиваем и выключаем огонь. Даем блюду настояться под крышкой 15 минут.

Шаг 15. Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте аппетитный суп к столу!

Постный рассольник без мяса

Постный рассольник без мяса – интересный вариант аппетитного супа для тех, кто придерживается поста или не ест мясо. Угощение выйдет очень вкусным и сытным. Подавайте к обеденному столу, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крупа перловая – 0,5 ст.

Огурец соленый – 150 гр.

Лук-порей – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты по списку.

Шаг 2. Заранее вымачиваем перловую крупу в холодной воде, следует поддержать ее несколько часов, можно оставить на ночь.

Шаг 3. Тонкими колечками режем лук-порей. Измельчаем или натираем на терке очищенную морковь.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и слегка жарим на нем лук-порей.

Шаг 5. Добавляем сюда морковь, перемешиваем и жарим все вместе несколько минут.

Шаг 6. Выкладываем к овощам томатную пасту, тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Спустя минуту дополняем заготовку измельченными солеными огурцами. Тушим все вместе еще 3-4 минуты.

Шаг 8. Отвариваем перловую крупу в кастрюле, солим и дополняем ее специями. Выкладываем сюда зажарку, перемешиваем и варим еще 5 минут. Выключаем плиту и даем супу настояться под крышкой.

Шаг 9. Постный рассольник без мяса готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Рассольник с томатной пастой

Рассольник с томатной пастой – это вкусное и простое в исполнении блюдо для домашнего обеда. Такой продукт порадует питательностью и аппетитным внешним видом. Для быстрого исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Разнообразьте привычное меню!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бульон мясной – 1,7 л.

Картофель – 2 шт.

Рис – 3 ст.л. с горкой

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи сразу очищаем.

Шаг 2. Картофель режем небольшими брусочками или кубиками.

Шаг 3. Отправляем картошку в кипящий мясной бульон, затем добавляем сюда рис. Варим 15 минут.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 5. Жарим овощи на растительном масле до мягкости. Добавляем сюда томатную пасту, перемешиваем и жарим еще несколько минут.

Шаг 6. Дополняем овощи измельченным соленым огурцом, перемешиваем и томим еще несколько минут.

Шаг 7. Зажарку из овощей отправляем в суп, варим все вместе около 5-7 минут.

Шаг 8. Солим и дополняем специями суп, посыпаем измельченной зеленью. Выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой.

Шаг 9. Рассольник с томатной пастой готов. Угощайтесь!

Как сварить рассольник на курином бульоне

Как сварить рассольник на курином бульоне, делимся в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Обязательно берите на заметку и радуйте домашних сытным и ароматным супом на легком курином бульоне.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Рис – 0,5 ст.

Бульон куриный – 2 л.

Огурец соленый небольшой – 6 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Укроп – 4 ветки.

Соль морская – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Картофель, морковь и лук сразу очищаем и промываем.

Шаг 2. Заранее отвариваем куриный бульон. Для приготовления супа он должен быть в кипящем виде.

Шаг 3. В кипящий куриный бульон отправляем кубики картофеля и рис. Курицу, на которой варили бульон, разделяем на волокна и кладем обратно в кастрюлю.

Шаг 4. Тонкими кружочками режем морковь и кладем ее в сковороду.

Шаг 5. Мелкими кубиками режем репчатый лук.

Шаг 6. Натираем огурцы на крупной терке.

Шаг 7. Обжариваем лук и морковь на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 8. Добавляем сюда огурцы, перемешиваем и перекладываем все в суп. Солим угощение, дополняем специями, даем закипеть и убираем с огня.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как сварить рассольник на курином бульоне. Берите на заметку и приступайте к приготовлениям!

Как приготовить вкусный рассольник с грибами

Как приготовить вкусный рассольник с грибами, подробно рассказываем в нашем рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте сварить аппетитный суп в домашних условиях. Такое угощение порадует насыщенным вкусом, питательными свойствами и интересным ароматом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Бедро куриное – 300 гр.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Крупа перловая – 70 гр.

Огурец соленый – 80 гр.

Помидор соленый – 130 гр.

Картофель – 200 гр.

Морковь – 150 гр.

Лук репчатый – 130 гр.

Чеснок – 20 гр.

Паста томатная – 30 гр.

Масло растительное – для жарки.

Укроп – 15 гр.

Перец чили – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Кладем в кастрюлю куриное бедро и промытую, предварительно замоченную на несколько часов, перловую крупу. Сюда же добавляем соль и лавровый лист.

Шаг 3. Заливаем продукты водой и ставим на огонь. После закипания варим около 30-40 минут.

Шаг 4. Спустя указанное время отправляем в суп кубики картофеля. Варим еще 10-15 минут. Достаем куриное мясо из бульона и остужаем его.

Шаг 5. Измельчаем лук и морковь, обжариваем их на растительном масле до мягкости.

Шаг 6. Сюда же отправляем измельченный соленый огурец и шампиньоны. Перемешиваем продукты и жарим на небольшом огне около 10 минут.

Шаг 7. Добавляем сюда измельченный соленый помидор и томатную пасту. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Шаг 8. Обжарку из овощей и грибов выкладываем в суп, перемешиваем и варим еще 5 минут после закипания.

Шаг 9. Остывшее куриное мясо некрупно нарезаем и отправляем в суп.

Шаг 10. Добавляем сюда измельченный чеснок. Солим блюдо и дополняем специями. Доводим до кипения и выключаем огонь.

Шаг 11. Посыпаем суп измельченном укропом, закрываем крышкой и даем настояться.

Шаг 12. Вы узнали, как приготовить вкусный рассольник с грибами. Обязательно пробуйте!

Рассольник с фасолью

Рассольник с фасолью – это интересное по вкусу и питательное горячее угощение, которое разнообразит ваше домашнее меню. Приготовить аппетитный продукт с фасолью сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фасоль – 1 ст.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец соленый – 4 шт.

Бульон – 2,5 л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль предварительно вымачиваем в теплой воде. Оставляем ее на ночь. Затем заливаем свежей водой и отвариваем до готовности. Получился наваристый бульон.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество бульона, доводим его до кипения.

Шаг 3. Очищаем картофель, режем его средними кубиками и выкладываем в бульон.

Шаг 4. Мелко рубим очищенный репчатый лук.

Шаг 5. Очищенную морковь разделываем небольшими брусочками. Отправляем ее вместе с луком в бульон.

Шаг 6. Соленые огурцы натираем на крупной терке. Выкладываем в суп, спустя 10 минут добавляем отварную фасоль. Солим, перчим по вкусу, доводим до кипения и убираем с огня.

Шаг 7. Рассольник с фасолью готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь! Можно дополнить сметаной и ароматной зеленью.