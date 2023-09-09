Портал про города-курорты | Perekop

Как сварить рассольник

На чтение: 12 минут
Как сварить рассольник

Рассольник – это очень вкусное и сытное блюдо для семейного обеда. Как приготовить рассольник, вы узнаете из нашей проверенной кулинарной подборки, в которой вас ждет 10 вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Домашний рассольник порадует своим насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Отличная идея для обеденного меню!

Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами

Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами – это яркое по вкусу и невероятно питательное блюдо, которое разнообразит ваше домашнее меню. Приготовить аппетитное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Как сварить рассольник

Ингредиенты –+4 порц.

  • Перловая крупа 150 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Корень петрушки 1 шт.
  • Корень сельдерея 100 гр.
  • Огурец соленый 200 гр.
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Картофель 4 шт.
  • Бульон мясной 1.5 л.
  • Укроп 3 ветки
  • Сметана  для подачи
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Как сварить рассольник

    Как сварить рассольник по классическому рецепту с перловкой и солеными огурцами? Перловую крупу предварительно заливаем холодной водой на 3 часа. Затем воду сливаем, а перловую крупу перекладываем в кастрюлю. Вливаем к ней 600 мл воды, ставим на огонь и варим 40 минут после закипания.

  2. Как сварить рассольник

    Лук, морковь, коренья очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Тонкими ломтиками разделываем соленые огурцы.

  3. Как сварить рассольник

    Соломку из овощей и кореньев обжариваем на сливочном масле около 5 минут. Очищаем картофель и режем его брусочками.

  4. Как сварить рассольник

    В кипящий мясной бульон выкладываем обжаренные овощи и картофель. Варим 10 минут.

  5. Как сварить рассольник

    Добавляем сюда подготовленную перловую крупу и соленые огурцы, всыпаем соль и молотый перец по вкусу. Варим 10 минут на небольшом огне. Дальше огонь выключаем и держим заготовку под крышкой.

  6. Как сварить рассольник

    Разливаем готовый суп по тарелкам и посыпаем измельченные укропом.

  7. Как сварить рассольник

    Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте к столу со сметаной!

Рассольник с рисом и солеными огурцами

Рассольник с рисом и солеными огурцами получается невероятно сытным и интересным по вкусу. Приятная кислинка огурца никого не оставит равнодушным. Такое горячее блюдо станет идеальным решением для семейного обеда. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Вода – 1.7 л.
  • Филе куриное – 250 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Рис – 4-5 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец соленый – 3 шт.
  • Паста томатная – 1.5 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Перец черный горошек – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи в кожуре очищаем.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Небольшими кубиками или брусочками режем почищенный картофель.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Мелко нарезаем филе птицы.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Выкладываем в кастрюлю мясо и картофель, заливаем водой. Добавляем сюда горошины перца и лавровый лист, отвариваем 25 минут после закипания. В процессе варки обязательно убираем пенку.

Как сварить рассольник

Шаг 5. В это время очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Натираем очищенную морковь на средней терке.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Мелкими кубиками разделываем соленые огурцы.

Как сварить рассольник

Шаг 8. Подготовленные овощи жарим в сковороде около 4 минут. Добавляем сюда томатную пасту, вливаем небольшое количество воды, перемешиваем и тушим 10 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 9. В кастрюлю отправляем рис и варим заготовку еще 15 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 10. Добавляем сюда зажарку, солим блюдо и перемешиваем. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 10 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 11. Рассольник с рисом и солеными огурцами готов. Разливайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Как сварить рассольник

Как приготовить вкусный рассольник со свининой

Как приготовить вкусный рассольник со свининой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Обязательно берите на заметку идею и радуйте родных аппетитным и питательным горячим блюдом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина на кости – 400 гр.
  • Вода – 2,5 л.
  • Крупа перловая – 2 горсти.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее вымачиваем перловую крупу 3 часа. Свинину на кости отвариваем до готовности. Солим по вкусу.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Промытую крупу отвариваем в кастрюле с кипящей водой.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Очищаем картофель и режем небольшими брусочками. Отправляем его в мясной бульон и варим 15 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем их до мягкости в сковороде с растительным маслом.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Мелкими кубиками режем соленый огурец и выкладываем его в сковороду с овощами, перемешиваем и томим около 5 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Зажарку выкладываем в суп, перемешиваем.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Добавляем сюда перловую крупу. Солим блюдо по вкусу, дополняем специями и варим еще 10 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить вкусный рассольник со свининой. Подавайте к столу со свежей зеленью и угощайтесь!

Как сварить рассольник

Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами

Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами – это знаменитое и любимое многими горячее блюдо для яркого и сытного семейного обеда. Такой суп порадует насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Говядина на кости – 400 гр.
  • Крупа перловая – 200 гр.
  • Огурец соленый – 5 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Вода – 2,5 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все продукты и специи по списку.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Промываем говядину, заливаем ее водой и доводим до кипения. Затем варим полтора часа на небольшом огне. Через 30 минут можно добавлять перловую крупу, которую мы предварительно замачиваем в холодной воде часа на 3, а лучше на ночь.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Очищаем и промываем картофель, режем его брусочками. Выкладываем в мясной бульон спустя полтора часа. Мясо в это время остужаем и отделяем от костей, отправляем обратно в суп.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Мелкими кубиками разделываем репчатый лук.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Натираем морковь на крупной терке и обжариваем ее вместе с луком до мягкого состояния на растительном масле.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Мелкими кубиками режем соленый огурец. Добавляем его в суп вместе с обжаренными овощами, варим 10 минут. Солим угощение, дополняем специями, измельченным чесноком и даем настояться около 20 минут под крышкой.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как сварить рассольник

Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами

Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами – это насыщенное по вкусу и очень сытное блюдо, которое разнообразит точно ваше домашнее меню. Приготовить аппетитное горячее угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Курица – 300 гр.
  • Крупа перловая – 2/3 ст.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок курицы заливаем водой и ставим на плиту.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Варим бульон 1 час после закипания, периодически убираем пену.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Достаем курицу и даем ей остыть.

Как сварить рассольник

Шаг 4. В готовый бульон выкладываем перловую крупу.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Через 15 минут добавляем в бульон измельченный репчатый лук.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Следом отправляем измельченную морковь на терке.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Остывшую курицу отделяем от костей и режем небольшим кубиком. Отправляем в суп.

Как сварить рассольник

Шаг 8. Дополняем заготовку лавровым листком для аромата.

Как сварить рассольник

Шаг 9. Небольшими кусочками режем картофель, кладем его в суп.

Как сварить рассольник

Шаг 10. Дальше отправляем в массу измельченные соленые огурцы.

Как сварить рассольник

Шаг 11. Добавляем томатную пасту.

Как сварить рассольник

Шаг 12. Перемешиваем и солим содержимое.

Как сварить рассольник

Шаг 13. Когда все ингредиенты супа будут готовы, добавляем измельченный укроп.

Как сварить рассольник

Шаг 14. Перемешиваем и выключаем огонь. Даем блюду настояться под крышкой 15 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 15. Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте аппетитный суп к столу!

Как сварить рассольник

Постный рассольник без мяса

Постный рассольник без мяса – интересный вариант аппетитного супа для тех, кто придерживается поста или не ест мясо. Угощение выйдет очень вкусным и сытным. Подавайте к обеденному столу, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 0,5 ст.
  • Огурец соленый – 150 гр.
  • Лук-порей – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты по списку.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Заранее вымачиваем перловую крупу в холодной воде, следует поддержать ее несколько часов, можно оставить на ночь.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Тонкими колечками режем лук-порей. Измельчаем или натираем на терке очищенную морковь.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и слегка жарим на нем лук-порей.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Добавляем сюда морковь, перемешиваем и жарим все вместе несколько минут.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Выкладываем к овощам томатную пасту, тщательно перемешиваем.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Спустя минуту дополняем заготовку измельченными солеными огурцами. Тушим все вместе еще 3-4 минуты.

Как сварить рассольник

Шаг 8. Отвариваем перловую крупу в кастрюле, солим и дополняем ее специями. Выкладываем сюда зажарку, перемешиваем и варим еще 5 минут. Выключаем плиту и даем супу настояться под крышкой.

Как сварить рассольник

Шаг 9. Постный рассольник без мяса готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Как сварить рассольник

Рассольник с томатной пастой

Рассольник с томатной пастой – это вкусное и простое в исполнении блюдо для домашнего обеда. Такой продукт порадует питательностью и аппетитным внешним видом. Для быстрого исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Разнообразьте привычное меню!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Бульон мясной – 1,7 л.
  • Картофель – 2 шт.
  • Рис – 3 ст.л. с горкой
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи сразу очищаем.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Картофель режем небольшими брусочками или кубиками.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Отправляем картошку в кипящий мясной бульон, затем добавляем сюда рис. Варим 15 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Жарим овощи на растительном масле до мягкости. Добавляем сюда томатную пасту, перемешиваем и жарим еще несколько минут.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Дополняем овощи измельченным соленым огурцом, перемешиваем и томим еще несколько минут.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Зажарку из овощей отправляем в суп, варим все вместе около 5-7 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 8. Солим и дополняем специями суп, посыпаем измельченной зеленью. Выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой.

Как сварить рассольник

Шаг 9. Рассольник с томатной пастой готов. Угощайтесь!

Как сварить рассольник

Как сварить рассольник на курином бульоне

Как сварить рассольник на курином бульоне, делимся в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Обязательно берите на заметку и радуйте домашних сытным и ароматным супом на легком курином бульоне.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Рис – 0,5 ст.
  • Бульон куриный – 2 л.
  • Огурец соленый небольшой – 6 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Укроп – 4 ветки.
  • Соль морская – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Картофель, морковь и лук сразу очищаем и промываем.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Заранее отвариваем куриный бульон. Для приготовления супа он должен быть в кипящем виде.

Как сварить рассольник

Шаг 3. В кипящий куриный бульон отправляем кубики картофеля и рис. Курицу, на которой варили бульон, разделяем на волокна и кладем обратно в кастрюлю.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Тонкими кружочками режем морковь и кладем ее в сковороду.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Мелкими кубиками режем репчатый лук.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Натираем огурцы на крупной терке.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Обжариваем лук и морковь на растительном масле до мягкого состояния.

Как сварить рассольник

Шаг 8. Добавляем сюда огурцы, перемешиваем и перекладываем все в суп. Солим угощение, дополняем специями, даем закипеть и убираем с огня.

Как сварить рассольник

Шаг 9. Теперь вы знаете, как сварить рассольник на курином бульоне. Берите на заметку и приступайте к приготовлениям!

Как сварить рассольник

Как приготовить вкусный рассольник с грибами

Как приготовить вкусный рассольник с грибами, подробно рассказываем в нашем рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте сварить аппетитный суп в домашних условиях. Такое угощение порадует насыщенным вкусом, питательными свойствами и интересным ароматом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Бедро куриное – 300 гр.
  • Грибы шампиньоны – 150 гр.
  • Крупа перловая – 70 гр.
  • Огурец соленый – 80 гр.
  • Помидор соленый – 130 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Лук репчатый – 130 гр.
  • Чеснок – 20 гр.
  • Паста томатная – 30 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Укроп – 15 гр.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Кладем в кастрюлю куриное бедро и промытую, предварительно замоченную на несколько часов, перловую крупу. Сюда же добавляем соль и лавровый лист.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Заливаем продукты водой и ставим на огонь. После закипания варим около 30-40 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Спустя указанное время отправляем в суп кубики картофеля. Варим еще 10-15 минут. Достаем куриное мясо из бульона и остужаем его.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Измельчаем лук и морковь, обжариваем их на растительном масле до мягкости.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Сюда же отправляем измельченный соленый огурец и шампиньоны. Перемешиваем продукты и жарим на небольшом огне около 10 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Добавляем сюда измельченный соленый помидор и томатную пасту. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Как сварить рассольник

Шаг 8. Обжарку из овощей и грибов выкладываем в суп, перемешиваем и варим еще 5 минут после закипания.

Как сварить рассольник

Шаг 9. Остывшее куриное мясо некрупно нарезаем и отправляем в суп.

Как сварить рассольник

Шаг 10. Добавляем сюда измельченный чеснок. Солим блюдо и дополняем специями. Доводим до кипения и выключаем огонь.

Как сварить рассольник

Шаг 11. Посыпаем суп измельченном укропом, закрываем крышкой и даем настояться.

Как сварить рассольник

Шаг 12. Вы узнали, как приготовить вкусный рассольник с грибами. Обязательно пробуйте!

Как сварить рассольник

Рассольник с фасолью

Рассольник с фасолью – это интересное по вкусу и питательное горячее угощение, которое разнообразит ваше домашнее меню. Приготовить аппетитный продукт с фасолью сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Фасоль – 1 ст.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец соленый – 4 шт.
  • Бульон – 2,5 л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль предварительно вымачиваем в теплой воде. Оставляем ее на ночь. Затем заливаем свежей водой и отвариваем до готовности. Получился наваристый бульон.

Как сварить рассольник

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество бульона, доводим его до кипения.

Как сварить рассольник

Шаг 3. Очищаем картофель, режем его средними кубиками и выкладываем в бульон.

Как сварить рассольник

Шаг 4. Мелко рубим очищенный репчатый лук.

Как сварить рассольник

Шаг 5. Очищенную морковь разделываем небольшими брусочками. Отправляем ее вместе с луком в бульон.

Как сварить рассольник

Шаг 6. Соленые огурцы натираем на крупной терке. Выкладываем в суп, спустя 10 минут добавляем отварную фасоль. Солим, перчим по вкусу, доводим до кипения и убираем с огня.

Как сварить рассольник

Шаг 7. Рассольник с фасолью готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь! Можно дополнить сметаной и ароматной зеленью.

Как сварить рассольник

Что будем искать? Например,Человек