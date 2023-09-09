Рассольник – это очень вкусное и сытное блюдо для семейного обеда. Как приготовить рассольник, вы узнаете из нашей проверенной кулинарной подборки, в которой вас ждет 10 вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Домашний рассольник порадует своим насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Отличная идея для обеденного меню!
Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами
Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами – это яркое по вкусу и невероятно питательное блюдо, которое разнообразит ваше домашнее меню. Приготовить аппетитное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты –+4 порц.
- Перловая крупа 150 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 2 шт.
- Корень петрушки 1 шт.
- Корень сельдерея 100 гр.
- Огурец соленый 200 гр.
- Масло сливочное 50 гр.
- Картофель 4 шт.
- Бульон мясной 1.5 л.
- Укроп 3 ветки
- Сметана для подачи
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 90 мин.
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Как сварить рассольник по классическому рецепту с перловкой и солеными огурцами? Перловую крупу предварительно заливаем холодной водой на 3 часа. Затем воду сливаем, а перловую крупу перекладываем в кастрюлю. Вливаем к ней 600 мл воды, ставим на огонь и варим 40 минут после закипания.
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Лук, морковь, коренья очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Тонкими ломтиками разделываем соленые огурцы.
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Соломку из овощей и кореньев обжариваем на сливочном масле около 5 минут. Очищаем картофель и режем его брусочками.
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В кипящий мясной бульон выкладываем обжаренные овощи и картофель. Варим 10 минут.
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Добавляем сюда подготовленную перловую крупу и соленые огурцы, всыпаем соль и молотый перец по вкусу. Варим 10 минут на небольшом огне. Дальше огонь выключаем и держим заготовку под крышкой.
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Разливаем готовый суп по тарелкам и посыпаем измельченные укропом.
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Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте к столу со сметаной!
Рассольник с рисом и солеными огурцами
Рассольник с рисом и солеными огурцами получается невероятно сытным и интересным по вкусу. Приятная кислинка огурца никого не оставит равнодушным. Такое горячее блюдо станет идеальным решением для семейного обеда. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Вода – 1.7 л.
- Филе куриное – 250 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Рис – 4-5 ст.л.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец соленый – 3 шт.
- Паста томатная – 1.5 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Перец черный горошек – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи в кожуре очищаем.
Шаг 2. Небольшими кубиками или брусочками режем почищенный картофель.
Шаг 3. Мелко нарезаем филе птицы.
Шаг 4. Выкладываем в кастрюлю мясо и картофель, заливаем водой. Добавляем сюда горошины перца и лавровый лист, отвариваем 25 минут после закипания. В процессе варки обязательно убираем пенку.
Шаг 5. В это время очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.
Шаг 6. Натираем очищенную морковь на средней терке.
Шаг 7. Мелкими кубиками разделываем соленые огурцы.
Шаг 8. Подготовленные овощи жарим в сковороде около 4 минут. Добавляем сюда томатную пасту, вливаем небольшое количество воды, перемешиваем и тушим 10 минут.
Шаг 9. В кастрюлю отправляем рис и варим заготовку еще 15 минут.
Шаг 10. Добавляем сюда зажарку, солим блюдо и перемешиваем. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 10 минут.
Шаг 11. Рассольник с рисом и солеными огурцами готов. Разливайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!
Как приготовить вкусный рассольник со свининой
Как приготовить вкусный рассольник со свининой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Обязательно берите на заметку идею и радуйте родных аппетитным и питательным горячим блюдом.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина на кости – 400 гр.
- Вода – 2,5 л.
- Крупа перловая – 2 горсти.
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Огурец соленый – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – 40 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заранее вымачиваем перловую крупу 3 часа. Свинину на кости отвариваем до готовности. Солим по вкусу.
Шаг 2. Промытую крупу отвариваем в кастрюле с кипящей водой.
Шаг 3. Очищаем картофель и режем небольшими брусочками. Отправляем его в мясной бульон и варим 15 минут.
Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем их до мягкости в сковороде с растительным маслом.
Шаг 5. Мелкими кубиками режем соленый огурец и выкладываем его в сковороду с овощами, перемешиваем и томим около 5 минут.
Шаг 6. Зажарку выкладываем в суп, перемешиваем.
Шаг 7. Добавляем сюда перловую крупу. Солим блюдо по вкусу, дополняем специями и варим еще 10 минут.
Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить вкусный рассольник со свининой. Подавайте к столу со свежей зеленью и угощайтесь!
Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами
Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами – это знаменитое и любимое многими горячее блюдо для яркого и сытного семейного обеда. Такой суп порадует насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Говядина на кости – 400 гр.
- Крупа перловая – 200 гр.
- Огурец соленый – 5 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Вода – 2,5 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все продукты и специи по списку.
Шаг 2. Промываем говядину, заливаем ее водой и доводим до кипения. Затем варим полтора часа на небольшом огне. Через 30 минут можно добавлять перловую крупу, которую мы предварительно замачиваем в холодной воде часа на 3, а лучше на ночь.
Шаг 3. Очищаем и промываем картофель, режем его брусочками. Выкладываем в мясной бульон спустя полтора часа. Мясо в это время остужаем и отделяем от костей, отправляем обратно в суп.
Шаг 4. Мелкими кубиками разделываем репчатый лук.
Шаг 5. Натираем морковь на крупной терке и обжариваем ее вместе с луком до мягкого состояния на растительном масле.
Шаг 6. Мелкими кубиками режем соленый огурец. Добавляем его в суп вместе с обжаренными овощами, варим 10 минут. Солим угощение, дополняем специями, измельченным чесноком и даем настояться около 20 минут под крышкой.
Шаг 7. Ленинградский рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте к столу и угощайтесь!
Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами
Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами – это насыщенное по вкусу и очень сытное блюдо, которое разнообразит точно ваше домашнее меню. Приготовить аппетитное горячее угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Курица – 300 гр.
- Крупа перловая – 2/3 ст.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 0,5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Огурец соленый – 2 шт.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Зелень – 1 пучок.
- Вода – 2 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кусок курицы заливаем водой и ставим на плиту.
Шаг 2. Варим бульон 1 час после закипания, периодически убираем пену.
Шаг 3. Достаем курицу и даем ей остыть.
Шаг 4. В готовый бульон выкладываем перловую крупу.
Шаг 5. Через 15 минут добавляем в бульон измельченный репчатый лук.
Шаг 6. Следом отправляем измельченную морковь на терке.
Шаг 7. Остывшую курицу отделяем от костей и режем небольшим кубиком. Отправляем в суп.
Шаг 8. Дополняем заготовку лавровым листком для аромата.
Шаг 9. Небольшими кусочками режем картофель, кладем его в суп.
Шаг 10. Дальше отправляем в массу измельченные соленые огурцы.
Шаг 11. Добавляем томатную пасту.
Шаг 12. Перемешиваем и солим содержимое.
Шаг 13. Когда все ингредиенты супа будут готовы, добавляем измельченный укроп.
Шаг 14. Перемешиваем и выключаем огонь. Даем блюду настояться под крышкой 15 минут.
Шаг 15. Рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами готов. Подавайте аппетитный суп к столу!
Постный рассольник без мяса
Постный рассольник без мяса – интересный вариант аппетитного супа для тех, кто придерживается поста или не ест мясо. Угощение выйдет очень вкусным и сытным. Подавайте к обеденному столу, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Крупа перловая – 0,5 ст.
- Огурец соленый – 150 гр.
- Лук-порей – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим основные продукты по списку.
Шаг 2. Заранее вымачиваем перловую крупу в холодной воде, следует поддержать ее несколько часов, можно оставить на ночь.
Шаг 3. Тонкими колечками режем лук-порей. Измельчаем или натираем на терке очищенную морковь.
Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и слегка жарим на нем лук-порей.
Шаг 5. Добавляем сюда морковь, перемешиваем и жарим все вместе несколько минут.
Шаг 6. Выкладываем к овощам томатную пасту, тщательно перемешиваем.
Шаг 7. Спустя минуту дополняем заготовку измельченными солеными огурцами. Тушим все вместе еще 3-4 минуты.
Шаг 8. Отвариваем перловую крупу в кастрюле, солим и дополняем ее специями. Выкладываем сюда зажарку, перемешиваем и варим еще 5 минут. Выключаем плиту и даем супу настояться под крышкой.
Шаг 9. Постный рассольник без мяса готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!
Рассольник с томатной пастой
Рассольник с томатной пастой – это вкусное и простое в исполнении блюдо для домашнего обеда. Такой продукт порадует питательностью и аппетитным внешним видом. Для быстрого исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Разнообразьте привычное меню!
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Бульон мясной – 1,7 л.
- Картофель – 2 шт.
- Рис – 3 ст.л. с горкой
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи сразу очищаем.
Шаг 2. Картофель режем небольшими брусочками или кубиками.
Шаг 3. Отправляем картошку в кипящий мясной бульон, затем добавляем сюда рис. Варим 15 минут.
Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.
Шаг 5. Жарим овощи на растительном масле до мягкости. Добавляем сюда томатную пасту, перемешиваем и жарим еще несколько минут.
Шаг 6. Дополняем овощи измельченным соленым огурцом, перемешиваем и томим еще несколько минут.
Шаг 7. Зажарку из овощей отправляем в суп, варим все вместе около 5-7 минут.
Шаг 8. Солим и дополняем специями суп, посыпаем измельченной зеленью. Выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой.
Шаг 9. Рассольник с томатной пастой готов. Угощайтесь!
Как сварить рассольник на курином бульоне
Как сварить рассольник на курином бульоне, делимся в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Обязательно берите на заметку и радуйте домашних сытным и ароматным супом на легком курином бульоне.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Рис – 0,5 ст.
- Бульон куриный – 2 л.
- Огурец соленый небольшой – 6 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Укроп – 4 ветки.
- Соль морская – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Растительное масло – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Картофель, морковь и лук сразу очищаем и промываем.
Шаг 2. Заранее отвариваем куриный бульон. Для приготовления супа он должен быть в кипящем виде.
Шаг 3. В кипящий куриный бульон отправляем кубики картофеля и рис. Курицу, на которой варили бульон, разделяем на волокна и кладем обратно в кастрюлю.
Шаг 4. Тонкими кружочками режем морковь и кладем ее в сковороду.
Шаг 5. Мелкими кубиками режем репчатый лук.
Шаг 6. Натираем огурцы на крупной терке.
Шаг 7. Обжариваем лук и морковь на растительном масле до мягкого состояния.
Шаг 8. Добавляем сюда огурцы, перемешиваем и перекладываем все в суп. Солим угощение, дополняем специями, даем закипеть и убираем с огня.
Шаг 9. Теперь вы знаете, как сварить рассольник на курином бульоне. Берите на заметку и приступайте к приготовлениям!
Как приготовить вкусный рассольник с грибами
Как приготовить вкусный рассольник с грибами, подробно рассказываем в нашем рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте сварить аппетитный суп в домашних условиях. Такое угощение порадует насыщенным вкусом, питательными свойствами и интересным ароматом.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Бедро куриное – 300 гр.
- Грибы шампиньоны – 150 гр.
- Крупа перловая – 70 гр.
- Огурец соленый – 80 гр.
- Помидор соленый – 130 гр.
- Картофель – 200 гр.
- Морковь – 150 гр.
- Лук репчатый – 130 гр.
- Чеснок – 20 гр.
- Паста томатная – 30 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Укроп – 15 гр.
- Перец чили – по вкусу.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 2 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.
Шаг 2. Кладем в кастрюлю куриное бедро и промытую, предварительно замоченную на несколько часов, перловую крупу. Сюда же добавляем соль и лавровый лист.
Шаг 3. Заливаем продукты водой и ставим на огонь. После закипания варим около 30-40 минут.
Шаг 4. Спустя указанное время отправляем в суп кубики картофеля. Варим еще 10-15 минут. Достаем куриное мясо из бульона и остужаем его.
Шаг 5. Измельчаем лук и морковь, обжариваем их на растительном масле до мягкости.
Шаг 6. Сюда же отправляем измельченный соленый огурец и шампиньоны. Перемешиваем продукты и жарим на небольшом огне около 10 минут.
Шаг 7. Добавляем сюда измельченный соленый помидор и томатную пасту. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.
Шаг 8. Обжарку из овощей и грибов выкладываем в суп, перемешиваем и варим еще 5 минут после закипания.
Шаг 9. Остывшее куриное мясо некрупно нарезаем и отправляем в суп.
Шаг 10. Добавляем сюда измельченный чеснок. Солим блюдо и дополняем специями. Доводим до кипения и выключаем огонь.
Шаг 11. Посыпаем суп измельченном укропом, закрываем крышкой и даем настояться.
Шаг 12. Вы узнали, как приготовить вкусный рассольник с грибами. Обязательно пробуйте!
Рассольник с фасолью
Рассольник с фасолью – это интересное по вкусу и питательное горячее угощение, которое разнообразит ваше домашнее меню. Приготовить аппетитный продукт с фасолью сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фасоль – 1 ст.
- Картофель – 3 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец соленый – 4 шт.
- Бульон – 2,5 л.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сметана – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Фасоль предварительно вымачиваем в теплой воде. Оставляем ее на ночь. Затем заливаем свежей водой и отвариваем до готовности. Получился наваристый бульон.
Шаг 2. Отмеряем необходимое количество бульона, доводим его до кипения.
Шаг 3. Очищаем картофель, режем его средними кубиками и выкладываем в бульон.
Шаг 4. Мелко рубим очищенный репчатый лук.
Шаг 5. Очищенную морковь разделываем небольшими брусочками. Отправляем ее вместе с луком в бульон.
Шаг 6. Соленые огурцы натираем на крупной терке. Выкладываем в суп, спустя 10 минут добавляем отварную фасоль. Солим, перчим по вкусу, доводим до кипения и убираем с огня.
Шаг 7. Рассольник с фасолью готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь! Можно дополнить сметаной и ароматной зеленью.