Описание приготовления:

Молоко для йогурта берите пастеризованное и немного подогрейте, но не выше 40 градусов. Закваску можно купить в специализированных магазинах или в аптеке. Йогурт можно приготовить в йогуртнице, мультиварке или просто поставив в теплую воду и укутав. Сахар можно заменить на мед или сахарозаменитель.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Йогурт Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Молоко 500 Миллилитров

Молоко сухое обезжиренное 3 Ст. ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Ванильный экстракт По вкусу (или ванильный сахар)

Йогурт 1 Ст. ложка (без добавок или закваска)

Количество порций 5

Калорийность

93 ккал

Калорийность

5 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Обезжиренный ванильный йогурт»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления обезжиренного ванильного йогурта.

В кастрюлю налейте теплое молоко и добавьте сухое молоко.

Всыпьте сахар и все хорошо перемешайте до полного растворения молока и сахара.

Влейте в молоко ванильный экстракт по своему вкусу, перемешайте.

Добавьте в кастрюлю с молоком закваску для йогурта или как я натуральный йогурт без добавок. Все хорошо перемешайте до однородности.

Разлейте йогурт по бутылочкам или баночками и накройте. Установите их в йогуртницу или в чашу мультиварки с теплой водой, чтобы она доходила чуть выше баночек. Установите режим "Йогурт" и готовьте в течение 6-8 часов.

После приготовления перенесите баночки с йогуртом в холодильник на 1-2 часа. После этого его можно подавать на стол.

Приятного аппетита!