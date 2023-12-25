Описание приготовления:
Молоко для йогурта берите пастеризованное и немного подогрейте, но не выше 40 градусов. Закваску можно купить в специализированных магазинах или в аптеке. Йогурт можно приготовить в йогуртнице, мультиварке или просто поставив в теплую воду и укутав. Сахар можно заменить на мед или сахарозаменитель.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Йогурт Блюдо: Напитки / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 500 Миллилитров
- Молоко сухое обезжиренное 3 Ст. ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
- Ванильный экстракт По вкусу (или ванильный сахар)
- Йогурт 1 Ст. ложка (без добавок или закваска)
Количество порций 5
Калорийность
93 ккал
Калорийность
5 г
Белки
2 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Обезжиренный ванильный йогурт»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления обезжиренного ванильного йогурта.
В кастрюлю налейте теплое молоко и добавьте сухое молоко.
Всыпьте сахар и все хорошо перемешайте до полного растворения молока и сахара.
Влейте в молоко ванильный экстракт по своему вкусу, перемешайте.
Добавьте в кастрюлю с молоком закваску для йогурта или как я натуральный йогурт без добавок. Все хорошо перемешайте до однородности.
Разлейте йогурт по бутылочкам или баночками и накройте. Установите их в йогуртницу или в чашу мультиварки с теплой водой, чтобы она доходила чуть выше баночек. Установите режим "Йогурт" и готовьте в течение 6-8 часов.
После приготовления перенесите баночки с йогуртом в холодильник на 1-2 часа. После этого его можно подавать на стол.
Приятного аппетита!