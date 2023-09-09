Рецепт: Самса квадратной формы — с мясной начинкой

Ингредиенты:

молоко — 350 мл;

маргарин — 25 г;

масло сливочное — 100 г;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.;

соль — в тесто — 1 ч.л., в начинку — по вкусу;

мука — 440 г;

мясо — 300-400 г;

лук репчатый — 1 шт;

перец черный молотый — по вкусу;

зира — по вкусу;

яйца куриные — 1 шт;

черный тмин — немного

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня делюсь с вами рецептом вкусной, мясной выпечки, из домашнего слоенного теста. И эта выпечка — самса. Форма и способ приготовления слоенного теста немного нестандартный, такие пирожки отличаются по виду от традиционной треугольной узбекской самсы. Но вкус самый настоящий узбекский! Тонкое, слоенное, хрустящее тесто и ароматная мясная начинка без добавления картофеля! И еще в добавок они получаются очень сытными и питательными! Попробуйте их приготовить, и от первой дегустации, думаю, вам захочется повторить их приготовить еще ни один раз.

Потихоньку перейдем к ингредиентам. Для удобства я поделила их на пункты: для теста, для начинки и то, чем мы будем смазывать и посыпать пирожки перед выпеканием. Первое, в чем мы разберемся — это ингредиенты для теста. Я взяла 1 стакан (объемом 350 мл) молока, 25 г маргарина в само тесто при замесе и 100 г сливочного масла для приготовления слоенного теста. Также нам необходимы 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли и мука. Муки у меня ушло 2 стакана и еще 3/4 части этого же стакана (мой стакан объемом 250 мл). Т. е., учитывая, что в такой стакан вмещается 160 г муки, следовательно её у меня ушло 440 г. Но количество муки у вас может уйти или в чуть большем количестве, или в чуть меньшем.

Теперь разберемся с начинкой. Я взяла кусок мякоти говядины около 300-400 г, 1 луковицу, соль, зиру, черный молотый перец. Соль и специи берите по вкусу. Я лишь для точности могу сказать, что обычно я ставлю 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. зиры, а черный молотый перец — «на глаз».

И под конец приготовления блюда, нам понадобится 1 яйцо для смазывания самсы и немного черного тмина для её посыпки.

Теперь приступим непосредственно к самому приготовлению. В первую очередь я нарезаю мясо мелким кубиком. Удобно брать подмороженный кусок. Мясо у нас обычно хранится в морозильной камере, а перед приготовлением мы либо достаем на стол (если мало времени) или в холодильник в обычный отдел (это вариант «с вечера»). Нарезка мяса иногда может занять относительно много времени, а наше тесто долго не «отдыхает».

Теперь приготовим тесто. Молоко я не грела, так как тесто у нас с разрыхлителем, а не дрожжевое. А маргарин заранее растопила на газе. Сливочное тесто заранее вытащила с холодильника, чтобы оно стало очень мягким (оно нам скоро пригодится, когда мы начнем делать слоенное тесто).

Молоко выливаем в чашку, где будем замешивать тесто. Добавляем к нему 1 ч. л. соли и 25 г растопленного маргарина, все перемешиваем.

Всыпаем постепенно муку и добавляем 1 ч. л. разрыхлителя. Для начала я всыпала 2 стакана муки (мой стакан объемом 250 мл), а затем при замесе еще ушло 3/4 части этого же стакана. Тесто должно получится мягким, но не липнущим к рукам. Собираем тесто в колобок.

Сразу же делим его на 4 части, и каждую часть округляем в шарик. Накрываем пакетом или легким полотенцем и оставляем отдохнуть на 10 минут.

Теперь из каждого шарика теста мы будем делать «слоенный конвертик». Берем первый шарик и стараемся его раскатать как можно тоньше в форме квадрата. Затем начинаем смазывать размягченным сливочным маслом удобным для вас способом. Можно сливочное масло растопить и смазывать им тесто при помощи кисточки.

Мысленно делим тесто на 3 части и 1/3 частью, которая находится с краю, закрывают такую же по размеру часть, которая находится посередине.

Теперь и оставшейся 1/3 частью накрываем не смазанное маслом тесто. Получившуюся полосу еще раз смазываем или размягченным, или растопленным сливочным маслом.

Затем продолжаем складывать нашу полосу. Здесь это немного напоминает механизм заворачивания рулета. Только мы не скручиваем, а складываем конец, чтобы получился четырехугольник, а затем его докручиваем-складываем до самого конца.

Возможно объяснила непонятно, но старалась как могла)

Так вот, таких слоенных конвертиков в общей сложности у нас получается 4. Их все ставим на смазанную маслом тарелку, помещаем в пакет и отправляем в морозильную камеру на 15-20 минут.

Пока они стоят в морозилке, приготовим до конца начинку. Как вы помните, мясо у нас уже нарезано. Осталось нарезать мелким кубиком 1 луковицу, добавить соль и специи по вкусу. Чтобы быть более точной, напомню, что и в начинку я ставлю 1 ч. л. соли, а также 0,5 ч. л. зиры и немного черного молотого перца.

Очень удобно сразу делить начинку, но это не обязательный пункт, кому как удобней. Я же поделила на 16 частей, разложив на двух тарелках.

Теперь достаем наши «слоенные конвертики» с морозилки. Берем первый и раскатываем его в квадрат, припыляя мукой. Затем его делим на максимально равные квадраты.

Берем любой квадратик и ставим в центр 1/16 часть от всей начинки.

Защипываем его в форме квадрата и ставим на противень, застеленный пергаментной бумагой, швом вниз.

Осталось еще 3 квадратика от первого слоенного конверта. Лепим из каждого самсу точно таким же способом. И потом у нас останется еще 3 «слоенных конверта». Итого 16 самсы небольшого размера. Если вам размер в первый раз покажется маленький, можно переиграть. Вместо 4 слоенных конвертов сделать 3. Из каждого выйдет по 4 самсы, но их уже будет всего 12 и они будут покрупнее.

Теперь сразу их смазываем яйцом. Я полностью перемешивала белок с желтком. Можно немного белка выливать, так выпечка получается ярче. А можно смазать перемешанным желтком с 1 ст. л. молока. Затем немного посыпаем черным тмином каждый пирожок.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Смотрите на особенности своей духовки и на то, как вы обычно печете мясные пирожки. Я, к примеру, пекла 55 минут при 230 градусов. Но для большинства духовок это будет слишком много и по времени, и по градусам.

Вот такая самса у нас получилась! Очень сытная, ароматная, хрустящая, с любимой мясной начинкой! Да, придется немного дольше повозиться, но это того стоит. Буду рада, если этот рецепт был для вас полезным! Всем приятного аппетита и до новых встреч!

Время приготовления: 3 ч. 15 мин.