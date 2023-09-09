Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Самса квадратной формы — с мясной начинкой

На чтение: 5 минут
Рецепт: Самса квадратной формы — с мясной начинкой

Ингредиенты:
молоко — 350 мл;
маргарин — 25 г;
масло сливочное — 100 г;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.;
соль — в тесто — 1 ч.л., в начинку — по вкусу;
мука — 440 г;
мясо — 300-400 г;
лук репчатый — 1 шт;
перец черный молотый — по вкусу;
зира — по вкусу;
яйца куриные — 1 шт;
черный тмин — немного
Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня делюсь с вами рецептом вкусной, мясной выпечки, из домашнего слоенного теста. И эта выпечка — самса. Форма и способ приготовления слоенного теста немного нестандартный, такие пирожки отличаются по виду от традиционной треугольной узбекской самсы. Но вкус самый настоящий узбекский! Тонкое, слоенное, хрустящее тесто и ароматная мясная начинка без добавления картофеля! И еще в добавок они получаются очень сытными и питательными! Попробуйте их приготовить, и от первой дегустации, думаю, вам захочется повторить их приготовить еще ни один раз.
Потихоньку перейдем к ингредиентам. Для удобства я поделила их на пункты: для теста, для начинки и то, чем мы будем смазывать и посыпать пирожки перед выпеканием. Первое, в чем мы разберемся — это ингредиенты для теста. Я взяла 1 стакан (объемом 350 мл) молока, 25 г маргарина в само тесто при замесе и 100 г сливочного масла для приготовления слоенного теста. Также нам необходимы 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли и мука. Муки у меня ушло 2 стакана и еще 3/4 части этого же стакана (мой стакан объемом 250 мл). Т. е., учитывая, что в такой стакан вмещается 160 г муки, следовательно её у меня ушло 440 г. Но количество муки у вас может уйти или в чуть большем количестве, или в чуть меньшем.

Теперь разберемся с начинкой. Я взяла кусок мякоти говядины около 300-400 г, 1 луковицу, соль, зиру, черный молотый перец. Соль и специи берите по вкусу. Я лишь для точности могу сказать, что обычно я ставлю 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. зиры, а черный молотый перец — «на глаз».

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

И под конец приготовления блюда, нам понадобится 1 яйцо для смазывания самсы и немного черного тмина для её посыпки.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Теперь приступим непосредственно к самому приготовлению. В первую очередь я нарезаю мясо мелким кубиком. Удобно брать подмороженный кусок. Мясо у нас обычно хранится в морозильной камере, а перед приготовлением мы либо достаем на стол (если мало времени) или в холодильник в обычный отдел (это вариант «с вечера»). Нарезка мяса иногда может занять относительно много времени, а наше тесто долго не «отдыхает».

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Теперь приготовим тесто. Молоко я не грела, так как тесто у нас с разрыхлителем, а не дрожжевое. А маргарин заранее растопила на газе. Сливочное тесто заранее вытащила с холодильника, чтобы оно стало очень мягким (оно нам скоро пригодится, когда мы начнем делать слоенное тесто).
Молоко выливаем в чашку, где будем замешивать тесто. Добавляем к нему 1 ч. л. соли и 25 г растопленного маргарина, все перемешиваем.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Всыпаем постепенно муку и добавляем 1 ч. л. разрыхлителя. Для начала я всыпала 2 стакана муки (мой стакан объемом 250 мл), а затем при замесе еще ушло 3/4 части этого же стакана. Тесто должно получится мягким, но не липнущим к рукам. Собираем тесто в колобок.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Сразу же делим его на 4 части, и каждую часть округляем в шарик. Накрываем пакетом или легким полотенцем и оставляем отдохнуть на 10 минут.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Теперь из каждого шарика теста мы будем делать «слоенный конвертик». Берем первый шарик и стараемся его раскатать как можно тоньше в форме квадрата. Затем начинаем смазывать размягченным сливочным маслом удобным для вас способом. Можно сливочное масло растопить и смазывать им тесто при помощи кисточки.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Мысленно делим тесто на 3 части и 1/3 частью, которая находится с краю, закрывают такую же по размеру часть, которая находится посередине.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Теперь и оставшейся 1/3 частью накрываем не смазанное маслом тесто. Получившуюся полосу еще раз смазываем или размягченным, или растопленным сливочным маслом.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Затем продолжаем складывать нашу полосу. Здесь это немного напоминает механизм заворачивания рулета. Только мы не скручиваем, а складываем конец, чтобы получился четырехугольник, а затем его докручиваем-складываем до самого конца.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Возможно объяснила непонятно, но старалась как могла)
Так вот, таких слоенных конвертиков в общей сложности у нас получается 4. Их все ставим на смазанную маслом тарелку, помещаем в пакет и отправляем в морозильную камеру на 15-20 минут.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Пока они стоят в морозилке, приготовим до конца начинку. Как вы помните, мясо у нас уже нарезано. Осталось нарезать мелким кубиком 1 луковицу, добавить соль и специи по вкусу. Чтобы быть более точной, напомню, что и в начинку я ставлю 1 ч. л. соли, а также 0,5 ч. л. зиры и немного черного молотого перца.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Очень удобно сразу делить начинку, но это не обязательный пункт, кому как удобней. Я же поделила на 16 частей, разложив на двух тарелках.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Теперь достаем наши «слоенные конвертики» с морозилки. Берем первый и раскатываем его в квадрат, припыляя мукой. Затем его делим на максимально равные квадраты.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Берем любой квадратик и ставим в центр 1/16 часть от всей начинки.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Защипываем его в форме квадрата и ставим на противень, застеленный пергаментной бумагой, швом вниз.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Осталось еще 3 квадратика от первого слоенного конверта. Лепим из каждого самсу точно таким же способом. И потом у нас останется еще 3 «слоенных конверта». Итого 16 самсы небольшого размера. Если вам размер в первый раз покажется маленький, можно переиграть. Вместо 4 слоенных конвертов сделать 3. Из каждого выйдет по 4 самсы, но их уже будет всего 12 и они будут покрупнее.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Теперь сразу их смазываем яйцом. Я полностью перемешивала белок с желтком. Можно немного белка выливать, так выпечка получается ярче. А можно смазать перемешанным желтком с 1 ст. л. молока. Затем немного посыпаем черным тмином каждый пирожок.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Смотрите на особенности своей духовки и на то, как вы обычно печете мясные пирожки. Я, к примеру, пекла 55 минут при 230 градусов. Но для большинства духовок это будет слишком много и по времени, и по градусам.

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Вот такая самса у нас получилась! Очень сытная, ароматная, хрустящая, с любимой мясной начинкой! Да, придется немного дольше повозиться, но это того стоит. Буду рада, если этот рецепт был для вас полезным! Всем приятного аппетита и до новых встреч!

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Рецепт: Самса квадратной формы - с мясной начинкой

Время приготовления: 3 ч. 15 мин.

Что будем искать? Например,Человек