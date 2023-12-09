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Как сварить рис в кастрюле

На чтение: 9 минут
Как сварить рис в кастрюле

Как варить рис в кастрюле, чтобы он получился вкусным и привлекательным, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Здесь вы найдете варианты приготовления рассыпчатого риса разных видов и для любым целей. Берите на заметку!

Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле

Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Аппетитный и привлекательный гарнир получится даже у новичков. Обязательно берите на заметку простое руководство и приступайте к кулинарному процессу.

Как сварить рис в кастрюле

Ингредиенты –+4 порц.

  • Рис белый 200 гр.
  • Вода 400 мл.
  • Соль 1 ч.л.
  • Масло сливочное 30 гр.

Шаги 50 мин.

  1. Как сварить рис в кастрюле

    Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле? Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Как сварить рис в кастрюле

    Хорошенько промываем рис, пока вода после него не станет прозрачной.

  3. Как сварить рис в кастрюле

    Выкладываем промытый рис в кастрюлю. Заливаем водой. Соотношение риса и воды 1:2.

  4. Как сварить рис в кастрюле

    Солим рис и включаем плиту. Доводим до кипения и уменьшаем огонь, варим 5 минут.

  5. Как сварить рис в кастрюле

    Дальше варим под крышкой на очень слабом огне еще 25 минут. Затем огонь выключаем и оставляем рис под крышкой еще на 15 минут. Вмешиваем сюда кусочек сливочного масла.

  6. Как сварить рис в кастрюле

    Перекладываем рассыпчатый рис в порционные тарелки.

  7. Как сварить рис в кастрюле

    Теперь вы знаете, как сварить рассыпчатый рис в кастрюле. Обязательно попробуйте!

Как правильно сварить бурый рис в кастрюле

Как правильно сварить бурый рис в кастрюле, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Здесь подробно описан весь кулинарный процесс, благодаря чему аппетитный и вкусный рис получится у каждого. Обязательно берите идею на заметку!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис бурый – 1 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество бурого риса.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Кипятим воду в кастрюле, а в это время хорошенько промываем рис.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Выкладываем рис в кастрюлю с закипевшей водой.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. Перемешиваем и даем закипеть. Варим под крышкой 3 минуты на сильном огне, затем 7 минут на умеренном и далее 2 минуты на слабом.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Выключаем огонь и оставляем рис под крышкой на 15 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. На этом этапе можно добавить соль и сливочное масло. Перемешиваем.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Мы рассказали, как правильно сварить бурый рис в кастрюле. Пользуйтесь рецептом.

Как сварить рис в кастрюле

Как варить пропаренный рис в кастрюле

Как варить пропаренный рис в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно следуйте советам из инструкции, чтобы получить вкусный, аппетитный и привлекательным продукт. Такой рис послужит универсальным гарниром для ваших обеденных блюд.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис пропаренный – 150 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество пропаренного риса.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Отбрасываем рис на мелкое сито и хорошенько промываем под водой несколько раз.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Выкладываем рис в подготовленную кастрюлю. Заливаем водой.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. Добавляем немного соли.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Варим рис на медленном огне под крышкой около 20-25 минут. Вода должна вся выкипеть.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло и оставляем под крышкой на 5 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Теперь вы знаете, как варить пропаренный рис в кастрюле. Угощайтесь!

Как сварить рис в кастрюле

Рисовая каша из длиннозернового риса

Рисовая каша из длиннозернового риса – это аппетитный, вкусный и универсальный гарнир для вашего стола. Чтобы приготовить его правильно, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и домашних рассыпчатым гарниром из риса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 150 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Молоко – 200 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Длиннозерный рис предварительно вымачиваем в теплой воде 30 минут. Затем выкладываем его в глубокую кастрюлю.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Заливаем крупу водой и ставим на плиту.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Варим рис в кипящей воде около 7 минут, периодически помешивая.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. Если спустя указанное время в кастрюле осталась вода, ее необходимо слить. Теперь вливаем сюда молоко.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. После закипания молока добавляем сахар.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Добавляем соль и варим до испарения воды. На это уйдет около 20 минут. В конце добавляем сливочное масло.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Рис со сливочным маслом закрываем крышкой и оставляем еще на 5-10 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 8. Рисовая каша из длиннозернового риса готова. Подавайте к столу, дополнив сливочным маслом.

Как сварить рис в кастрюле

Как приготовить круглозерновой рис

Как приготовить круглозерновой рис, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Здесь подробно описан весь кулинарный процесс, с которым аппетитный и правильный рис получится у каждого. Обязательно берите идею на заметку и скорее приступайте!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис круглозерный – 100 гр.
  • Вода – 400 мл.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Рис хорошенько промываем под водой с помощью металлического сита.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Отправляем рис в кастрюлю. Солим по вкусу. Заливаем крупу горячей водой.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. Варим на слабом огне около 10 минут, периодически помешивая.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Дальше кастрюлю закрываем крышкой и отправляем разогретую до 150° духовку. Оставляем ее там на 10-15 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Готовую кашу раскладываем по тарелкам и дополняем сливочным маслом.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить круглозерновой рис. Берите на заметку!

Как сварить рис в кастрюле

Как сварить рис для суши роллов

Как сварить рис для суши роллов, чтобы они получились вкусными и привлекательными? Мы поделились кулинарным процессом в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите его на заметку, и ваш рис для роллов получится идеальным с первого раза.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Вода – 1,5 ст.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 0,5 ст.л.
  • Уксус рисовый – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем рис под водой до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Подготовленный рис выкладываем в кастрюлю и заливаем чистой водой. Ставим на огонь и доводим до кипения.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. После закипания огонь уменьшаем и варим рис около 10-15 минут. Перекладываем его в глубокую тарелку.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. В отдельной посуде соединяем рисовый уксус, соль и сахар. Ставим заготовку на небольшой огонь и варим до растворения сухих ингредиентов.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Готовый рис поливаем подготовленным уксусом.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Перемешиваем заготовку и оставляем до остывания.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Теперь вы знаете, как сварить рис для суши роллов. Берите на заметку!

Как сварить рис в кастрюле

Как приготовить черный рис

Как приготовить черный рис, мы подробно рассказали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно следуйте советам из инструкции, чтобы получить максимально вкусный, аппетитный и привлекательный продукт. Такой рис послужит универсальным гарниром для ваших блюд.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис черный – 1 ст.
  • Бульон куриный – 2 ст.
  • Вино белое – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем черный рис, чтобы удалить соринки. Достаточно одного раза.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Подсушиваем черный рис в сотейнике с толстым дном. Обжариваем на среднем огне около 3-4 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Дальше рис заливаем бульоном и добавляем сюда белое вино. Оно придаст блюду легкую кислинку.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. После закипания уменьшаем огонь и закрываем рис крышкой.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Оставляем на 40 минут на медленном огне.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Дальше можно приступать к сервировке. Готовый рис можно выложить на тарелку с помощью формочек.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить черный рис. Обязательно пробуйте!

Как сварить рис в кастрюле

Рассыпчатый рис басмати

Рассыпчатый рис басмати порадует вас своим вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такой продукт послужит идеальным гарниром для многих домашних блюд, а также подойдет для приготовления других угощений. Для правильного процесса варки используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис басмати – 360 гр.
  • Кипяток – 3 ст.
  • Корица – 1 палочка.
  • Кардамон – 3 шт.
  • Куркума – 8 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем рис басмати до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Разделяем палочку корицы на несколько частей. Раздавливаем кардамон и извлекаем из него семена. Коробочки кардамона не пригодятся.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Отправляем в кастрюлю с толстым дном сливочное масло. Выкладываем сюда корицу и семена кардамона, быстро обжариваем, затем добавляем соль и куркуму.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. Выкладываем сюда подготовленный рис и хорошенько перемешиваем. Обжариваем в течение 20-30 секунд.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Заливаем рис со специями кипятком. Перемешиваем и сразу закрываем крышкой. Доводим до кипения на большом огне, спустя 5 минут уменьшаем огонь. Варим еще 7 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и оборачиваем ее в газету и плед. Даем рису хорошенько настояться.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Рассыпчатый рис басмати готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как сварить рис в кастрюле

Рисовая каша на молоке

Рисовая каша на молоке – это очень вкусное и нежное решение для вашего завтрака или обеденного стола. Также, такое простое блюдо отлично подойдет для детского меню. Для приготовления такой аппетитной и полезной каши, используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Молоко – 2,5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество риса.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Дальше рис необходимо несколько раз промыть в воде.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Затем ингредиент вымачиваем 30 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Варим рис до полуготовности.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Отмеряем необходимое количество молока.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Выливаем в полуготовый рис молоко.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 8. Варим еще пару минут. Регулируем готовность по желаемой густоте.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 9. В конце добавляем соль, сахар и сливочное масло. Перемешиваем.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 10. Рисовая каша на молоке готова. Раскладывайте по тарелкам!

Как сварить рис в кастрюле

Рассыпчатый красный рис в кастрюле

Рассыпчатый красный рис в кастрюле – это аппетитный и невероятно вкусный гарнир для вашего стола. Чтобы приготовить его правильно, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и домашних рассыпчатым гарниром из риса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис красный – 1 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 2. Перебираем красный рис. Убираем видимые соринки.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 3. Дальше рис необходимо промыть несколько раз в воде.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 4. Над посудой с холодной водой устанавливаем сито, наполненное рисом. Оставляем продукты в таком положении на 30 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 5. Сливаем воду из крупы. Сам рис еще раз промываем и отправляем в кастрюлю.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 6. Добавляем сюда соль и вливаем воду.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 7. Доводим до кипения. Первые 5-10 минут варим на большом огне, затем уменьшаем температуру и готовим под крышкой еще 30 минут.

Как сварить рис в кастрюле

Шаг 8. Рассыпчатый красный рис в кастрюле готов. Подавайте к столу!

Как сварить рис в кастрюле

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