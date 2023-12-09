Как сварить рис в кастрюле

Как варить рис в кастрюле, чтобы он получился вкусным и привлекательным, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Здесь вы найдете варианты приготовления рассыпчатого риса разных видов и для любым целей. Берите на заметку!

Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле

Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Аппетитный и привлекательный гарнир получится даже у новичков. Обязательно берите на заметку простое руководство и приступайте к кулинарному процессу.

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 200 гр.

Вода 400 мл.

Соль 1 ч.л.

Масло сливочное 30 гр.

Шаги 50 мин.

Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле? Подготовим необходимые продукты по списку. Хорошенько промываем рис, пока вода после него не станет прозрачной. Выкладываем промытый рис в кастрюлю. Заливаем водой. Соотношение риса и воды 1:2. Солим рис и включаем плиту. Доводим до кипения и уменьшаем огонь, варим 5 минут. Дальше варим под крышкой на очень слабом огне еще 25 минут. Затем огонь выключаем и оставляем рис под крышкой еще на 15 минут. Вмешиваем сюда кусочек сливочного масла. Перекладываем рассыпчатый рис в порционные тарелки. Теперь вы знаете, как сварить рассыпчатый рис в кастрюле. Обязательно попробуйте!

Как правильно сварить бурый рис в кастрюле

Как правильно сварить бурый рис в кастрюле, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Здесь подробно описан весь кулинарный процесс, благодаря чему аппетитный и вкусный рис получится у каждого. Обязательно берите идею на заметку!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис бурый – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество бурого риса.

Шаг 2. Кипятим воду в кастрюле, а в это время хорошенько промываем рис.

Шаг 3. Выкладываем рис в кастрюлю с закипевшей водой.

Шаг 4. Перемешиваем и даем закипеть. Варим под крышкой 3 минуты на сильном огне, затем 7 минут на умеренном и далее 2 минуты на слабом.

Шаг 5. Выключаем огонь и оставляем рис под крышкой на 15 минут.

Шаг 6. На этом этапе можно добавить соль и сливочное масло. Перемешиваем.

Шаг 7. Мы рассказали, как правильно сварить бурый рис в кастрюле. Пользуйтесь рецептом.

Как варить пропаренный рис в кастрюле

Как варить пропаренный рис в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно следуйте советам из инструкции, чтобы получить вкусный, аппетитный и привлекательным продукт. Такой рис послужит универсальным гарниром для ваших обеденных блюд.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис пропаренный – 150 гр.

Вода – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество пропаренного риса.

Шаг 2. Отбрасываем рис на мелкое сито и хорошенько промываем под водой несколько раз.

Шаг 3. Выкладываем рис в подготовленную кастрюлю. Заливаем водой.

Шаг 4. Добавляем немного соли.

Шаг 5. Варим рис на медленном огне под крышкой около 20-25 минут. Вода должна вся выкипеть.

Шаг 6. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло и оставляем под крышкой на 5 минут.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как варить пропаренный рис в кастрюле. Угощайтесь!

Рисовая каша из длиннозернового риса

Рисовая каша из длиннозернового риса – это аппетитный, вкусный и универсальный гарнир для вашего стола. Чтобы приготовить его правильно, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и домашних рассыпчатым гарниром из риса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 150 гр.

Вода – 200 мл.

Молоко – 200 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Длиннозерный рис предварительно вымачиваем в теплой воде 30 минут. Затем выкладываем его в глубокую кастрюлю.

Шаг 2. Заливаем крупу водой и ставим на плиту.

Шаг 3. Варим рис в кипящей воде около 7 минут, периодически помешивая.

Шаг 4. Если спустя указанное время в кастрюле осталась вода, ее необходимо слить. Теперь вливаем сюда молоко.

Шаг 5. После закипания молока добавляем сахар.

Шаг 6. Добавляем соль и варим до испарения воды. На это уйдет около 20 минут. В конце добавляем сливочное масло.

Шаг 7. Рис со сливочным маслом закрываем крышкой и оставляем еще на 5-10 минут.

Шаг 8. Рисовая каша из длиннозернового риса готова. Подавайте к столу, дополнив сливочным маслом.

Как приготовить круглозерновой рис

Как приготовить круглозерновой рис, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Здесь подробно описан весь кулинарный процесс, с которым аппетитный и правильный рис получится у каждого. Обязательно берите идею на заметку и скорее приступайте!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис круглозерный – 100 гр.

Вода – 400 мл.

Соль – ¼ ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Рис хорошенько промываем под водой с помощью металлического сита.

Шаг 3. Отправляем рис в кастрюлю. Солим по вкусу. Заливаем крупу горячей водой.

Шаг 4. Варим на слабом огне около 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Дальше кастрюлю закрываем крышкой и отправляем разогретую до 150° духовку. Оставляем ее там на 10-15 минут.

Шаг 6. Готовую кашу раскладываем по тарелкам и дополняем сливочным маслом.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить круглозерновой рис. Берите на заметку!

Как сварить рис для суши роллов

Как сварить рис для суши роллов, чтобы они получились вкусными и привлекательными? Мы поделились кулинарным процессом в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите его на заметку, и ваш рис для роллов получится идеальным с первого раза.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Вода – 1,5 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Уксус рисовый – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем рис под водой до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.

Шаг 2. Подготовленный рис выкладываем в кастрюлю и заливаем чистой водой. Ставим на огонь и доводим до кипения.

Шаг 3. После закипания огонь уменьшаем и варим рис около 10-15 минут. Перекладываем его в глубокую тарелку.

Шаг 4. В отдельной посуде соединяем рисовый уксус, соль и сахар. Ставим заготовку на небольшой огонь и варим до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 5. Готовый рис поливаем подготовленным уксусом.

Шаг 6. Перемешиваем заготовку и оставляем до остывания.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как сварить рис для суши роллов. Берите на заметку!

Как приготовить черный рис

Как приготовить черный рис, мы подробно рассказали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно следуйте советам из инструкции, чтобы получить максимально вкусный, аппетитный и привлекательный продукт. Такой рис послужит универсальным гарниром для ваших блюд.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис черный – 1 ст.

Бульон куриный – 2 ст.

Вино белое – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем черный рис, чтобы удалить соринки. Достаточно одного раза.

Шаг 2. Подсушиваем черный рис в сотейнике с толстым дном. Обжариваем на среднем огне около 3-4 минут.

Шаг 3. Дальше рис заливаем бульоном и добавляем сюда белое вино. Оно придаст блюду легкую кислинку.

Шаг 4. После закипания уменьшаем огонь и закрываем рис крышкой.

Шаг 5. Оставляем на 40 минут на медленном огне.

Шаг 6. Дальше можно приступать к сервировке. Готовый рис можно выложить на тарелку с помощью формочек.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить черный рис. Обязательно пробуйте!

Рассыпчатый рис басмати

Рассыпчатый рис басмати порадует вас своим вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такой продукт послужит идеальным гарниром для многих домашних блюд, а также подойдет для приготовления других угощений. Для правильного процесса варки используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис басмати – 360 гр.

Кипяток – 3 ст.

Корица – 1 палочка.

Кардамон – 3 шт.

Куркума – 8 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем рис басмати до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Шаг 2. Разделяем палочку корицы на несколько частей. Раздавливаем кардамон и извлекаем из него семена. Коробочки кардамона не пригодятся.

Шаг 3. Отправляем в кастрюлю с толстым дном сливочное масло. Выкладываем сюда корицу и семена кардамона, быстро обжариваем, затем добавляем соль и куркуму.

Шаг 4. Выкладываем сюда подготовленный рис и хорошенько перемешиваем. Обжариваем в течение 20-30 секунд.

Шаг 5. Заливаем рис со специями кипятком. Перемешиваем и сразу закрываем крышкой. Доводим до кипения на большом огне, спустя 5 минут уменьшаем огонь. Варим еще 7 минут.

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и оборачиваем ее в газету и плед. Даем рису хорошенько настояться.

Шаг 7. Рассыпчатый рис басмати готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Рисовая каша на молоке

Рисовая каша на молоке – это очень вкусное и нежное решение для вашего завтрака или обеденного стола. Также, такое простое блюдо отлично подойдет для детского меню. Для приготовления такой аппетитной и полезной каши, используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Молоко – 2,5 ст.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество риса.

Шаг 2. Дальше рис необходимо несколько раз промыть в воде.

Шаг 3. Затем ингредиент вымачиваем 30 минут.

Шаг 4. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения.

Шаг 5. Варим рис до полуготовности.

Шаг 6. Отмеряем необходимое количество молока.

Шаг 7. Выливаем в полуготовый рис молоко.

Шаг 8. Варим еще пару минут. Регулируем готовность по желаемой густоте.

Шаг 9. В конце добавляем соль, сахар и сливочное масло. Перемешиваем.

Шаг 10. Рисовая каша на молоке готова. Раскладывайте по тарелкам!

Рассыпчатый красный рис в кастрюле

Рассыпчатый красный рис в кастрюле – это аппетитный и невероятно вкусный гарнир для вашего стола. Чтобы приготовить его правильно, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и домашних рассыпчатым гарниром из риса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис красный – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Перебираем красный рис. Убираем видимые соринки.

Шаг 3. Дальше рис необходимо промыть несколько раз в воде.

Шаг 4. Над посудой с холодной водой устанавливаем сито, наполненное рисом. Оставляем продукты в таком положении на 30 минут.

Шаг 5. Сливаем воду из крупы. Сам рис еще раз промываем и отправляем в кастрюлю.

Шаг 6. Добавляем сюда соль и вливаем воду.

Шаг 7. Доводим до кипения. Первые 5-10 минут варим на большом огне, затем уменьшаем температуру и готовим под крышкой еще 30 минут.

Шаг 8. Рассыпчатый красный рис в кастрюле готов. Подавайте к столу!