Описание приготовления:
Уксус можно делать из любого винограда, но мыть его нельзя. Дело в том, что на его поверхности находятся дикие дрожжи, без них ничего не получится. В зависимости от цвета винограда уксус получится светлым или темным. Если вы добавите дрожжи, то получите не винный уксус, а столовый. Хранить его нужно в темном и прохладном месте.
Основной ингредиент: Виноград / Ягоды
Состав / Ингредиенты:
- Виноград 1 Килограмм (ассорти)
- Вода 1300 Грамм
- Сахар 90 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
25 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Виноградный уксус»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления виноградного уксуса.
Виноград переберите и удалите веточки. Ягоды ни в коем случае не мойте!
Виноград хорошо разомните и выложите в чистую и сухую банку.
Всыпьте в раздавленный виноград половину сахара и перемешайте.
Влейте в банку теплую, не кипяченую воду и перемешайте до растворения сахара. Закройте сверху марлей, сложенной в несколько слоев и закрепите резинкой или просто завяжите. Уберите в темное, теплое место на две недели.
Процедите жидкость через марлю в несколько слоев и перелейте в чистую банку. Жмых выбросьте, он больше не понадобится. Всыпьте оставшийся сахар и перемешайте до растворения.
Снова закройте верх марлей и уберите на два месяца в темное, теплое место. Готовый уксус слейте при помощи трубочки не касаясь осадка в другую емкость. Все тщательно закройте и храните в прохладном месте.
Если все было сделано правильно, на поверхности уксуса образовывается вот такой уксусный гриб. Он похож на чайный гриб, но нужен для выработки уксуса.
Хорошего применения!