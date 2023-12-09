Портал про города-курорты | Perekop

Виноградный уксус

На чтение: 2 минуты
Виноградный уксус

Описание приготовления:

Уксус можно делать из любого винограда, но мыть его нельзя. Дело в том, что на его поверхности находятся дикие дрожжи, без них ничего не получится. В зависимости от цвета винограда уксус получится светлым или темным. Если вы добавите дрожжи, то получите не винный уксус, а столовый. Хранить его нужно в темном и прохладном месте.
Основной ингредиент: Виноград / Ягоды

Состав / Ингредиенты:

  • Виноград 1 Килограмм (ассорти)
  • Вода 1300 Грамм
  • Сахар 90 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

25 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Виноградный уксус»

Виноградный уксус

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления виноградного уксуса.

Виноградный уксус

Виноград переберите и удалите веточки. Ягоды ни в коем случае не мойте!

Виноградный уксус

Виноград хорошо разомните и выложите в чистую и сухую банку.

Виноградный уксус

Всыпьте в раздавленный виноград половину сахара и перемешайте.

Виноградный уксус

Влейте в банку теплую, не кипяченую воду и перемешайте до растворения сахара. Закройте сверху марлей, сложенной в несколько слоев и закрепите резинкой или просто завяжите. Уберите в темное, теплое место на две недели.

Виноградный уксус

Процедите жидкость через марлю в несколько слоев и перелейте в чистую банку. Жмых выбросьте, он больше не понадобится. Всыпьте оставшийся сахар и перемешайте до растворения.

Виноградный уксус

Снова закройте верх марлей и уберите на два месяца в темное, теплое место. Готовый уксус слейте при помощи трубочки не касаясь осадка в другую емкость. Все тщательно закройте и храните в прохладном месте.

Виноградный уксус

Если все было сделано правильно, на поверхности уксуса образовывается вот такой уксусный гриб. Он похож на чайный гриб, но нужен для выработки уксуса.

Виноградный уксус

Хорошего применения!

Что будем искать? Например,Человек