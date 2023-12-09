Описание приготовления:

Уксус можно делать из любого винограда, но мыть его нельзя. Дело в том, что на его поверхности находятся дикие дрожжи, без них ничего не получится. В зависимости от цвета винограда уксус получится светлым или темным. Если вы добавите дрожжи, то получите не винный уксус, а столовый. Хранить его нужно в темном и прохладном месте.

Основной ингредиент: Виноград / Ягоды

Состав / Ингредиенты:

Виноград 1 Килограмм (ассорти)

Вода 1300 Грамм

Сахар 90 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

25 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Виноградный уксус»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления виноградного уксуса.

Виноград переберите и удалите веточки. Ягоды ни в коем случае не мойте!

Виноград хорошо разомните и выложите в чистую и сухую банку.

Всыпьте в раздавленный виноград половину сахара и перемешайте.

Влейте в банку теплую, не кипяченую воду и перемешайте до растворения сахара. Закройте сверху марлей, сложенной в несколько слоев и закрепите резинкой или просто завяжите. Уберите в темное, теплое место на две недели.

Процедите жидкость через марлю в несколько слоев и перелейте в чистую банку. Жмых выбросьте, он больше не понадобится. Всыпьте оставшийся сахар и перемешайте до растворения.

Снова закройте верх марлей и уберите на два месяца в темное, теплое место. Готовый уксус слейте при помощи трубочки не касаясь осадка в другую емкость. Все тщательно закройте и храните в прохладном месте.

Если все было сделано правильно, на поверхности уксуса образовывается вот такой уксусный гриб. Он похож на чайный гриб, но нужен для выработки уксуса.

Хорошего применения!