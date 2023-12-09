Рецепт: Мясо с овощами в горшочке — Простой рецепт

Ингредиенты:
филе куриное — 200 гр.;
картофель (средний) — 4 шт;
перец болгарский — 1 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 3 шт;
специи — по вкусу;
чеснок — 1 зуб.;
майонез — 1 ст.л.;
сыр твердый — 30 гр.
Способ приготовления: Всех приветствую. Когда мне надо приготовить быстро, вкусно и сытно я всегда пользуюсь этим рецептом. Согласитесь, минимум сил, грязной посуды и других кухонных заморочек.
Первым делом режим филе на небольшие кусочки и маринуем по вкусу. Для этого я использую соль, перец и хмели-сунели, также добавляю чеснок, а в конце добавляю майонез и всё перемешиваю.
Оставляем мариноваться.
Теперь беремся за овощи. Здесь ничего сложного, просто нарезать кубиками среднего размера.
Овощи необходимо посолить и оставить на 5-10 минут.
Вот так легко и просто подготовительные работы окончены.
Для запекания я использую глиняные горшочки. Укладываем ингредиенты слоями, чередуя филе с овощами.
Накрываем крышкой и отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
За 3 минуты посылаем тёртым сыром.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 150 руб.