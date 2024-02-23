ГлавнаяРецептыКак в популярном фастфуде: как приготовить известные на весь мир наггетсы дома Как в популярном фастфуде: как приготовить известные на весь мир наггетсы дома На чтение: 2 минуты Для того, чтобы выходные прошли удачно, следует обо всем позаботиться заранее. Приготовьте хрустящие и нежные наггетсы — и вопрос о вкусной еде сразу исчезнет. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая курочка быстро готовится, очень мягкая и сочная. Добавьте любимый соус и напитки – и эти выходные вы точно не забудете! Интересно Даже вкуснее, чем из сырков: рецепт намазки из шпрот – дешевая закуска за 10 минут Рецепт курятины в панировке Время: 45 минут Порций: 4 Очень вкусно готовить, а так смакуют / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 филе куриной грудки; – 1 стакан молока; – полстакана пшеничной муки; – 1 яйцо; – соль, перец по вкусу; – пол чайной ложки порошка сладкой паприки; – пол чайной ложки молотого острого перца; – 2 стакана кукурузных хлопьев (не сладких); – 4 столовые ложки оливкового масла или растопленного сливочного масла. Приготовление: Нарежьте филе кусочками примерно 2,5 сантиметра, приправьте солью, перцем и перемешайте. Хлопья покрошите или немного смешайте в блендере или измельчителе. В миске смешайте молоко, муку, яйцо, соль, перец и паприку до однородности. Поместите филе в смесь и перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов С. Большой противень застелите бумагой для выпечки. Обваляйте мясо в хлопьях и выложите на противень. Посыпьте солью и сбрызните оливковым маслом или растопленным сливочным маслом. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки. Подавайте с чесночным соусом или кетчупом. Восхитительный десерт: что приготовить из замороженной малины. Поделитесь с друзьями