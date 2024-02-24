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Спагетти «Четыре помидора»

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Спагетти «Четыре помидора»

Описание приготовления:

Для соуса будем использовать четыре вида томатов — помидоры в собственном соку, томатный соус, томатную пасту и свежие черри. Для аромата добавим немного сладкого перца и лук. Соус идеально подходит к спагетти, получается очень вкусно и ароматно. При подаче к такой пасте можно добавить сыр пармезан.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда / Спагетти / Паста

Состав / Ингредиенты:

  • Спагетти 100 Грамм
  • Лук 50 Грамм
  • Перец сладкий 70 Грамм
  • Помидоры черри 100 Грамм
  • Томатная паста 50 Грамм
  • Томаты в собственном соку 120 Грамм
  • Томатный соус 120 Грамм
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

144 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Спагетти "Четыре помидора"»

Спагетти "Четыре помидора"

Подготовьте все ингредиенты.

Спагетти "Четыре помидора"

Очистите лук и перец, сполосните и нарежьте мелко. Также ополосните черри и нарежьте их на 4 части.

Спагетти "Четыре помидора"

В сковороде разогрейте масло, выложите овощи и жарьте 3-4 минуты.

Спагетти "Четыре помидора"

Добавьте томатный соус, пасту и томаты в собственном соку. Также всыпьте сразу все специи по вкусу — соль, перец, щепотку сахара, паприку и сушеный чеснок.

Спагетти "Четыре помидора"

Томите соус 10 минут на небольшом огне.

Спагетти "Четыре помидора"

Тем временем, пока соус томится, сварите спагетти 5-6 минут в подсоленной воде. После воду слейте.

Спагетти "Четыре помидора"

Переложите спагетти в соус.

Спагетти "Четыре помидора"

Перемешайте все и прогрейте несколько минут. После подавайте спагетти к столу.

Спагетти "Четыре помидора"

Приятного аппетита!

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