Описание приготовления:
Для соуса будем использовать четыре вида томатов — помидоры в собственном соку, томатный соус, томатную пасту и свежие черри. Для аромата добавим немного сладкого перца и лук. Соус идеально подходит к спагетти, получается очень вкусно и ароматно. При подаче к такой пасте можно добавить сыр пармезан.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда / Спагетти / Паста
Состав / Ингредиенты:
- Спагетти 100 Грамм
- Лук 50 Грамм
- Перец сладкий 70 Грамм
- Помидоры черри 100 Грамм
- Томатная паста 50 Грамм
- Томаты в собственном соку 120 Грамм
- Томатный соус 120 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
144 ккал
Калорийность
2 г
Белки
7 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Спагетти "Четыре помидора"»
Подготовьте все ингредиенты.
Очистите лук и перец, сполосните и нарежьте мелко. Также ополосните черри и нарежьте их на 4 части.
В сковороде разогрейте масло, выложите овощи и жарьте 3-4 минуты.
Добавьте томатный соус, пасту и томаты в собственном соку. Также всыпьте сразу все специи по вкусу — соль, перец, щепотку сахара, паприку и сушеный чеснок.
Томите соус 10 минут на небольшом огне.
Тем временем, пока соус томится, сварите спагетти 5-6 минут в подсоленной воде. После воду слейте.
Переложите спагетти в соус.
Перемешайте все и прогрейте несколько минут. После подавайте спагетти к столу.
Приятного аппетита!