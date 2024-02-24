Описание приготовления:

Для соуса будем использовать четыре вида томатов — помидоры в собственном соку, томатный соус, томатную пасту и свежие черри. Для аромата добавим немного сладкого перца и лук. Соус идеально подходит к спагетти, получается очень вкусно и ароматно. При подаче к такой пасте можно добавить сыр пармезан.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда / Спагетти / Паста

Состав / Ингредиенты:

Спагетти 100 Грамм

Лук 50 Грамм

Перец сладкий 70 Грамм

Помидоры черри 100 Грамм

Томатная паста 50 Грамм

Томаты в собственном соку 120 Грамм

Томатный соус 120 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

144 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Спагетти "Четыре помидора"»

Подготовьте все ингредиенты.

Очистите лук и перец, сполосните и нарежьте мелко. Также ополосните черри и нарежьте их на 4 части.

В сковороде разогрейте масло, выложите овощи и жарьте 3-4 минуты.

Добавьте томатный соус, пасту и томаты в собственном соку. Также всыпьте сразу все специи по вкусу — соль, перец, щепотку сахара, паприку и сушеный чеснок.

Томите соус 10 минут на небольшом огне.

Тем временем, пока соус томится, сварите спагетти 5-6 минут в подсоленной воде. После воду слейте.

Переложите спагетти в соус.

Перемешайте все и прогрейте несколько минут. После подавайте спагетти к столу.

Приятного аппетита!