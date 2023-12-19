Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как варить рассыпчатый булгур на гарнир в кастрюле на воде. Промывать булгур не рекомендуют, но если хотите промыть, то после тщательно обсушите его с помощью бумажных полотенец. Варится булгур в пропорции 1:2, вместо воды также можно использовать бульон, а жарить его на смеси растительного и сливочного масла.
Основной ингредиент: Крупы / Булгур Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Булгур 120 Грамм
- Вода 240 Миллилитров (кипяток)
- Соль По вкусу
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
155 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Как варить рассыпчатый булгур на гарнир в кастрюле на воде»
Подготовьте все ингредиенты.
В кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло.
Добавьте булгур. Промывать его предварительно не нужно. Обжаривайте булгур 5-6 минут, периодически помешивая, до легкого орехового аромата.
Влейте горячую воду в кастрюлю. Посолите по вкусу. Накройте крышкой и варите булгур на небольшом огне 20-25 минут.
После снимите с плиты и дайте постоять под крышкой ещё 5-10 минут. Затем булгур можно перемешать.
Булгур готов, приятного вам аппетита!