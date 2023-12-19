Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как варить рассыпчатый булгур на гарнир в кастрюле на воде. Промывать булгур не рекомендуют, но если хотите промыть, то после тщательно обсушите его с помощью бумажных полотенец. Варится булгур в пропорции 1:2, вместо воды также можно использовать бульон, а жарить его на смеси растительного и сливочного масла.

Основной ингредиент: Крупы / Булгур Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Булгур 120 Грамм

Вода 240 Миллилитров (кипяток)

Соль По вкусу

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

155 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как варить рассыпчатый булгур на гарнир в кастрюле на воде»

Подготовьте все ингредиенты.

В кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло.

Добавьте булгур. Промывать его предварительно не нужно. Обжаривайте булгур 5-6 минут, периодически помешивая, до легкого орехового аромата.

Влейте горячую воду в кастрюлю. Посолите по вкусу. Накройте крышкой и варите булгур на небольшом огне 20-25 минут.

После снимите с плиты и дайте постоять под крышкой ещё 5-10 минут. Затем булгур можно перемешать.

Булгур готов, приятного вам аппетита!