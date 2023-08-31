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Гуляш из говядины

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Гуляш из говядины

Гуляш из говядины – это сытное и безумно вкусное блюдо, которое порадует вашу семью! Для приготовления лучше брать то мясо, в котором наименьшее количество жилок и пленок, так вы упростите процесс и сократите время, проведенное у плиты. Кубики сочной говядины томятся в различных соусах, например, из томатной пасты и сметаны, и в итоге получаются невероятно нежными и мягкими. Благодаря длительному томлению, говядина распадается по волокнам при минимальном давлении вилки.

Классический гуляш из говядины на сковороде с подливой

Классический гуляш из говядины на сковороде с подливой – это универсальное горячее кушанье, которое никогда не потеряет своей актуальности, потому как нежное мясо в соусе с овощами и томатной пастой – это настоящий гастрономический восторг, устоять просто невозможно!

Гуляш из говядины

Ингредиенты –+8 порц.

  • Говядина 500 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь ½ шт.
  • Мука 1 ст.л.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное 2 ст.л.
  • Зелень  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Приправы  по вкусу

Шаги 70 мин.

  1. Гуляш из говядины

    Гуляш из говядины с подливкой на сковороде готовится очень просто. Мясо тщательно промываем и промакиваем насухо бумажными полотенцами. Режем на кубики среднего размера и выкладываем в сковородку с раскаленным подсолнечным маслом, жарим на сильном пламени.

  2. Гуляш из говядины

    В момент, когда говядина подрумянилась, добавляем мелконашинкованный репчатый лук.

  3. Гуляш из говядины

    Также засыпаем морковь, измельченную при помощи крупной терки, перемешиваем и обжариваем около 2-3 минут.

  4. Гуляш из говядины

    Затем посыпаем компоненты мукой и активно перемешиваем, спустя минуту дополняем говядину с овощами томатной пастой.

  5. Гуляш из говядины

    Заливаем содержимое огнеупорной посуды водой так, чтобы жидкость полностью покрывала ингредиенты, доводим до кипения. Убавляем пламя и закрываем крышкой, томим в течение 40-60 минут.

  6. Гуляш из говядины

    По истечении указанного времени, сдабриваем кушанье рубленой зеленью, солью и любимыми приправами – прогреваем еще 5 минут и убираем с конфорки.

  7. Гуляш из говядины

    Гуляш из говядины готов! Раскладываем по порционным тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как приготовить гуляш из говядины с томатной пастой

Как приготовить гуляш из говядины с томатной пастой? Гуляш – это популярное блюдо, которое проще всего приготовить из говяжьего мяса. Сочетание подливки и кубиков говядины, томленных до мягкости – это настоящее вкусовое блаженство, которое придется по вкусу каждому!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Паста томатная – 1,5 ч.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Соль – 7 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину режем на крупные тонкие пластины.

Гуляш из говядины

Шаг 2. Масло подсолнечное в сковородке разогреваем и начинаем обжарку мяса на сильном пламени, после образования характерной корочки, высыпаем немного черного перца и соли.

Гуляш из говядины

Шаг 3. Не теряя времени, очищаем и нарезаем репчатый лук полу либо четверть кольцами.

Гуляш из говядины

Шаг 4. Добавляем лук к говядине, перемешиваем и засекаем 5 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Высыпаем муку, активно размешиваем и убавляем нагрев.

Гуляш из говядины

Шаг 6. Дополняем ингредиенты пастой из перетертых томатов и водой, закрываем крышкой и тушим на протяжении 40-50 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 7. За 5 минут до окончания тепловой обработки, приправляем кушанье лаврушкой, солью и молотым перцем. Перед подачей по желанию украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

Гуляш из говядины с подливкой из муки

Гуляш из говядины с подливкой из муки представляет собой густой и сытный мясной соус, который идеально дополнит любой гарнир, но особенно, гречневую кашу и пюре из картофеля. Готовится блюдо достаточно просто и быстро, поэтому подготавливаем продукты и приступаем!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Мякоть говяжья – 600 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Луковица – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и ополаскиваем овощи с зеленью. Лук нарезаем перьями, морковь мелкими брусочками, зелень просто измельчаем.

Гуляш из говядины

Шаг 2. Разогреваем растительное масло в глубокой сковороде и обжариваем кубики говядины до румяности, выпаривая всю влагу.

Гуляш из говядины

Шаг 3. К мясу высыпаем луковую нарезку, при частом помешивании доводим до прозрачности.

Гуляш из говядины

Шаг 4. Добавляем морковь.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Как только морковка подрумянилась, высыпаем соль, муку и приправы – перемешиваем и прогреваем еще 1-2 минуты.

Гуляш из говядины

Шаг 6. Сдабриваем томатной пастой и снова тщательно перемешиваем.

Гуляш из говядины

Шаг 7. Заливаем содержимое сковороды кипятком, чтобы вода покрывала мясо, мешаем и томим на медленном огне под крышкой от 40 до 50 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 8. Мясо в густой подливке выкладываем поверх гарнира и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

Говяжий гуляш со сметаной

Говяжий гуляш со сметаной – это нежное и тающее во рту кушанье, с приготовлением которого справится каждый! Обязательно попробуйте приготовить мясо таким образом, и вы будете возвращаться к этому рецепту еще много-много раз, потому как это безумно вкусно!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Вода – 2 ст.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Мука – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса, первым делом очищаем и ополаскиваем овощи вместе с мясом.

Гуляш из говядины

Шаг 2. Просушив говядину, зачищаем ее и режем на ломтики среднего размера.

Гуляш из говядины

Шаг 3. Морковь измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями, лук мелко нарезаем.

Гуляш из говядины

Шаг 4. На растительном масле в течение 4-5 минут обжариваем красное мясо, затем высыпаем овощи – перемешиваем и обжариваем все вместе еще 5 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Далее вливаем в сковороду стакан крутого кипятка, убавляем огонь и закрываем крышкой, готовим 50 минут, периодически помешивая.

Гуляш из говядины

Шаг 6. В стакане воды размешиваем муку, сметану и томатную пасту — вымешиваем до гладкой и однородной консистенции.

Гуляш из говядины

Шаг 7. К готовому гуляшу переливаем полученный соус, также вводим специи. Перемешав, продолжаем тушение.

Гуляш из говядины

Шаг 8. Томим гуляш еще около 25-30 минут и переходим к сервировке.

Гуляш из говядины

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Гуляш из говядины

Мягкий и сочный гуляш из говядины, как в детском саду

Мягкий и сочный гуляш из говядины, как в детском саду, можно запросто приготовить на собственной кухне, используя лишь те компоненты, которые всегда есть под рукой. Мясо идеально гармонирует с овощами и соусом, приготовленном на основе муки, томатной пасты и растительного масла.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Говядина – 700 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Кипяток – 250 мл.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную говядину нарезаем ломтиками на «один укус».

Гуляш из говядины

Шаг 2. Луковицу «освобождаем» от шелухи и мелко нарезаем.

Гуляш из говядины

Шаг 3. В сковородку наливаем подсолнечное масло, прогреваем и кладем говядину – жарим до светло-коричневого оттенка на максимальном пламени.

Гуляш из говядины

Шаг 4. Тем временем, очищаем и натираем на терке морковку.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Овощи засыпаем к мясу, перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 6. Заливаем компоненты кипятком и дополняем солью, перцем, томатной пастой и мукой – хорошенько размешиваем и закрываем крышкой, убавив нагрев. Засекаем 35-40 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 7. Раскладываем по тарелкам и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

Как приготовить венгерский гуляш из говядины

Как приготовить венгерский гуляш из говядины? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данный рецепт, где подробно описан каждый шаг. Гуляш – это что-то между густым и наваристым супом и рагу, потому как в состав входят овощи, само мясо и много ароматных специй.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мякоть говядины – 500 гр.
  • Картофель – 250 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Тмин – 1 ч.л.
  • Бульон овощной – 250 мл.
  • Перец острый стручковый – 1 шт.
  • Паприка сладкая молотая – 3 ст.л.
  • Масло растительное/жир из смальца – для жарки.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло либо вытапливаем жир из смальца.

Гуляш из говядины

Шаг 2. В кипящее масло забрасываем тонкие полоски говядины, предварительно зачищенные от прожилок и пленок.

Гуляш из говядины

Шаг 3. К золотистому мясу отправляем мелкие кубики лука, мешаем и вводим тмин, а также чеснок, пропущенный через пресс.

Гуляш из говядины

Шаг 4. Параллельно нарезаем кубиком картошку, а мякоть болгарского перца – брусочками.

Гуляш из говядины

Шаг 5. В сковороду выкладываем сладкий перец, высыпаем большое количество паприки.

Гуляш из говядины

Шаг 6. Состав заливаем горячим овощным бульоном (можно заменить водой).

Гуляш из говядины

Шаг 7. Доводим до кипения и добавляем картофель и кольца острого перца без семечек. Солим.

Гуляш из говядины

Шаг 8. Томим гуляш под крышкой на минимальном нагреве около 40 минут. После окончания термической обработки, настаиваем еще 15-20 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 9. Разливаем густой и ароматный гуляш по порционным пиалам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

Гуляш из говядины с морковью и луком

Гуляш из говядины с морковью и луком – это простое в приготовлении, но, тем не менее, безумно вкусное и ароматное кушанье, которое станет для вас аппетитным и сбалансированным обедом или ужином. Приготовив сковородку такого горячего, вся ваша семья будет сыта и довольна!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Приправы – по вкусу.
  • Кипяток – 2/3 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем и обсушиваем говядину, очищаем овощи.

Гуляш из говядины

Шаг 2. Мясо режем кубиком и высыпаем в сковородку с горячим растительным маслом, жарим на умеренном огне под крышкой до появления аппетитной корочки.

Гуляш из говядины

Шаг 3. Не теряя времени, мелко рубим зубчики чеснока, лук с морковью нарезаем полукольцами.

Гуляш из говядины

Шаг 4. К золотистому мясу выкладываем овощи, перемешиваем и томим до мягкости.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Дополняем состав чесноком, мешаем и прогреваем еще 1-2 минуты.

Гуляш из говядины

Шаг 6. Засыпаем к говядине муку и вливаем 2/3 стакана кипятка, перемешав, закрываем крышкой и тушим около 40 минут  либо до испарения жидкости.

Гуляш из говядины

Шаг 7. Затем вводим сметану, пасту из перетертых томатов, соль и специи – размешав, томим еще около получаса.

Гуляш из говядины

Шаг 8. Не дожидаясь остывания, подаем ароматный гуляш к столу. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

Сочный гуляш из говядины с картошкой

Сочный гуляш из говядины с картошкой – это комплексное сбалансированное кушанье, которое избавит вас от отдельной готовки основного блюда и гарнира, соответственно, вы потратите меньше времени и испачкаете меньше посуды. Помимо этих плюсов, гуляш также порадует вас своим ярким вкусом и насыщенным ароматом.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Лопатка говяжья – 500 гр.
  • Картошка – 1 кг.
  • Сок томатный – 1 ст.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Кипяток – 200 мл.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи кухонных ножниц, удаляем пленки с мяса, нарезаем небольшими ломтиками.

Гуляш из говядины

Шаг 2. Говядину обжариваем на горячем растительном масле в течение 5-7 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 3. Не теряя времени, мелко нарезаем лук, пассеруем на растительном масле в отдельной сковороде.

Гуляш из говядины

Шаг 4. Морковь трем на терке с мелкими отверстиями и обжариваем после лука.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Картофель очищаем от кожицы и нарезаем на 4-6 частей в зависимости от размера.

Гуляш из говядины

Шаг 6. В кастрюлю высыпаем мясо и обжаренные овощи.

Гуляш из говядины

Шаг 7. Следом отправляем картофель, кипяток и томатный сок.

Гуляш из говядины

Шаг 8. Сдабриваем блюдо солью и приправами – ставим на большой огонь.

Гуляш из говядины

Шаг 9. Доводим состав до кипения, уменьшаем нагрев и прикрываем крышкой – тушим около 35 минут, а затем настаиваем еще 15-20 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 10. К столу подаем, щедро присыпав зеленью. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

Вкусный говяжий гуляш с черносливом

Вкусный говяжий гуляш с черносливом – это оригинальное сочетание ингредиентов, которое придется по вкусу всем любителям необычных сочетаний. Благодаря добавлению сухофруктов, блюдо приобретает легкую сладость, овощи дают сочность, а приправа для гуляша – пикантность.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Лопатка говяжья – 500 гр.
  • Чернослив – 100 гр.
  • Лук – 200 гр.
  • Морковка – 200 гр.
  • Помидоры – 150 гр.
  • Вода – 500 мл.
  • Специи для гуляша – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды ополаскиваем говядину, обсушиваем при помощи бумажных полотенец и режем на ломтики со сторонами около двух сантиметров. Жарим на подсолнечном масле до изменения цвета и золотистости.

Гуляш из говядины

Шаг 2. К румяному мясу отправляем крупнонарезанный лук с морковью, томим 5-7 минут и добавляем помидоры, пропущенные через мясорубку или прокрученные в блендере.

Гуляш из говядины

Шаг 3. Вводим соль и специи, заливаем кипятком и тушим под крышкой около одного часа.

Гуляш из говядины

Шаг 4. По истечении времени, к говядине выкладываем чернослив, размешиваем и засекаем еще 30 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Параллельно в чашке разводим муку в небольшом количестве воды и при постоянном помешивании, выливаем в ароматный гуляш.

Гуляш из говядины

Шаг 6. Прогреваем кушанье 5-7 минут и убираем с плиты, переходя к сервировке.

Гуляш из говядины

Шаг 7. Разложив гуляш по пиалам, сдабриваем соусом. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

Гуляш из говядины с помидорами

Гуляш из говядины с помидорами – это сочное и невероятно вкусное блюдо, которое приведет вас в полный восторг! Благодаря длительному совместному тушению всех ингредиентов, ломтики мяса максимально пропитываются овощными соками и специями – обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность: овощи очищаем и моем, также зачищаем мясо и ополаскиваем его.

Гуляш из говядины

Шаг 2. Нарезав говядину кубиками, забрасываем ингредиент в сковородку с горячим растительным маслом – жарим до образования аппетитной корочки.

Гуляш из говядины

Шаг 3. Далее, в огнеупорную посуду отправляем произвольно нарезанные овощи – перемешиваем и томим около 10-15 минут.

Гуляш из говядины

Шаг 4. Высыпаем к размягченным компонентам муку, заливаем водой и приправляем солью и черным перцем. Мешаем и томим под крышкой около получаса.

Гуляш из говядины

Шаг 5. Выкладываем нежный гуляш к гарниру и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины

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