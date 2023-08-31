Гуляш из говядины – это сытное и безумно вкусное блюдо, которое порадует вашу семью! Для приготовления лучше брать то мясо, в котором наименьшее количество жилок и пленок, так вы упростите процесс и сократите время, проведенное у плиты. Кубики сочной говядины томятся в различных соусах, например, из томатной пасты и сметаны, и в итоге получаются невероятно нежными и мягкими. Благодаря длительному томлению, говядина распадается по волокнам при минимальном давлении вилки.

Классический гуляш из говядины на сковороде с подливой

Классический гуляш из говядины на сковороде с подливой – это универсальное горячее кушанье, которое никогда не потеряет своей актуальности, потому как нежное мясо в соусе с овощами и томатной пастой – это настоящий гастрономический восторг, устоять просто невозможно!

Ингредиенты –+8 порц.

Говядина 500 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь ½ шт.

Мука 1 ст.л.

Томатная паста 2 ст.л.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Приправы по вкусу

Шаги 70 мин.

Гуляш из говядины с подливкой на сковороде готовится очень просто. Мясо тщательно промываем и промакиваем насухо бумажными полотенцами. Режем на кубики среднего размера и выкладываем в сковородку с раскаленным подсолнечным маслом, жарим на сильном пламени. В момент, когда говядина подрумянилась, добавляем мелконашинкованный репчатый лук. Также засыпаем морковь, измельченную при помощи крупной терки, перемешиваем и обжариваем около 2-3 минут. Затем посыпаем компоненты мукой и активно перемешиваем, спустя минуту дополняем говядину с овощами томатной пастой. Заливаем содержимое огнеупорной посуды водой так, чтобы жидкость полностью покрывала ингредиенты, доводим до кипения. Убавляем пламя и закрываем крышкой, томим в течение 40-60 минут. По истечении указанного времени, сдабриваем кушанье рубленой зеленью, солью и любимыми приправами – прогреваем еще 5 минут и убираем с конфорки. Гуляш из говядины готов! Раскладываем по порционным тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как приготовить гуляш из говядины с томатной пастой

Как приготовить гуляш из говядины с томатной пастой? Гуляш – это популярное блюдо, которое проще всего приготовить из говяжьего мяса. Сочетание подливки и кубиков говядины, томленных до мягкости – это настоящее вкусовое блаженство, которое придется по вкусу каждому!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Паста томатная – 1,5 ч.л.

Мука – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Лист лавра – 1 шт.

Соль – 7 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину режем на крупные тонкие пластины.

Шаг 2. Масло подсолнечное в сковородке разогреваем и начинаем обжарку мяса на сильном пламени, после образования характерной корочки, высыпаем немного черного перца и соли.

Шаг 3. Не теряя времени, очищаем и нарезаем репчатый лук полу либо четверть кольцами.

Шаг 4. Добавляем лук к говядине, перемешиваем и засекаем 5 минут.

Шаг 5. Высыпаем муку, активно размешиваем и убавляем нагрев.

Шаг 6. Дополняем ингредиенты пастой из перетертых томатов и водой, закрываем крышкой и тушим на протяжении 40-50 минут.

Шаг 7. За 5 минут до окончания тепловой обработки, приправляем кушанье лаврушкой, солью и молотым перцем. Перед подачей по желанию украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины с подливкой из муки

Гуляш из говядины с подливкой из муки представляет собой густой и сытный мясной соус, который идеально дополнит любой гарнир, но особенно, гречневую кашу и пюре из картофеля. Готовится блюдо достаточно просто и быстро, поэтому подготавливаем продукты и приступаем!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Мякоть говяжья – 600 гр.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Луковица – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и ополаскиваем овощи с зеленью. Лук нарезаем перьями, морковь мелкими брусочками, зелень просто измельчаем.

Шаг 2. Разогреваем растительное масло в глубокой сковороде и обжариваем кубики говядины до румяности, выпаривая всю влагу.

Шаг 3. К мясу высыпаем луковую нарезку, при частом помешивании доводим до прозрачности.

Шаг 4. Добавляем морковь.

Шаг 5. Как только морковка подрумянилась, высыпаем соль, муку и приправы – перемешиваем и прогреваем еще 1-2 минуты.

Шаг 6. Сдабриваем томатной пастой и снова тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Заливаем содержимое сковороды кипятком, чтобы вода покрывала мясо, мешаем и томим на медленном огне под крышкой от 40 до 50 минут.

Шаг 8. Мясо в густой подливке выкладываем поверх гарнира и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Говяжий гуляш со сметаной

Говяжий гуляш со сметаной – это нежное и тающее во рту кушанье, с приготовлением которого справится каждый! Обязательно попробуйте приготовить мясо таким образом, и вы будете возвращаться к этому рецепту еще много-много раз, потому как это безумно вкусно!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса, первым делом очищаем и ополаскиваем овощи вместе с мясом.

Шаг 2. Просушив говядину, зачищаем ее и режем на ломтики среднего размера.

Шаг 3. Морковь измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями, лук мелко нарезаем.

Шаг 4. На растительном масле в течение 4-5 минут обжариваем красное мясо, затем высыпаем овощи – перемешиваем и обжариваем все вместе еще 5 минут.

Шаг 5. Далее вливаем в сковороду стакан крутого кипятка, убавляем огонь и закрываем крышкой, готовим 50 минут, периодически помешивая.

Шаг 6. В стакане воды размешиваем муку, сметану и томатную пасту — вымешиваем до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 7. К готовому гуляшу переливаем полученный соус, также вводим специи. Перемешав, продолжаем тушение.

Шаг 8. Томим гуляш еще около 25-30 минут и переходим к сервировке.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Мягкий и сочный гуляш из говядины, как в детском саду

Мягкий и сочный гуляш из говядины, как в детском саду, можно запросто приготовить на собственной кухне, используя лишь те компоненты, которые всегда есть под рукой. Мясо идеально гармонирует с овощами и соусом, приготовленном на основе муки, томатной пасты и растительного масла.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 700 гр.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Кипяток – 250 мл.

Мука – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную говядину нарезаем ломтиками на «один укус».

Шаг 2. Луковицу «освобождаем» от шелухи и мелко нарезаем.

Шаг 3. В сковородку наливаем подсолнечное масло, прогреваем и кладем говядину – жарим до светло-коричневого оттенка на максимальном пламени.

Шаг 4. Тем временем, очищаем и натираем на терке морковку.

Шаг 5. Овощи засыпаем к мясу, перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут.

Шаг 6. Заливаем компоненты кипятком и дополняем солью, перцем, томатной пастой и мукой – хорошенько размешиваем и закрываем крышкой, убавив нагрев. Засекаем 35-40 минут.

Шаг 7. Раскладываем по тарелкам и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как приготовить венгерский гуляш из говядины

Как приготовить венгерский гуляш из говядины? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данный рецепт, где подробно описан каждый шаг. Гуляш – это что-то между густым и наваристым супом и рагу, потому как в состав входят овощи, само мясо и много ароматных специй.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 500 гр.

Картофель – 250 гр.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Перец сладкий – 1 шт.

Тмин – 1 ч.л.

Бульон овощной – 250 мл.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Паприка сладкая молотая – 3 ст.л.

Масло растительное/жир из смальца – для жарки.

Лук зеленый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло либо вытапливаем жир из смальца.

Шаг 2. В кипящее масло забрасываем тонкие полоски говядины, предварительно зачищенные от прожилок и пленок.

Шаг 3. К золотистому мясу отправляем мелкие кубики лука, мешаем и вводим тмин, а также чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 4. Параллельно нарезаем кубиком картошку, а мякоть болгарского перца – брусочками.

Шаг 5. В сковороду выкладываем сладкий перец, высыпаем большое количество паприки.

Шаг 6. Состав заливаем горячим овощным бульоном (можно заменить водой).

Шаг 7. Доводим до кипения и добавляем картофель и кольца острого перца без семечек. Солим.

Шаг 8. Томим гуляш под крышкой на минимальном нагреве около 40 минут. После окончания термической обработки, настаиваем еще 15-20 минут.

Шаг 9. Разливаем густой и ароматный гуляш по порционным пиалам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины с морковью и луком

Гуляш из говядины с морковью и луком – это простое в приготовлении, но, тем не менее, безумно вкусное и ароматное кушанье, которое станет для вас аппетитным и сбалансированным обедом или ужином. Приготовив сковородку такого горячего, вся ваша семья будет сыта и довольна!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Мука – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Луковица – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 200 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Приправы – по вкусу.

Кипяток – 2/3 ст.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем и обсушиваем говядину, очищаем овощи.

Шаг 2. Мясо режем кубиком и высыпаем в сковородку с горячим растительным маслом, жарим на умеренном огне под крышкой до появления аппетитной корочки.

Шаг 3. Не теряя времени, мелко рубим зубчики чеснока, лук с морковью нарезаем полукольцами.

Шаг 4. К золотистому мясу выкладываем овощи, перемешиваем и томим до мягкости.

Шаг 5. Дополняем состав чесноком, мешаем и прогреваем еще 1-2 минуты.

Шаг 6. Засыпаем к говядине муку и вливаем 2/3 стакана кипятка, перемешав, закрываем крышкой и тушим около 40 минут либо до испарения жидкости.

Шаг 7. Затем вводим сметану, пасту из перетертых томатов, соль и специи – размешав, томим еще около получаса.

Шаг 8. Не дожидаясь остывания, подаем ароматный гуляш к столу. Приятного аппетита!

Сочный гуляш из говядины с картошкой

Сочный гуляш из говядины с картошкой – это комплексное сбалансированное кушанье, которое избавит вас от отдельной готовки основного блюда и гарнира, соответственно, вы потратите меньше времени и испачкаете меньше посуды. Помимо этих плюсов, гуляш также порадует вас своим ярким вкусом и насыщенным ароматом.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лопатка говяжья – 500 гр.

Картошка – 1 кг.

Сок томатный – 1 ст.

Морковка – 1 шт.

Лист лавра – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Кипяток – 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи кухонных ножниц, удаляем пленки с мяса, нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 2. Говядину обжариваем на горячем растительном масле в течение 5-7 минут.

Шаг 3. Не теряя времени, мелко нарезаем лук, пассеруем на растительном масле в отдельной сковороде.

Шаг 4. Морковь трем на терке с мелкими отверстиями и обжариваем после лука.

Шаг 5. Картофель очищаем от кожицы и нарезаем на 4-6 частей в зависимости от размера.

Шаг 6. В кастрюлю высыпаем мясо и обжаренные овощи.

Шаг 7. Следом отправляем картофель, кипяток и томатный сок.

Шаг 8. Сдабриваем блюдо солью и приправами – ставим на большой огонь.

Шаг 9. Доводим состав до кипения, уменьшаем нагрев и прикрываем крышкой – тушим около 35 минут, а затем настаиваем еще 15-20 минут.

Шаг 10. К столу подаем, щедро присыпав зеленью. Приятного аппетита!

Вкусный говяжий гуляш с черносливом

Вкусный говяжий гуляш с черносливом – это оригинальное сочетание ингредиентов, которое придется по вкусу всем любителям необычных сочетаний. Благодаря добавлению сухофруктов, блюдо приобретает легкую сладость, овощи дают сочность, а приправа для гуляша – пикантность.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лопатка говяжья – 500 гр.

Чернослив – 100 гр.

Лук – 200 гр.

Морковка – 200 гр.

Помидоры – 150 гр.

Вода – 500 мл.

Специи для гуляша – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды ополаскиваем говядину, обсушиваем при помощи бумажных полотенец и режем на ломтики со сторонами около двух сантиметров. Жарим на подсолнечном масле до изменения цвета и золотистости.

Шаг 2. К румяному мясу отправляем крупнонарезанный лук с морковью, томим 5-7 минут и добавляем помидоры, пропущенные через мясорубку или прокрученные в блендере.

Шаг 3. Вводим соль и специи, заливаем кипятком и тушим под крышкой около одного часа.

Шаг 4. По истечении времени, к говядине выкладываем чернослив, размешиваем и засекаем еще 30 минут.

Шаг 5. Параллельно в чашке разводим муку в небольшом количестве воды и при постоянном помешивании, выливаем в ароматный гуляш.

Шаг 6. Прогреваем кушанье 5-7 минут и убираем с плиты, переходя к сервировке.

Шаг 7. Разложив гуляш по пиалам, сдабриваем соусом. Приятного аппетита!

Гуляш из говядины с помидорами

Гуляш из говядины с помидорами – это сочное и невероятно вкусное блюдо, которое приведет вас в полный восторг! Благодаря длительному совместному тушению всех ингредиентов, ломтики мяса максимально пропитываются овощными соками и специями – обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Говядина – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Мука – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность: овощи очищаем и моем, также зачищаем мясо и ополаскиваем его.

Шаг 2. Нарезав говядину кубиками, забрасываем ингредиент в сковородку с горячим растительным маслом – жарим до образования аппетитной корочки.

Шаг 3. Далее, в огнеупорную посуду отправляем произвольно нарезанные овощи – перемешиваем и томим около 10-15 минут.

Шаг 4. Высыпаем к размягченным компонентам муку, заливаем водой и приправляем солью и черным перцем. Мешаем и томим под крышкой около получаса.

Шаг 5. Выкладываем нежный гуляш к гарниру и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!