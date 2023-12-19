Просто, но изысканно: рецепт королевских блинов с красной икрой на Новый год

Ни один новогодний стол не обходится без закусок. А особое место среди них занимают блины с красной икрой.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эти блины и сами по себе очень вкусные. Однако вместе со сливочным сыром и икрой они доставят вам двойное удовольствие на праздники.

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Рецепт новогодней закуски из блинов и красной икры

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 1 стакан молока;

– 2 стакана муки;

– 1 столовая ложка сахара;

– половина чайной ложки соли;

– 40 миллилитров подсолнечного масла;

– 50 граммов сливочного масла 73%;

– 80 граммов красной икры;

– 150 граммов сливочного сыра.

Приготовление:

Смешайте яйца, соль, сахар и половину молока. Добавьте просеянную муку и размешайте до исчезновения комочков. Влейте остальное молоко, масло и снова перемешайте. Жарьте блины с двух сторон, каждый смазывайте сливочным маслом. Смажьте одну сторону блинчика сливочным сыром, подогните 2 края к середине, образовав полупрямоугольник, после чего скрутите его в рулетик. Разрежьте скрученный блинчик пополам, выложите на тарелку и украсьте сверху красной икрой.

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