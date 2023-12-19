ГлавнаяРецептыПросто, но изысканно: рецепт королевских блинов с красной икрой на Новый год Просто, но изысканно: рецепт королевских блинов с красной икрой на Новый год На чтение: 1 минута Ни один новогодний стол не обходится без закусок. А особое место среди них занимают блины с красной икрой. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эти блины и сами по себе очень вкусные. Однако вместе со сливочным сыром и икрой они доставят вам двойное удовольствие на праздники. Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники Рецепт новогодней закуски из блинов и красной икры Время: 1 час Порций: 5 Ингредиенты: – 2 яйца; – 1 стакан молока; – 2 стакана муки; – 1 столовая ложка сахара; – половина чайной ложки соли; – 40 миллилитров подсолнечного масла; – 50 граммов сливочного масла 73%; – 80 граммов красной икры; – 150 граммов сливочного сыра. Приготовление: Смешайте яйца, соль, сахар и половину молока. Добавьте просеянную муку и размешайте до исчезновения комочков. Влейте остальное молоко, масло и снова перемешайте. Жарьте блины с двух сторон, каждый смазывайте сливочным маслом. Смажьте одну сторону блинчика сливочным сыром, подогните 2 края к середине, образовав полупрямоугольник, после чего скрутите его в рулетик. Разрежьте скрученный блинчик пополам, выложите на тарелку и украсьте сверху красной икрой. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд к праздникам – вы точно найдете что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями