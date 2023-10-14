Как вкусно позавтракать и получить заряд энергии в день: рецепт боула с куриными стрипсами

Ни для кого не секрет, что утренние ритуалы могут влиять на эффективность на протяжении всего дня. Один из них завтрак, поэтому важно позаботиться, чтобы он был вкусным и заряжал энергией.

НОВОСТИ ВКУСНО Начало дня – это тот особый момент, когда мы готовимся войти в безумный ритм жизни с множеством дел и встреч, отмечает 24 Канал. Однако с наступлением осенней прохлады многим из нас достаточно нелегко проснуться с энергией, задержаться в данный момент.

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Но выход есть: завтрак – это то, что поможет почувствовать удовольствие и мотивацию к новым свершениям. Итак, предлагаем его разнообразить, заменив классическую яичницу на боул с куриными стрипсами, который предназначен не только для вкушения, но и для создания утонченного эстетического утреннего ритуала.

Стрипсы – удачная опция для завтрака

Существует заблуждение, что куриные стрипсы из нежного филе являются удачным решением только для обеда или ужина. На самом деле, этот продукт более универсален и может помочь эффективно начать ваш день.

Преимуществ у этого продукта немало. В частности, с куриными стрипсами не придется тратить много времени у плиты, ведь процесс их приготовления очень прост. Не надо мыть и нарезать мясо и проводить другие сложные манипуляции с ингредиентами, достаточно одной упаковки стрипсов от ТМ «Наша Ряба», несколько дополнительных ингредиентов, пол часа – и оригинальный и вкусный завтрак на вашем столе. А сэкономленное время вы сможете уделить себе или родным.

Да и выбор блюд, которые можно приготовить с куриными стрипсами – велик. Так что с таким главным ингредиентом точно не придется беспокоиться об однообразии утренних блюд.

Если курятина – то только от надежного бренда

Но чтобы блюдо удалось, стоит выбирать проверенный и качественный бренд. ТМ «Наша Ряба» – это надежный производитель курятины, которому украинцы доверяют уже более 20 лет.

Бренд «Наша Ряба» знают 98% наших граждан, а каждый второй покупает продукцию от производителя. Долго искать куриные стрипсы или другую продукцию бренда не придется: ассортимент представлен в супермаркетах и собственных и партнерских магазинах компании, насчитывающих около 1500 точек по всей Украине.

А как с куриными стрипсами ТМ «Наша Ряба» приготовить боул – рассказываем в пошаговом рецепте.

Рецепт утреннего боула с курицей

Время: 30 минут

30 минут Порций: 2

Боул с куриными стрипсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка (500 грамм) куриных стрипсов ТМ «Наша Ряба»;

– 200 грамм готового нута;

– 150 грамм помидоров;

– 100 граммов руколы;

– 100 грамм листьев салата;

– 75 грамм красного лука;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 30 миллилитров соевого соуса;

– соль и черный перец по вкусу.

Приговление:

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите нарезанные стрипсы и обжаривайте до золотистой корочки 10 – 15 минут. В большой миске смешайте куриные стрипсы с оливковым маслом, соевым соусом, солью и черным перцем. Красный лук промойте, очистите и нарежьте соломкой. В миску с куриными стрипсами выложите рукколу, красный лук, листья салата и помидоры, нарезанные на кубики. Добавьте в блюдо нут. Подавайте боул, украшенный куском лимона.

Приятного аппетита!