Описание приготовления:
Маринованные грузди получаются не сильно кислыми, сахар прекрасно сглаживает кислотность, придавая пикантную нотку. Обязательно замачивайте и предварительно отваривайте грузди, это поможет избавиться от их природной горечи.
Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Грузди 1 Килограмм
- Листья смородины 3 Штуки
- Листья вишни 3 Штуки
- Чеснок 3 Зубчика
- Лаврвый лист 1 Штука
- Перец душистый горошком 3 Штуки
- Перец черный горошком 3 Штуки
- Гвоздика (бутон) 3 Штуки
- Соль 30 Грамм
- Сахар 30 Грамм
- Уксус 9% 10 Миллилитров
- Вода 1 Литр
Количество порций 1
Калорийность
16 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованные черные грузди»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей маринованных на зиму.
Грузди переберите, почистите от мусора, замочите на три дня в холодной воде. Воду необходимо менять дважды в день. Затем ее слейте, а грибы аккуратно промойте.
Выложите черные грузди в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения на среднем огне. Варите грибы в течение 20 минут, после чего откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Если грузди большие, можете порезать их на части.
В чистую кастрюлю выложите соль, сахар, чеснок, специи и зелень.
Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Выложите в маринад отварные грузди и варите все в течение 20 минут.
Влейте в кастрюлю с груздями уксус, прокипятите еще две минуты и разложите в горячие, стерилизованные банки. Верх должен полностью покрывать маринад.
Закройте банки с черными груздями крышками, переверните и укутайте до полного остывания. После этого уберите маринованные черные грузди на хранение в прохладное, сухое место.
Приятного аппетита!