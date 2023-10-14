Описание приготовления:

Маринованные грузди получаются не сильно кислыми, сахар прекрасно сглаживает кислотность, придавая пикантную нотку. Обязательно замачивайте и предварительно отваривайте грузди, это поможет избавиться от их природной горечи.

Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Грузди 1 Килограмм

Листья смородины 3 Штуки

Листья вишни 3 Штуки

Чеснок 3 Зубчика

Лаврвый лист 1 Штука

Перец душистый горошком 3 Штуки

Перец черный горошком 3 Штуки

Гвоздика (бутон) 3 Штуки

Соль 30 Грамм

Сахар 30 Грамм

Уксус 9% 10 Миллилитров

Вода 1 Литр

Количество порций 1

Калорийность

16 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованные черные грузди»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей маринованных на зиму.

Грузди переберите, почистите от мусора, замочите на три дня в холодной воде. Воду необходимо менять дважды в день. Затем ее слейте, а грибы аккуратно промойте.

Выложите черные грузди в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения на среднем огне. Варите грибы в течение 20 минут, после чего откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Если грузди большие, можете порезать их на части.

В чистую кастрюлю выложите соль, сахар, чеснок, специи и зелень.

Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Выложите в маринад отварные грузди и варите все в течение 20 минут.

Влейте в кастрюлю с груздями уксус, прокипятите еще две минуты и разложите в горячие, стерилизованные банки. Верх должен полностью покрывать маринад.

Закройте банки с черными груздями крышками, переверните и укутайте до полного остывания. После этого уберите маринованные черные грузди на хранение в прохладное, сухое место.

Приятного аппетита!