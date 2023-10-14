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Маринованные черные грузди

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Маринованные черные грузди

Описание приготовления:

Маринованные грузди получаются не сильно кислыми, сахар прекрасно сглаживает кислотность, придавая пикантную нотку. Обязательно замачивайте и предварительно отваривайте грузди, это поможет избавиться от их природной горечи.
Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

  • Грузди 1 Килограмм
  • Листья смородины 3 Штуки
  • Листья вишни 3 Штуки
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Лаврвый лист 1 Штука
  • Перец душистый горошком 3 Штуки
  • Перец черный горошком 3 Штуки
  • Гвоздика (бутон) 3 Штуки
  • Соль 30 Грамм
  • Сахар 30 Грамм
  • Уксус 9% 10 Миллилитров
  • Вода 1 Литр

Количество порций 1

Калорийность

16 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованные черные грузди»

Маринованные черные грузди

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей маринованных на зиму.

Маринованные черные грузди

Грузди переберите, почистите от мусора, замочите на три дня в холодной воде. Воду необходимо менять дважды в день. Затем ее слейте, а грибы аккуратно промойте.

Маринованные черные грузди

Выложите черные грузди в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения на среднем огне. Варите грибы в течение 20 минут, после чего откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Если грузди большие, можете порезать их на части.

Маринованные черные грузди

В чистую кастрюлю выложите соль, сахар, чеснок, специи и зелень.

Маринованные черные грузди

Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Выложите в маринад отварные грузди и варите все в течение 20 минут.

Маринованные черные грузди

Влейте в кастрюлю с груздями уксус, прокипятите еще две минуты и разложите в горячие, стерилизованные банки. Верх должен полностью покрывать маринад.

Маринованные черные грузди

Закройте банки с черными груздями крышками, переверните и укутайте до полного остывания. После этого уберите маринованные черные грузди на хранение в прохладное, сухое место.

Маринованные черные грузди

Приятного аппетита!

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