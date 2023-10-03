ГлавнаяРецептыКак вкусно приготовить скумбрию, чтобы понравилось каждому: три варианта на выбор Как вкусно приготовить скумбрию, чтобы понравилось каждому: три варианта на выбор На чтение: 2 минуты Среди множества видов рыбы этот один из самых доступных. Скумбрию приравнивают по питательности к красной рыбе: лосося или бритая, но вот цена крайне отличается. ПИТАНИЕ Не секрет, что скумбрия одна из самых дешевых, распространенных и при этом самых полезных рыб, которые можно купить в украинских супермаркетах. Ее легко чистить, а готовить еще проще. Она отлично подходит как в маринованном виде, так и жареной и запеченной. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Копченую скумбрию дома не приготовить, но в магазине она всегда налицо по доступной цене. Начнем способы приготовления скумбрии из нее маринование. Маринованная скумбрия / Фото Маринованная скумбрия легко готовится, но времени занимает немало. Она ничем не уступает селедке, но текстура ее нежнее. Для ее приготовления нужны только сутки настаивания, а в перечне ингредиентов исключительно базовые специи для рассола. Следующим популярным методом приготовления скумбрии является ее жарка на сковороде или гриле. Нужно ее почистить от внутренностей, удалить плавники и жабры. Далее нарезаем кусочками или разделяем на филе и жарим на масле. Что касается запеченной скумбрии в духовке – это один из самых популярных методов приготовления рыбы. Он прост, быстр и доступен. Не нужно даже нарезать ее, можно запекать сразу целиком (без внутренностей). Готовится рыба менее часа, а наслаждаться ею будет хотеться весь вечер. Понравились советы? Попробуйте также засолить рыбу дома на закуску или в салат. Поделитесь с друзьями