Нежный яблочный пирог с песочным тестом: рецепт самой вкусной выпечки

Рассыпчатый торт с яблоками – изысканный и универсальный десерт, подходящий для многих случаев.
Яблочные пироги – это самое осеннее блюдо. Тем более такой вкусный и рассыпчатый и нежный. Основу готовят из муки, масла, сахара и яиц, а затем готовят в духовке до хрустящей корочки.
Начинка получается очень ароматной. Рассыпчатый пирог с яблоками очень вкусен после ужина в сопровождении шарика ванильного мороженого или взбитых сливок. Рецептом поделились на сайте Le Mille Ricette.
Рассыпчатый яблочный пирог
Ингредиенты для песочного теста:
- 200 г манной крупы;
- 200 г муки;
- 200 г сахарной пудры;
- 250 г холодного сливочного масла;
- 2 г соли;
- тертая цедра одного лимона;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 12 г разрыхлителя;
- 1 яйцо;
- 230 мл молока;
- щепотка ванили.
Ингредиенты для начинки:
- 500 г яблок;
- 3 столовые ложки апельсинового мармелада или абрикосового джема;
- 2 столовые ложки рома.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Яблоки нарежьте соломкой и смешайте с вареньем и ромом.
Смажьте разъемную форму маслом и поместите ее в форму немного большего размера.
В миске взбейте яйцо, ароматизаторы и молоко. Для теста смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель, цедру лимона и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Все перемешайте пока не получится крошка.
Выложите половину смеси на дно формы, слегка утрамбуйте и выложите слой яблок. Засыпьте все оставшейся крошкой, хорошо утрамбовывая .
Вылейте молочно-яичную смесь на пирог. И выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 55-60 минут. Дайте остыть, прежде чем вынимать пирог из формы.
После охлаждения рассыпчатый яблочный пирог готов к употреблению. Вы можете подавать его отдельно или в сопровождении шарика ванильного мороженого или порции взбитых сливок.
Или же в качестве дополнения можно приготовить заварной крем. Его можно приготовить по простому рецепту.