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Тонкие блины на молоке

На чтение: 9 минут
Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на молоке с дырочками – это простой и универсальный продукт для домашнего стола. Блины можно есть просто так, подавать к чаю или наполнять различными начинками. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Вкусные тонкие блины с дырочками на молоке

Вкусные тонкие блины с дырочками на молоке порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Тонкие блины на молоке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 180 гр.
  • Молоко коровье 350 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Соль ¼ ч.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 30 мин.

  1. Тонкие блины на молоке

    Тонкие блины на молоке готовятся очень просто. Яйца и молоко заранее достаем из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Молоко можно влить в глубокую миску.

  2. Тонкие блины на молоке

    Отдельно взбиваем яйца с сахаром и солью. Работаем венчиком до полного растворения сухого ингредиента.

  3. Тонкие блины на молоке

    В яичную смесь выливаем половину молока и хорошо все перемешиваем.

  4. Тонкие блины на молоке

    Просеиваем сюда муку и начинаем перемешивать до исчезновения комочков.

  5. Тонкие блины на молоке

    Вливаем оставшееся молоко и перемешиваем тесто до однородности.

  6. Тонкие блины на молоке

    Добавляем сюда ложку растительного масла и еще раз перемешиваем.

  7. Тонкие блины на молоке

    Порционно вливаем тесто на раскаленную сковороду и обжариваем тонкие блинчики с обеих сторон до румянца.

  8. Тонкие блины на молоке

    Вкусные тонкие блины на молоке с дырочками готовы. Берите на заметку!

Ажурные блинчики с дырочками на 1 литр молока

Ажурные блинчики с дырочками на 1 литр молока несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовые блинчики порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Молоко – 1 л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество муки просеиваем через мелкое сито.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. В просеянную муку разбиваем куриные яйца, добавляем соль, сахар и соду, гашеную уксусом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Вливаем сюда молоко и хорошенько перемешиваем содержимое. Затем взбиваем блендером до однородности и полного исчезновения комочков.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Разогреваем сковороду и обмазываем ее поверхность небольшим количеством растительного масла.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Порционно вливаем в сковороду тесто и равномерно распределяем его по всей поверхности.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. После того как блин схватится, аккуратно переворачиваем его на другую сторону. Обжариваем каждый блин до румянца с обеих сторон.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Ажурные блинчики с дырочками на 1 литр молока готовы. Подавайте к столу, дополнив кусочком сливочного масла.

Тонкие блины на молоке

Заварные блины на молоке с кипятком

Заварные блины на молоке с кипятком отличаются нежным вкусом и невероятной тонкостью. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Молоко – 0,5 л.
  • Кипяток – 250 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца с солью и сахаром. Взбалтываем продукты венчиком.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. Вливаем сюда молоко комнатной температуры и хорошенько все перемешиваем до однородности.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Всыпаем сюда муку и осторожно начинаем перемешивать до исчезновения комочков.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. В крутом кипятке размешиваем соду и сразу вливаем эту жидкость в тесто. Перемешиваем.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем венчиком.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Порционно вливаем тесто на раскаленную антипригарную сковороду и распределяем его по всей поверхности. Перед выпеканием первого блина можно смазать сковороду растительным маслом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Тонкие блины на молоке

Шаг 8. Заварные блины на молоке с кипятком готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на молоке с содой

Тонкие блины на молоке с содой – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего домашнего стола. Готовые блинчики выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко – 0,5 л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус столовый – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. Куриные яйца разбиваем в глубокую миску и дополняем их сахаром и солью.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Начинаем взбалтывать содержимое и вливаем сюда молоко.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Просеиваем в жидкую смесь муку. Вымешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Также добавляем соду, гашеную уксусом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Перемешиваем тесто до полной однородности и исчезновения всех комочков. Оставляем постоять тесто на столе при комнатной температуре полчаса.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Порционно вливаем тесто в раскаленную сковороду. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 8. Обжариваем тонкие блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

Тонкие блины на молоке

Шаг 9. Тонкие блины на молоке с содой готовы!

Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на кислом молоке с дырочками

Тонкие блины на кислом молоке с дырочками порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой аппетитный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 4-5 ст.л.
  • Молоко кислое – 0,5 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – ¼ ч.л.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо, добавляем сахар и вливаем кислое молоко.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое и добавляем сюда пищевую соду. Снова все перемешиваем.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Вливаем теплую воду и высыпаем просеянную муку. Перемешиваем до исчезновения мучных комочков.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Вливаем в тесто растительное масло и еще раз все перемешиваем.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности сковороды. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Обжариваем тонкие блины по 10-15 секунд с каждой стороны до золотистой корочки.

Тонкие блины на молоке

Шаг 8. Тонкие блины на кислом молоке с дырочками готовы. Можно пробовать!

Тонкие блины на молоке

Кружевные блины на молоке без яиц

Кружевные блины на молоке без яиц каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовые блинчики порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 2,5 ст.
  • Молоко – 1 л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем муку, сахар, соль и соду. Перемешиваем сухие продукты.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. Вливаем сюда половину молока.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Перемешиваем тесто и вливаем в него растительное масло. Снова все перемешиваем.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Остальное молоко кипятим и вливаем его в тесто тонкой струей, постоянно помешивая.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. В сковороде растапливаем сливочное масло.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Переливаем растопленное масло в тесто и снова перемешиваем.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Порционно выливаем тесто на разогретую сковороду и обжариваем тонкие румяные блинчики с обеих сторон.

Тонкие блины на молоке

Шаг 8. Кружевные блины на молоке без яиц готовы. Подавайте к столу!

Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на молоке с рисовой мукой

Тонкие блины на молоке с рисовой мукой получаются не только невероятно вкусными, но и полезными, и низкокалорийными. Приготовить такой интересный продукт несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 130 гр.
  • Молоко – 0,5 л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Крахмал кукурузный – 20 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца, сахар и соль. Взбиваем продукты венчиком.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. Вливаем сюда молоко и добавляем кукурузный крахмал. Тщательно все перемешиваем с помощью венчика. Постепенно высыпаем рисовую муку и вымешиваем до исчезновения комочков.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Далее вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто. Равномерно распределяем его по поверхности сковороды. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Обжариваем тонкие блинчики до румянца с обеих сторон.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Перекладываем тонкие блины на плоскую тарелку.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Тонкие блины на молоке с рисовой мукой готовы. Пробуйте!

Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на молоке и воде с дырочками

Тонкие блины на молоке и воде с дырочками несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовые блинчики выйдут невероятно вкусными и привлекательными. Попробуйте!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Молоко – 1 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца, сахар и соль.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. Вливаем сюда половину теплого молока и начинаем все перемешивать венчиком.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Постепенное высыпаем сюда муку и перемешиваем до исчезновения комочков.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Вливаем оставшееся молоко и снова все перемешиваем.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Вливаем кипяток и растительное масло. Перемешиваем заготовку для равномерного распределения жидкого продукта.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Порционно вливаем тесто на раскаленную сковороду и обжариваем румяные блинчики с обеих сторон. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Тонкие блины на молоке и воде с дырочками готовы. Подавайте к столу!

Тонкие блины на молоке

Дрожжевые блины на молоке с дырочками

Дрожжевые блины на молоке с дырочками выходят невероятно нежными, вкусными и при этом тонкими. Их можно подавать к столу со сливочным маслом или наполнять различными начинками по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Молоко – 300 мл.
  • Сахар – 60 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Масло растительное – 70 мл.
  • Дрожжи сухие – 7 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой посуде соединяем яйца и сахар. Взбиваем их до пышной пены.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. Продолжаем взбивать яичную смесь и вливаем сюда молоко. Затем добавляем растительное масло, дрожжи, соль и просеянную муку.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Вливаем воду и хорошенько все перемешиваем до однородности.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Убираем тесто в теплое место на 1 час. Далее его перемешиваем и оставляем еще на 30 минут.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Порционно выливаем готовое тесто в раскаленную сковороду с растительным маслом. Обжариваем блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Тонкие блины выкладываем на плоскую тарелку. Дополняем кусочком сливочного масла.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Дрожжевые блины на молоке с дырочками готовы!

Тонкие блины на молоке

Сладкие блинчики на молоке с дырочками

Сладкие блинчики на молоке с дырочками – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые блинчики выйдут тонкими и невероятно нежными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Молоко – 3 ст.
  • Масло растительное 1 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца.

Тонкие блины на молоке

Шаг 2. Добавляем к ним сахар и щепотку соли. Взбиваем венчиком до растворения сухих ингредиентов.

Тонкие блины на молоке

Шаг 3. Дальше в яичную смесь вливаем молоко комнатной температуры.

Тонкие блины на молоке

Шаг 4. Просеиваем сюда муку через сито и вымешиваем однородное тесто без комочков.

Тонкие блины на молоке

Шаг 5. Вливаем растительное масло и еще раз все перемешиваем венчиком.

Тонкие блины на молоке

Шаг 6. Порционно вливаем тесто на раскаленную сковороду с растительным маслом.

Тонкие блины на молоке

Шаг 7. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Тонкие блины на молоке

Шаг 8. Сладкие блинчики на молоке с дырочками готовы. Угощайтесь!

Тонкие блины на молоке

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