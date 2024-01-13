Тонкие блины на молоке с дырочками – это простой и универсальный продукт для домашнего стола. Блины можно есть просто так, подавать к чаю или наполнять различными начинками. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Вкусные тонкие блины с дырочками на молоке
Вкусные тонкие блины с дырочками на молоке порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Ингредиенты –+4 порц.
- Мука 180 гр.
- Молоко коровье 350 мл.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Соль ¼ ч.л.
- Масло растительное 1 ст.л.
- Масло растительное для жарки
Шаги 30 мин.
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Тонкие блины на молоке готовятся очень просто. Яйца и молоко заранее достаем из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Молоко можно влить в глубокую миску.
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Отдельно взбиваем яйца с сахаром и солью. Работаем венчиком до полного растворения сухого ингредиента.
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В яичную смесь выливаем половину молока и хорошо все перемешиваем.
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Просеиваем сюда муку и начинаем перемешивать до исчезновения комочков.
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Вливаем оставшееся молоко и перемешиваем тесто до однородности.
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Добавляем сюда ложку растительного масла и еще раз перемешиваем.
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Порционно вливаем тесто на раскаленную сковороду и обжариваем тонкие блинчики с обеих сторон до румянца.
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Вкусные тонкие блины на молоке с дырочками готовы. Берите на заметку!
Ажурные блинчики с дырочками на 1 литр молока
Ажурные блинчики с дырочками на 1 литр молока несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовые блинчики порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку!
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Молоко – 1 л.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар – 4 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сода – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Указанное количество муки просеиваем через мелкое сито.
Шаг 2. В просеянную муку разбиваем куриные яйца, добавляем соль, сахар и соду, гашеную уксусом.
Шаг 3. Вливаем сюда молоко и хорошенько перемешиваем содержимое. Затем взбиваем блендером до однородности и полного исчезновения комочков.
Шаг 4. Разогреваем сковороду и обмазываем ее поверхность небольшим количеством растительного масла.
Шаг 5. Порционно вливаем в сковороду тесто и равномерно распределяем его по всей поверхности.
Шаг 6. После того как блин схватится, аккуратно переворачиваем его на другую сторону. Обжариваем каждый блин до румянца с обеих сторон.
Шаг 7. Ажурные блинчики с дырочками на 1 литр молока готовы. Подавайте к столу, дополнив кусочком сливочного масла.
Заварные блины на молоке с кипятком
Заварные блины на молоке с кипятком отличаются нежным вкусом и невероятной тонкостью. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 250 гр.
- Молоко – 0,5 л.
- Кипяток – 250 мл.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца с солью и сахаром. Взбалтываем продукты венчиком.
Шаг 2. Вливаем сюда молоко комнатной температуры и хорошенько все перемешиваем до однородности.
Шаг 3. Всыпаем сюда муку и осторожно начинаем перемешивать до исчезновения комочков.
Шаг 4. В крутом кипятке размешиваем соду и сразу вливаем эту жидкость в тесто. Перемешиваем.
Шаг 5. Вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем венчиком.
Шаг 6. Порционно вливаем тесто на раскаленную антипригарную сковороду и распределяем его по всей поверхности. Перед выпеканием первого блина можно смазать сковороду растительным маслом.
Шаг 7. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.
Шаг 8. Заварные блины на молоке с кипятком готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Тонкие блины на молоке с содой
Тонкие блины на молоке с содой – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего домашнего стола. Готовые блинчики выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – ¼ ч.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко – 0,5 л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Уксус столовый – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Куриные яйца разбиваем в глубокую миску и дополняем их сахаром и солью.
Шаг 3. Начинаем взбалтывать содержимое и вливаем сюда молоко.
Шаг 4. Просеиваем в жидкую смесь муку. Вымешиваем венчиком до исчезновения комочков.
Шаг 5. Также добавляем соду, гашеную уксусом.
Шаг 6. Перемешиваем тесто до полной однородности и исчезновения всех комочков. Оставляем постоять тесто на столе при комнатной температуре полчаса.
Шаг 7. Порционно вливаем тесто в раскаленную сковороду. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.
Шаг 8. Обжариваем тонкие блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.
Шаг 9. Тонкие блины на молоке с содой готовы!
Тонкие блины на кислом молоке с дырочками
Тонкие блины на кислом молоке с дырочками порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой аппетитный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 4-5 ст.л.
- Молоко кислое – 0,5 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Сода – ¼ ч.л.
- Вода – 0,5 ст.
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо, добавляем сахар и вливаем кислое молоко.
Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое и добавляем сюда пищевую соду. Снова все перемешиваем.
Шаг 4. Вливаем теплую воду и высыпаем просеянную муку. Перемешиваем до исчезновения мучных комочков.
Шаг 5. Вливаем в тесто растительное масло и еще раз все перемешиваем.
Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности сковороды. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.
Шаг 7. Обжариваем тонкие блины по 10-15 секунд с каждой стороны до золотистой корочки.
Шаг 8. Тонкие блины на кислом молоке с дырочками готовы. Можно пробовать!
Кружевные блины на молоке без яиц
Кружевные блины на молоке без яиц каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовые блинчики порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 2,5 ст.
- Молоко – 1 л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 60 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем муку, сахар, соль и соду. Перемешиваем сухие продукты.
Шаг 2. Вливаем сюда половину молока.
Шаг 3. Перемешиваем тесто и вливаем в него растительное масло. Снова все перемешиваем.
Шаг 4. Остальное молоко кипятим и вливаем его в тесто тонкой струей, постоянно помешивая.
Шаг 5. В сковороде растапливаем сливочное масло.
Шаг 6. Переливаем растопленное масло в тесто и снова перемешиваем.
Шаг 7. Порционно выливаем тесто на разогретую сковороду и обжариваем тонкие румяные блинчики с обеих сторон.
Шаг 8. Кружевные блины на молоке без яиц готовы. Подавайте к столу!
Тонкие блины на молоке с рисовой мукой
Тонкие блины на молоке с рисовой мукой получаются не только невероятно вкусными, но и полезными, и низкокалорийными. Приготовить такой интересный продукт несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука рисовая – 130 гр.
- Молоко – 0,5 л.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 20 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца, сахар и соль. Взбиваем продукты венчиком.
Шаг 2. Вливаем сюда молоко и добавляем кукурузный крахмал. Тщательно все перемешиваем с помощью венчика. Постепенно высыпаем рисовую муку и вымешиваем до исчезновения комочков.
Шаг 3. Далее вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
Шаг 4. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто. Равномерно распределяем его по поверхности сковороды. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.
Шаг 5. Обжариваем тонкие блинчики до румянца с обеих сторон.
Шаг 6. Перекладываем тонкие блины на плоскую тарелку.
Шаг 7. Тонкие блины на молоке с рисовой мукой готовы. Пробуйте!
Тонкие блины на молоке и воде с дырочками
Тонкие блины на молоке и воде с дырочками несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовые блинчики выйдут невероятно вкусными и привлекательными. Попробуйте!
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Молоко – 1 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца, сахар и соль.
Шаг 2. Вливаем сюда половину теплого молока и начинаем все перемешивать венчиком.
Шаг 3. Постепенное высыпаем сюда муку и перемешиваем до исчезновения комочков.
Шаг 4. Вливаем оставшееся молоко и снова все перемешиваем.
Шаг 5. Вливаем кипяток и растительное масло. Перемешиваем заготовку для равномерного распределения жидкого продукта.
Шаг 6. Порционно вливаем тесто на раскаленную сковороду и обжариваем румяные блинчики с обеих сторон. Перед выпечкой первого блина, смажьте сковороду растительным маслом.
Шаг 7. Тонкие блины на молоке и воде с дырочками готовы. Подавайте к столу!
Дрожжевые блины на молоке с дырочками
Дрожжевые блины на молоке с дырочками выходят невероятно нежными, вкусными и при этом тонкими. Их можно подавать к столу со сливочным маслом или наполнять различными начинками по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Вода – 200 мл.
- Молоко – 300 мл.
- Сахар – 60 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло растительное – 70 мл.
- Дрожжи сухие – 7 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло сливочное – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой посуде соединяем яйца и сахар. Взбиваем их до пышной пены.
Шаг 2. Продолжаем взбивать яичную смесь и вливаем сюда молоко. Затем добавляем растительное масло, дрожжи, соль и просеянную муку.
Шаг 3. Вливаем воду и хорошенько все перемешиваем до однородности.
Шаг 4. Убираем тесто в теплое место на 1 час. Далее его перемешиваем и оставляем еще на 30 минут.
Шаг 5. Порционно выливаем готовое тесто в раскаленную сковороду с растительным маслом. Обжариваем блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Шаг 6. Тонкие блины выкладываем на плоскую тарелку. Дополняем кусочком сливочного масла.
Шаг 7. Дрожжевые блины на молоке с дырочками готовы!
Сладкие блинчики на молоке с дырочками
Сладкие блинчики на молоке с дырочками – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые блинчики выйдут тонкими и невероятно нежными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Молоко – 3 ст.
- Масло растительное 1 ст.л. + для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца.
Шаг 2. Добавляем к ним сахар и щепотку соли. Взбиваем венчиком до растворения сухих ингредиентов.
Шаг 3. Дальше в яичную смесь вливаем молоко комнатной температуры.
Шаг 4. Просеиваем сюда муку через сито и вымешиваем однородное тесто без комочков.
Шаг 5. Вливаем растительное масло и еще раз все перемешиваем венчиком.
Шаг 6. Порционно вливаем тесто на раскаленную сковороду с растительным маслом.
Шаг 7. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.
Шаг 8. Сладкие блинчики на молоке с дырочками готовы. Угощайтесь!