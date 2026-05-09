Как выбрать грузовую тележку для склада

Грузовые тележки для склада используются для транспортировки коробок, паллет, упаковок и других грузов внутри складских помещений. Оборудование снижает нагрузку на персонал и упрощает перемещение товаров между зонами хранения, приемки и отгрузки. При выборе модели учитываются тип груза, условия эксплуатации и интенсивность работы.
Для каких задач используются складские тележки
Складские тележки применяются в логистических центрах, магазинах, производственных помещениях и на складах различного типа.
Оборудование позволяет ускорить погрузочно-разгрузочные операции и организовать внутреннюю логистику.
Основные задачи:
- перевозка коробок и упаковок;
- перемещение паллет;
- транспортировка строительных и хозяйственных материалов;
- работа в зонах хранения и комплектации заказов;
- перемещение тяжелых и крупногабаритных грузов.
Основные виды грузовых тележек
Перед выбором необходимо определить тип оборудования под конкретные условия эксплуатации.
- Платформенные тележки — используются для перевозки коробок, ящиков и оборудования на ровной поверхности;
- Гидравлические тележки — применяются для перемещения паллет с помощью подъемного механизма;
- Двухколесные модели — подходят для транспортировки мешков, коробок и упаковок в вертикальном положении;
- Тележки с бортами — обеспечивают дополнительную фиксацию груза во время движения;
- Усиленные модели — рассчитаны на повышенные нагрузки и интенсивную эксплуатацию.
На что обратить внимание при выборе
Выбор оборудования зависит от условий эксплуатации и характеристик перевозимого груза.
Грузоподъемность. Показатель определяет максимальный вес, который выдерживает конструкция. Для небольших складов подходят модели до 150-300 кг. Для промышленного использования применяются усиленные тележки грузоподъемностью свыше 500 кг.
Размер платформы. Платформа должна соответствовать габаритам груза. Слишком маленькая поверхность усложняет перевозку. Избыточные размеры снижают маневренность в проходах.
Тип колес. Материал колес влияет на плавность хода и устойчивость оборудования.
Основные варианты:
- резиновые колеса — подходят для неровных поверхностей и снижают уровень шума;
- полиуретановые колеса — устойчивы к износу и подходят для интенсивной эксплуатации;
- нейлоновые колеса — применяются на ровных и твердых покрытиях.
Маневренность. Для работы в узких проходах важен небольшой радиус поворота. На крупных складах используются модели с поворотными колесами. При перемещении тяжелых грузов учитывается устойчивость конструкции.
Конструкция и материалы.
Каркас грузовой тележки обычно изготавливается из стали.
Металлическая конструкция обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам.
Некоторые модели имеют антикоррозийное покрытие для эксплуатации во влажной среде.
Рукоятки выполняются с учетом распределения нагрузки и удобства управления.
Усиленные соединения увеличивают срок службы оборудования.
Ошибки при выборе грузовой тележки
Неправильный подбор оборудования может привести к быстрому износу и неудобству эксплуатации.
Распространенные ошибки:
- выбор модели с недостаточной грузоподъемностью;
- использование неподходящего типа колес;
- отсутствие учета ширины складских проходов;
- покупка тележки без запаса по нагрузке;
- игнорирование условий эксплуатации.
При выборе грузовой тележки для склада необходимо учитывать тип груза, интенсивность работы, размеры платформы и характеристики колес.
Правильно подобранное оборудование упрощает транспортировку товаров, повышает безопасность работ и снижает нагрузку на персонал.