Как выбрать грузовую тележку для склада

Грузовые тележки для склада используются для транспортировки коробок, паллет, упаковок и других грузов внутри складских помещений. Оборудование снижает нагрузку на персонал и упрощает перемещение товаров между зонами хранения, приемки и отгрузки. При выборе модели учитываются тип груза, условия эксплуатации и интенсивность работы.

Для каких задач используются складские тележки

Складские тележки применяются в логистических центрах, магазинах, производственных помещениях и на складах различного типа.

Оборудование позволяет ускорить погрузочно-разгрузочные операции и организовать внутреннюю логистику.

Основные задачи:

    • перевозка коробок и упаковок;
    • перемещение паллет;
    • транспортировка строительных и хозяйственных материалов;
    • работа в зонах хранения и комплектации заказов;
    • перемещение тяжелых и крупногабаритных грузов.

Основные виды грузовых тележек

Перед выбором необходимо определить тип оборудования под конкретные условия эксплуатации.

    • Платформенные тележки — используются для перевозки коробок, ящиков и оборудования на ровной поверхности;
    • Гидравлические тележки — применяются для перемещения паллет с помощью подъемного механизма;
    • Двухколесные модели — подходят для транспортировки мешков, коробок и упаковок в вертикальном положении;
    • Тележки с бортами — обеспечивают дополнительную фиксацию груза во время движения;
    • Усиленные модели — рассчитаны на повышенные нагрузки и интенсивную эксплуатацию.

На что обратить внимание при выборе

Выбор оборудования зависит от условий эксплуатации и характеристик перевозимого груза.

Грузоподъемность. Показатель определяет максимальный вес, который выдерживает конструкция. Для небольших складов подходят модели до 150-300 кг. Для промышленного использования применяются усиленные тележки грузоподъемностью свыше 500 кг.

Размер платформы. Платформа должна соответствовать габаритам груза. Слишком маленькая поверхность усложняет перевозку. Избыточные размеры снижают маневренность в проходах.

Тип колес. Материал колес влияет на плавность хода и устойчивость оборудования.

Основные варианты:

    • резиновые колеса — подходят для неровных поверхностей и снижают уровень шума;
    • полиуретановые колеса — устойчивы к износу и подходят для интенсивной эксплуатации;
    • нейлоновые колеса — применяются на ровных и твердых покрытиях.

Маневренность. Для работы в узких проходах важен небольшой радиус поворота. На крупных складах используются модели с поворотными колесами. При перемещении тяжелых грузов учитывается устойчивость конструкции.

Конструкция и материалы.

Каркас грузовой тележки обычно изготавливается из стали.

Металлическая конструкция обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам.

Некоторые модели имеют антикоррозийное покрытие для эксплуатации во влажной среде.

Рукоятки выполняются с учетом распределения нагрузки и удобства управления.

Усиленные соединения увеличивают срок службы оборудования.

Ошибки при выборе грузовой тележки

Неправильный подбор оборудования может привести к быстрому износу и неудобству эксплуатации.

Распространенные ошибки:

    • выбор модели с недостаточной грузоподъемностью;
    • использование неподходящего типа колес;
    • отсутствие учета ширины складских проходов;
    • покупка тележки без запаса по нагрузке;
    • игнорирование условий эксплуатации.

При выборе грузовой тележки для склада необходимо учитывать тип груза, интенсивность работы, размеры платформы и характеристики колес.

Правильно подобранное оборудование упрощает транспортировку товаров, повышает безопасность работ и снижает нагрузку на персонал.

