Парк Монрепо — один из немногих сохранившихся в России пейзажных парков эпохи романтизма. Расположенный на скалистом берегу Выборгского залива, он был создан в конце XVIII века бароном Людвигом фон Николаи и на протяжении полутора веков служил родовым имением семьи. Дикие гранитные скалы, вековые сосны, уютные мостики, искусственные острова с беседками и руинами капеллы создают атмосферу, словно сошедшую со страниц романтического романа.

После масштабной реставрации, завершённой в 2022 году, парк открылся для посетителей в обновлённом виде. Были восстановлены исторические мостики, тропы и малые архитектурные формы. Главная усадьба, библиотечный флигель и хозяйственные постройки XIX века теперь доступны для осмотра. Экспозиция внутри усадебного дома рассказывает об истории рода Николаи и судьбе имения в разные эпохи.

Прогулка по парку занимает от часа до нескольких часов в зависимости от темпа и интереса к деталям. Маршрут проходит мимо острова Людвигштайн с готической капеллой-усыпальницей баронов Николаи, вдоль скалистого берега с видами на залив, через рощи и поляны. Осенью парк особенно красив: золотая и багряная листва на фоне серых гранитных скал создаёт завораживающее сочетание.

Практические советы: парк открыт ежедневно, вход платный. Для прогулки понадобится удобная обувь с нескользящей подошвой — дорожки местами проходят по скалам и неровному грунту. Брать с собой воду и лёгкий перекус стоит заранее, так как кафе внутри парка работают не всегда. Лучшее время для посещения — утро в будний день, когда посетителей минимум.

Парк Монрепо — место, где хочется задержаться дольше, чем планировалось. Неспешная прогулка по скалистым тропинкам, шум воды в заливе и запах сосновой смолы создают особое состояние покоя, редко достижимое в городской среде. Многие туристы приходят сюда повторно — в разные сезоны, при разном освещении. И каждый раз парк открывается с новой стороны, подтверждая свою репутацию одного из красивейших ландшафтных парков страны.