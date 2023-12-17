Брюссельская капуста со сливками и пармезаном: быстро и полезно

Блюдо по достоинству будет оценено гурманами. Брюссельская капуста со сливками прекрасно сочетается с мясом птицы или свиными колбасками. Но может играть и роль основного блюда, потому что само по себе является сытным и питательным.

Чтобы сделать брюссельскую капусту вкусной, нужно совсем немного усилий, а добавив сливки, приправы, сыр и поджаренный фундук можно приготовить очень вкусное и полезное блюдо, пишет The Modernproper.

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла экстра-класса;

6 больших луковиц-шалот, тонко нарезанных;

4 зубчика чеснока, натертых;

4 столовые ложки сливочного масла;

1½ стакана густых сливок;

2 чайные ложки молотой горчицы;

½ чайной ложки морской соли;

¼ чайной ложки молотого черного перца;

¾ чайной ложки чесночного порошка;

¼ чайной ложки молотого мускатного ореха;

800 г натертой брюссельской капусты;

½ стакана фундука, крупно нарезанного;

¾ стакана натертого сыра «Пармезан».

Приготовление

Шаг 1. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Как только масло начнет закипать, добавьте лук-шалот и готовьте, пока он не станет мягким, но не подрумянится, около 3 минут. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая, до появления аромата, еще около 1 минуты.

Шаг 2. Добавьте сливочное масло в сковороду. Как только масло растает, добавьте густые сливки, горчицу, соль, перец, чесночный порошок, мускатный орех и доведите до кипения. Добавьте брюссельскую капусту и уменьшите огонь до средне-слабого уровня. Накройте крышкой и готовьте, пока брюссельская капуста не станет ярко-зеленой и не начнет увядать, около 8 минут.

Шаг 3. Тем временем нагрейте среднюю сковороду на среднем огне. Добавьте фундук и готовьте, время от времени помешивая, до появления аромата и легкой поджарки, около 5-8 минут.

Шаг 4. Добавьте сыр «Пармезан» к брюссельской капусте. Готовьте, помешивая, пока смесь не загустеет и не станет кремовой, еще около 5 минут.

Посыпьте брюссельскую капусту поджаренным фундуком и сразу же подавайте.

Также вы можете приготовить рулетики из свинины с черносливом и орехами. Времени на приготовление таких мясных рулетиков уходит не больше, чем на обычные отбивные.