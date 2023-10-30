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Банановый хлеб с орехами и шоколадом

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Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банановый хлеб с орехами и шоколадом. Вместо фундука можно использовать пекан или грецкий орех, а шоколадные капли заменить на крупно порубленную шоколадную плитку. Банановый хлеб идеально будет сочетаться со стаканом теплого молока или черным чаем без сахара.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 120 Грамм
  • Сахар 60 Грамм
  • Масло кокосовое 60 Грамм (рафинированное)
  • Банан 1 Штука
  • Молоко 120 Миллилитров
  • Уксус яблочный 1 Чайная ложка
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Соль 1/4 Чайных ложки
  • Фундук 35 Грамм
  • Шоколадные капли 2 Ст. ложки (для выпечки)
  • Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 4

Калорийность

297 ккал

Калорийность

13 г

Белки

6 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановый хлеб с орехами и шоколадом»

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Подготовьте все ингредиенты.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Смешайте молоко и яблочный уксус, добавьте ванильный ароматизатор. Отложите в сторону.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

В глубокую миску просейте муку, добавьте сахар, разрыхлитель, соду и соль. Все перемешайте.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Кокосовое рафинированное масло растопите. Банан разомните вилкой до состояния пюре. Смешайте кокосовое масло и банановое пюре с молоком и яблочным уксусом.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Объедините влажные ингредиенты с сухими. Перемешайте и оставьте на 5 минут.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Добавьте обжаренные и крупно порубленные орехи и шоколадные капли. Аккуратно перемешайте.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Выложите тесто в форму для выпечки. Выпекайте 45-55 минут в разогретой до 175 градусов духовке.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом

Банановый хлеб с орехами и шоколадом готов, приятного вам аппетита!

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