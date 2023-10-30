Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банановый хлеб с орехами и шоколадом. Вместо фундука можно использовать пекан или грецкий орех, а шоколадные капли заменить на крупно порубленную шоколадную плитку. Банановый хлеб идеально будет сочетаться со стаканом теплого молока или черным чаем без сахара.

Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука 120 Грамм

Сахар 60 Грамм

Масло кокосовое 60 Грамм (рафинированное)

Банан 1 Штука

Молоко 120 Миллилитров

Уксус яблочный 1 Чайная ложка

Сода 1/2 Чайных ложки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 1/4 Чайных ложки

Фундук 35 Грамм

Шоколадные капли 2 Ст. ложки (для выпечки)

Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 4

Калорийность

297 ккал

Калорийность

13 г

Белки

6 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановый хлеб с орехами и шоколадом»

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте молоко и яблочный уксус, добавьте ванильный ароматизатор. Отложите в сторону.

В глубокую миску просейте муку, добавьте сахар, разрыхлитель, соду и соль. Все перемешайте.

Кокосовое рафинированное масло растопите. Банан разомните вилкой до состояния пюре. Смешайте кокосовое масло и банановое пюре с молоком и яблочным уксусом.

Объедините влажные ингредиенты с сухими. Перемешайте и оставьте на 5 минут.

Добавьте обжаренные и крупно порубленные орехи и шоколадные капли. Аккуратно перемешайте.

Выложите тесто в форму для выпечки. Выпекайте 45-55 минут в разогретой до 175 градусов духовке.

Банановый хлеб с орехами и шоколадом готов, приятного вам аппетита!