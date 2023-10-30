Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банановый хлеб с орехами и шоколадом. Вместо фундука можно использовать пекан или грецкий орех, а шоколадные капли заменить на крупно порубленную шоколадную плитку. Банановый хлеб идеально будет сочетаться со стаканом теплого молока или черным чаем без сахара.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука 120 Грамм
- Сахар 60 Грамм
- Масло кокосовое 60 Грамм (рафинированное)
- Банан 1 Штука
- Молоко 120 Миллилитров
- Уксус яблочный 1 Чайная ложка
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Фундук 35 Грамм
- Шоколадные капли 2 Ст. ложки (для выпечки)
- Ванильный ароматизатор 1-2 Капель
Количество порций 4
Калорийность
297 ккал
Калорийность
13 г
Белки
6 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Банановый хлеб с орехами и шоколадом»
Подготовьте все ингредиенты.
Смешайте молоко и яблочный уксус, добавьте ванильный ароматизатор. Отложите в сторону.
В глубокую миску просейте муку, добавьте сахар, разрыхлитель, соду и соль. Все перемешайте.
Кокосовое рафинированное масло растопите. Банан разомните вилкой до состояния пюре. Смешайте кокосовое масло и банановое пюре с молоком и яблочным уксусом.
Объедините влажные ингредиенты с сухими. Перемешайте и оставьте на 5 минут.
Добавьте обжаренные и крупно порубленные орехи и шоколадные капли. Аккуратно перемешайте.
Выложите тесто в форму для выпечки. Выпекайте 45-55 минут в разогретой до 175 градусов духовке.
Банановый хлеб с орехами и шоколадом готов, приятного вам аппетита!