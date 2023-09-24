Названы неожиданные свойства пальмового масла: «спасает» мозг и полезнее, чем сливочное

У пальмового масла есть не только недостатки. Не стоит полагаться на распространенное мнение и думать, будто этот продукт несет один лишь вред. Диетолог Алексей Кабанов напомнил, что такое масло является источником ценного витамина E и богато антиоксидантами — его слова передает Pravda.Ru.

В первую очередь стоит взять во внимание тот факт, что в пальмовом масле меньше насыщенных жиров, чем в сливочном или кокосовом. Оно, как объяснил эксперт, стимулирует работу мозга, сердца, сосудов и иммунитета.

Также в пальмовом масле присуствует пальмитиновая кислота, которая помогает формировать новые клетки. Именно это вещество входит в состав грудного молока и детских питательных смесей.

Однако полезные свойства продукта проявляются только при его умеренном и сбалансированном потреблении. Следить за объемом съеденных растительных жиров сложно, но без контроля в этой ситуации никак — польза может обернуться вредом.

«Общая суточная калорийность от насыщенных жиров не должна превышать 30% рациона», — предупредил Кабанов.

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