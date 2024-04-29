Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как заморозить цветную капусту на зиму. Капусту выбирайте крепкую, твердую, белого цвета без потемнений. Хранится цветная капуста в морозильной камере может до 6 месяцев. Замороженную капусту можно использовать как легкий гарнир, для приготовления супов или овощного рагу.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Капуста цветная 1.5 Килограмма

Количество порций 7

Калорийность

30 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как заморозить цветную капусту на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Кочан цветной капусты слегка сполосните и удалите верхние листья.

Разделите цветную капусту на соцветия среднего размера. Можно потом дополнительно их порезать или оставить, как есть.

Тщательно промойте соцветия капусты под краном, а можно переложить цветную капусту в миску, залить водой и оставить на 10 минут, чтобы весь мусор всплыл на поверхность.

Отварите соцветия цветной капусты 1-3 минуты (в зависимости от размера) в кипящей воде.

Слейте воду и опустите цветную капусту в миску с очень холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Можно бросить в миску пару кубиков льда.

Затем тщательно обсушите соцветия с помощью бумажных полотенец, чтобы при заморозке не было лишнего льда.

Разложите цветную капусту по пакетам для заморозки и уберите в морозилку на хранение.

Замороженная цветная капуста на зиму готова!