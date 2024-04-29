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Как заморозить цветную капусту на зиму

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Как заморозить цветную капусту на зиму

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как заморозить цветную капусту на зиму. Капусту выбирайте крепкую, твердую, белого цвета без потемнений. Хранится цветная капуста в морозильной камере может до 6 месяцев. Замороженную капусту можно использовать как легкий гарнир, для приготовления супов или овощного рагу.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста цветная 1.5 Килограмма

Количество порций 7

Калорийность

30 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как заморозить цветную капусту на зиму»

Как заморозить цветную капусту на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Кочан цветной капусты слегка сполосните и удалите верхние листья.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Разделите цветную капусту на соцветия среднего размера. Можно потом дополнительно их порезать или оставить, как есть.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Тщательно промойте соцветия капусты под краном, а можно переложить цветную капусту в миску, залить водой и оставить на 10 минут, чтобы весь мусор всплыл на поверхность.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Отварите соцветия цветной капусты 1-3 минуты (в зависимости от размера) в кипящей воде.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Слейте воду и опустите цветную капусту в миску с очень холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Можно бросить в миску пару кубиков льда.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Затем тщательно обсушите соцветия с помощью бумажных полотенец, чтобы при заморозке не было лишнего льда.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Разложите цветную капусту по пакетам для заморозки и уберите в морозилку на хранение.

Как заморозить цветную капусту на зиму

Замороженная цветная капуста на зиму готова!

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