Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как заморозить цветную капусту на зиму. Капусту выбирайте крепкую, твердую, белого цвета без потемнений. Хранится цветная капуста в морозильной камере может до 6 месяцев. Замороженную капусту можно использовать как легкий гарнир, для приготовления супов или овощного рагу.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Капуста цветная 1.5 Килограмма
Количество порций 7
Калорийность
30 ккал
Калорийность
3 г
Белки
0 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Как заморозить цветную капусту на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Кочан цветной капусты слегка сполосните и удалите верхние листья.
Разделите цветную капусту на соцветия среднего размера. Можно потом дополнительно их порезать или оставить, как есть.
Тщательно промойте соцветия капусты под краном, а можно переложить цветную капусту в миску, залить водой и оставить на 10 минут, чтобы весь мусор всплыл на поверхность.
Отварите соцветия цветной капусты 1-3 минуты (в зависимости от размера) в кипящей воде.
Слейте воду и опустите цветную капусту в миску с очень холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Можно бросить в миску пару кубиков льда.
Затем тщательно обсушите соцветия с помощью бумажных полотенец, чтобы при заморозке не было лишнего льда.
Разложите цветную капусту по пакетам для заморозки и уберите в морозилку на хранение.
Замороженная цветная капуста на зиму готова!