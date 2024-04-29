ГлавнаяРецептыУкраинское лакомство, которому уже более 300 лет: готовим качанную кашу на Пасху Украинское лакомство, которому уже более 300 лет: готовим качанную кашу на Пасху На чтение: 1 минута Качанная каша – аутентичное украинское блюдо, которое готовят уже около 300 лет. Его рецепт хорошо помнят в Диканьском и Зеньковском районах Полтавской области. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Качанная каша готовится из трех ингредиентов – пшена, яиц и муки. Такое название она получила, потому что ее качают, перетирая ингредиенты. Стоит попробовать Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Качанная каша Время: 1 час Порций: 2 Ингредиенты: – 100 граммов пшена; – 5 яиц; – 100 граммов муки. Приготовление: Яйца отдельно взбейте до однородной массы. Муку и пшено насыпьте в разные миски. Ложку за ложкой добавляйте в миску с пшеном сначала яйцо, а затем муку, хорошо качая кашу по кругу. Делайте так, пока каждая пшенинка не покроется тестом из яиц и муки. Далее подсушите кашу в духовке при температуре 60 градусов примерно 40 минут, чтобы она была сухой и хорошо хранилась. Подсушенную кашу отварите в бульоне или воде до готовности. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусную намазку всего из 2 ингредиентов. Поделитесь с друзьями