Украинское лакомство, которому уже более 300 лет: готовим качанную кашу на Пасху

Качанная каша – аутентичное украинское блюдо, которое готовят уже около 300 лет. Его рецепт хорошо помнят в Диканьском и Зеньковском районах Полтавской области.

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Качанная каша готовится из трех ингредиентов – пшена, яиц и муки. Такое название она получила, потому что ее качают, перетирая ингредиенты.

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Качанная каша

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов пшена;

– 5 яиц;

– 100 граммов муки.

Приготовление:

Яйца отдельно взбейте до однородной массы. Муку и пшено насыпьте в разные миски. Ложку за ложкой добавляйте в миску с пшеном сначала яйцо, а затем муку, хорошо качая кашу по кругу. Делайте так, пока каждая пшенинка не покроется тестом из яиц и муки. Далее подсушите кашу в духовке при температуре 60 градусов примерно 40 минут, чтобы она была сухой и хорошо хранилась. Подсушенную кашу отварите в бульоне или воде до готовности.

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