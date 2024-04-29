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Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса — С болгарским перцем и орегано

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Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса — С болгарским перцем и орегано

Ингредиенты:
фетакса — 150 г;
томаты — 100 г;
перец болгарский — 100 г;
репчатый лук — 50 г;
салат айсберг — 100 г;
лимонный сок — 1 ст л;
орегано — по вкусу;
оливки вяленые с косточкой — 75 г;
оливковое масло не рафинированное — 1 ст л;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Салат с Фетаксой — настоящая находка для тех, кто любит творить. Можно добавлять любые ингредиенты, какие есть под рукой. Любые приправы и соусы! Самое главное, чтобы в наличие были основополагающие продукты. Сам сыр. Оливки. Томаты. Остальные ингредиенты могут присутствовать по вашему желанию. Этот салат готовила для удовольствия. Если были бы гости, могла бы добавить сухарики жареные с чесноком и/или огурец.

Начала приготовления с салата «Айсберг». При желании можно заменить любим листовым салатом. Или пекинской капустой. На ваше усмотрение. Промыла салат, дала стечь воде и нарезала на кусочки примерно три на два сантиметра. Уложила в блюдо.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Болгарский перец купила красный. Можно было для контраста купить оранжевый. Чтобы он красиво смотрелся с томатами и зелеными листьями салата. Перец нарезала брусочками примерно полтора на полтора сантиметра. Если вам нравится другой размер или формы кусочков — вполне реально фантазировать и воплощать свои идеи в этом салате.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Томаты выбрала мясистые, типа «сливок», помидорный сок в этом салате — не самый необходимый ингредиент, искала «сухие» помидоры целенаправленно. Нарезала кусочками примерно два на два сантиметра. Для контраста с красным перцем можно добавлять желтые томаты.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Сбрызнула лимонным соком.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Лук попался для этого салата идеальный. Маленькая головка, листики тоненькие, ароматные, но не очень острые. Решила взбрызнуть лимонным соком для контраста вкуса и придания дополнительной нотки цитруса салату.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Мариновала лук примерно пять минут, постоянно перемешивая руками с соком и каплей соли, которой сдобрила лук перед тем, как полила соком лимона. Через пять минут непрерывного перемешивания добавила колечки лука к блюду.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Оливки использую вяленые с косточкой от турецких производителей. Можете добавлять те оливки или маслины, которые любите вы и ваши близкие. У этих оливок есть только один недостаток — они с косточками. Нужно во время дегустации всех предупредить, что они с косточками.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Сыр покупаю от разных производителей. Можно вместо фетаксы использовать брынзу. Как-то один раз положила «Адыгейский», тоже вкусно. Фетакса мне лично больше всего нравится в этом блюде. Нарезаю кубиками примерно двенадцать на двенадцать миллиметров. Можно чуть крупнее. Смотрите по своим ощущениям. Если нравится, когда сыр чуть крупнее, можно нарезать крупнее.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Приправляю сушеным орегано от турецких производителей. Можно добавить ту приправу, которая вам больше нравится.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Слегка сбрызгиваю нерафинированным оливковым маслом. Дала настояться пару минут, чтобы все ароматы поженились. Подала в качестве основного блюда. Можно подавать как закуску, в зависимости от ситуации.

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Приятного аппетита!

Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса - С болгарским перцем и орегано

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 350 руб.

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