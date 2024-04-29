Рецепт: Овощной салат с сыром Фетакса — С болгарским перцем и орегано

Ингредиенты:

фетакса — 150 г;

томаты — 100 г;

перец болгарский — 100 г;

репчатый лук — 50 г;

салат айсберг — 100 г;

лимонный сок — 1 ст л;

орегано — по вкусу;

оливки вяленые с косточкой — 75 г;

оливковое масло не рафинированное — 1 ст л;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Салат с Фетаксой — настоящая находка для тех, кто любит творить. Можно добавлять любые ингредиенты, какие есть под рукой. Любые приправы и соусы! Самое главное, чтобы в наличие были основополагающие продукты. Сам сыр. Оливки. Томаты. Остальные ингредиенты могут присутствовать по вашему желанию. Этот салат готовила для удовольствия. Если были бы гости, могла бы добавить сухарики жареные с чесноком и/или огурец.

Начала приготовления с салата «Айсберг». При желании можно заменить любим листовым салатом. Или пекинской капустой. На ваше усмотрение. Промыла салат, дала стечь воде и нарезала на кусочки примерно три на два сантиметра. Уложила в блюдо.

Болгарский перец купила красный. Можно было для контраста купить оранжевый. Чтобы он красиво смотрелся с томатами и зелеными листьями салата. Перец нарезала брусочками примерно полтора на полтора сантиметра. Если вам нравится другой размер или формы кусочков — вполне реально фантазировать и воплощать свои идеи в этом салате.

Томаты выбрала мясистые, типа «сливок», помидорный сок в этом салате — не самый необходимый ингредиент, искала «сухие» помидоры целенаправленно. Нарезала кусочками примерно два на два сантиметра. Для контраста с красным перцем можно добавлять желтые томаты.

Сбрызнула лимонным соком.

Лук попался для этого салата идеальный. Маленькая головка, листики тоненькие, ароматные, но не очень острые. Решила взбрызнуть лимонным соком для контраста вкуса и придания дополнительной нотки цитруса салату.

Мариновала лук примерно пять минут, постоянно перемешивая руками с соком и каплей соли, которой сдобрила лук перед тем, как полила соком лимона. Через пять минут непрерывного перемешивания добавила колечки лука к блюду.

Оливки использую вяленые с косточкой от турецких производителей. Можете добавлять те оливки или маслины, которые любите вы и ваши близкие. У этих оливок есть только один недостаток — они с косточками. Нужно во время дегустации всех предупредить, что они с косточками.

Сыр покупаю от разных производителей. Можно вместо фетаксы использовать брынзу. Как-то один раз положила «Адыгейский», тоже вкусно. Фетакса мне лично больше всего нравится в этом блюде. Нарезаю кубиками примерно двенадцать на двенадцать миллиметров. Можно чуть крупнее. Смотрите по своим ощущениям. Если нравится, когда сыр чуть крупнее, можно нарезать крупнее.

Приправляю сушеным орегано от турецких производителей. Можно добавить ту приправу, которая вам больше нравится.

Слегка сбрызгиваю нерафинированным оливковым маслом. Дала настояться пару минут, чтобы все ароматы поженились. Подала в качестве основного блюда. Можно подавать как закуску, в зависимости от ситуации.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 350 руб.