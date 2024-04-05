Как запечь курицу, чтобы получилось вкусно: секреты приготовления

Запеченная курица не кажется сложным блюдом. Но есть несколько секретов, чтобы она получилась идеально.

Чтобы ваша запеченная курица получилась вкусной, не пересушенной и сочной, стоит следовать этим советам и готовить ее правильно. Тогда и любители грудки и ножек останутся довольны. Фокус расскажет, как запекать курицу правильно.

Перед тем как запекать курицу целиком, удостоверьтесь, что внутри не осталось остатков печени и прочих субпродуктов. Также при желании можно отрезать кончики крыльев, потому что они точно подгорят. Отрежьте выступающую шею или оставшуюся от нее кожу. Вырежьте железу на гузке, или отрежьте гузку. Мыть тушку необязательно. Но если помыли – обсушите бумажными полотенцами.

Как подготовить для запекания

Самый простой маринад – это соль и черный молотый перец. Смешайте их и натрите птицу внутри и снаружи. В таком виде она может храниться в холодильнике до 72 часов. Если будете запекать в тот же день, то оставьте вне холодильника хотя бы на час.

Можно мариновать курицу в карри, добавить пропущенный через пресс чеснок. Внутрь курицы можно положить целые зубчики чеснока, или разрезанный на несколько частей лимон, апельсин, яблоко или айву, пучок петрушки или тимьяна, веточки розмарина или шалфея, стручок острого перца.

Как запекать

Самый простой способ разместить курицу – положить ее грудкой вверх на противень с невысокими бортиками или в форму для запекания и готовить до готовности. Хорошо бы подложить под нее решетку, чтобы курица не лежала в выделяющихся соках. Вместо решетки можно использовать лук, морковь, картофель – так у вас сразу будет готов гарнир.

Курица готова, когда из самой толстой части ножек при прокалывании их вилкой или кончиком ножа вытекает прозрачный сок. Запекайте курицу при 200 °С. Птицу весом около 2 кг готовят 55–65 минут. Цыпленку достаточно 40–45. Более крупную птицу запекайте 1 час на первые 1,8 кг веса и по 8 минут на каждые дополнительные 500 г.

Часто можно увидеть на фото, что ножки курице связывают. Это делается, чтобы она стала компактней и запекалась равномерней.

Можно запекать курицу в рукаве, фольге, пакете из пергамента. Только чтобы потом она подрумянилась – достаньте ее из пакета.

Как получить хрустящую корочку

Если курица хранилась в холодильнике и не была натерта маринадом, промокните ее насухо бумажными полотенцами и смажьте ее маслом. А вот майонезом смазывать не стоит. Для термической обработки он не предназначен. Но можно смазать курицу горчицей. Это придаст пикантности.

Наколите кожу острым тонким шампуром или длинной иглой, так жир будет лучше вытапливаться.

Смазывать курицу при запекании выделяющимся соком необязательно, но можно начинать это делать примерно за 15–20 минут до окончания приготовления. И если хотите блестящую запеченную кожицу, в это же время можно смазывать курицу глазурью на основе меда, патоки, апельсинового джема, смешанного с водой, соком или соевым соусом.

И секреты запекания отдельных частей курицы

Если будете запекать окорочка с кожей, то срежьте лишний жир и наколите кожу шпажкой. Голени можно запечь в кисло-сладкой глазури из медасмешанного с яблочным уксусом или апельсиновым соком, растопленным сливочным маслом и соевым или вустерским соусом. Запекайте голени и окорочка около 30 минут.

Крылышки можно запечь точно так же, как голени, предварительно удалив крайнюю фалангу.

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