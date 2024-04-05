Обожаете, когда ни духовку, ни другую кухонную технику в процессе приготовления десерта не надо использовать? Тогда советуем вам сделать шоколадный пудинг своими руками. Ни одна магазинная сладость не сравнится с насыщенным вкусом этого десерта. Использование натурального молока и качественного шоколада делает такое лакомство настоящим удовольствием для любителей сладкого.

Домашний пудинг имеет много преимуществ. Во-первых, он обладает нежной, кремовой консистенцией, которая тает во рту, оставляя послевкусие счастья и удовлетворения. Это идеальное сочетание между густым и воздушным делает десерт приятным для употребления. Во-вторых, приготовление шоколадного пудинга не требует особых навыков и времени. С базовыми ингредиентами, такими как молоко, шоколад и крахмал, вы можете легко сделать это лакомство прямо у себя на кухне.

Шоколадный пудинг своими руками: с чем его приготовить

Такой десерт — огромное поле для кулинарного творчества. Вы можете добавить в шоколадный пудинг различные ингредиенты, такие как орехи, фрукты или ягоды, чтобы придать ему новые вкусовые оттенки.

Ингредиенты

Молоко400 мл Кукурузный крахмал3 ст. л. Черный шоколад200 г

Приготовление

Вливаем в сотейник с толстым дном молоко. Всыпаем кукурузный крахмал. Хорошенько перемешиваем всё до растворения комочков, используя венчик. Отправляем сотейник на огонь. Ломаем черный шоколад на кусочки. Добавляем его к молоку. Доводим содержимое сотейника до кипения, постоянно его помешивая венчиком. Держим смесь на огне до ее загустения. Выключаем нагрев. Затем слегка остывшую густую шоколадную массу раскладываем по силиконовым формочкам, используя обычную ложку. Ровняем ее.Накрываем формочки пищевой пленкой. Отправляем будущий десерт в холодильник на 2–3 часа. Готово!

Ничем смазывать формочки не нужно. Вы сможете и так легко извлечь шоколадный пудинг из них. Никакие проблемы в процессе у вас не возникнут. Признаемся честно, мало что может сравниться с удовольствием видеть улыбки на лицах своих близких, когда вы подадите им такой шоколадный пудинг. Этот десерт не только наслаждение для их вкусовых рецепторов, но и для души. Ведь в каждом кусочке такого лакомства, приготовленном собственными руками, будет чувствоваться ваша любовь и забота.