Яблочный рулет к чаю на Праздничный стол. Подаю сразу после приготовления

Сладкие рулеты с начинкой стали важной частью многих корпоративов и детских утренников. Их покупают в магазинах или готовят на заказ, самостоятельно. В приоритете, как правило, рулет домашнего приготовления. Он менее приторный, с вкусной сочной начинкой.
Оригинальные рецепты сладких рулетов есть во многих кухнях Европы. Даже в Азии готовят сладкие рулеты из рисового теста.
В Китае есть сладкий рулет с забродившими бобами, например.
Для приготовления сладкого рулета важно приготовить правильный бисквит. Он не должен быть слишком пышным и воздушным. В рулетах ценится эластичный и тонкий бисквит.
Расскажем, как приготовить яблочный рулет для чаепития.
Ингредиенты для яблочного рулета:
- Яйца — 4 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 125 г;
- Разрыхлитель — ч. л.;
- Ванильный сахар — ч. л.;
- Вода — 4 ст. л.;
- Яблоки — 6 шт.;
- Корица — ст. л.;
- Сметана — 200 г;
- Сахарная пудра — 4 ст. л.;
- Мука — 125 г.
Приготовление яблочного рулета:
Нарезаем яблоки небольшими дольками, удаляем семенные коробочки. Смешиваем яблочные дольки с корицей.
Смазываем сковороду обильно растительным маслом, выкладываем на поверхность яблочные дольки. Обжариваем яблоки на сильном огне до мягкости и сока.
Отделяем белки от желтков. В желтки высыпаем ванильный сахар, а в белки — соль. Взбиваем белки миксером до белой пышной пены.
Постепенно в белковую пену высыпаем 4 столовые ложки сахарного песка, взбиваем до пышной глянцевой массы. Параллельно перемешиваем яблоки в сковороде, тушим на среднем огне.
Желтки с солью взбиваем, высыпаем в них остатки сахара. После растворения сахара в желтках, вливаем к ним воду.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем на него мягкие яблочные дольки ровным слоем. Соединяем белки с желтками, высыпаем в смесь разрыхлитель и муку.
Замешиваем тесто без комков, которое перекладываем на яблочный слой.
Тесто должно лечь на яблоки ровным слоем.
Выпекаем бисквит с начинкой в духовке при 180 градусах на 15 минут. Затем противень с бисквитом охлаждаем 10 минут.
Накрываем верхушку бисквита пергаментом и переворачиваем на сетку. С яблочного слоя пергамент снимаем.
Сворачиваем бисквит в рулет начинкой и пергаментом внутрь. Оставляем рулет остывать. Смешиваем в миске сметану с сахарной пудрой.
Раскручиваем рулет и смазываем яблочный слой кремом.
Сворачиваем бисквит обратно в рулет уже без пергамента. Торцы смазываем кремом. Оставляем рулет в холодильнике на пару часов.
Можно не оставлять рулет в холодильнике, а сразу подавать к столу.
Рекомендуем также посыпать перед подачей рулет сахарной пудрой.