Описание приготовления:

Мясо замороженной горбуши не такое упругое и плотное как у свежей. После заморозки между слоями мяса образуются кристаллики льда, именно поэтому нельзя размораживать в тепле или при комнатной температуре, микроволновке или в воде. При разделке обратите внимание на цвет мяса, оно должно быть нежное и эластичное, а кости плохо отходить от мяса. Если это не так, то рыба всего скорее была разморожена и заморожена снова, что ухудшит ее вкус. При засолке в солевую смесь можно добавить черный перец, белый перец, петрушку, лавровый лист, розмарин и чеснок. Все зависит от вашего вкуса. Если хотите, чтобы горбуша получилась плотной и более сухой во время засолки, поставьте сверху небольшой груз. Хранить такую рыбу в закрытом виде в холодильнике можно до 7 дней, но желательно переворачивать каждый день, если рассола мало.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Горбуша 1.5 Килограмма

Соль 3 Ст. ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Укроп 10 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

93 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как засолить горбушу в домашних условиях из замороженной рыбы»

Подготовьте все необходимые ингредиенты, чтобы засолить горбушу в домашних условиях из замороженной рыбы. Рыбу заранее достаньте из морозилки и уберите в пакете на нижнюю полку холодильника, чтобы она там оттаяла. На это уйдет примерно 10-12 часов.

Размороженную рыбу почистите от чешуи, удалите внутренности. Отрежьте голову, хвост и сделайте филе. Удалите все кости и промокните филе бумажным полотенцем.

В чашке смешайте соль, сахар и мелко нарезанный укроп, перемешайте.

Филе горбуши разрежьте на куски. Дно контейнера посыпьте тонким слоем солевой смесью. Выложите кусок рыбы кожей вниз и полностью посыпьте смесью. Выкладывая куски горбуши, каждый пересыпайте смесью. Сверху засыпьте верх оставшейся смесью. Контейнер закройте и уберите в холодильник на 12 часов.

Переверните рыбу в контейнере, закройте и снова поставьте в холодильник на 12 часов. После этого горбушу можно подавать на стол.

Приятного аппетита!