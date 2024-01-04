10 минут – и готово: готовим классический «Днестр» – лучший праздничный рецепт

«Днестр» – вкусный и известный всем салат. Его очень просто готовить – можно справиться буквально за 10 минут.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вам понадобятся самые простые ингредиенты. Несмотря на легкость в приготовлении, «Днестр» может стать украшением праздничного стола.

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Классический рецепт салата «Днестр»

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов белокочанной капусты;

– 150 граммов полукопченой колбасы;

– 1 средняя луковица по желанию;

– 3 – 4 столовых ложки зеленого консервированного горошка;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

С фиолетовой капустой салат будет ярче / Фото Unsplash

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу. Хорошо посолите и перемните руками, чтобы она стала более мягкой. Колбасу нарежьте тонкой соломкой. Переложите в салатницу к капусте. Добавьте туда же горошек и мелко нарезанный лук. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Готовое блюдо украсьте зеленью.

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