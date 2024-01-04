ГлавнаяРецепты10 минут – и готово: готовим классический «Днестр» – лучший праздничный рецепт 10 минут – и готово: готовим классический «Днестр» – лучший праздничный рецепт На чтение: 1 минута «Днестр» – вкусный и известный всем салат. Его очень просто готовить – можно справиться буквально за 10 минут. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вам понадобятся самые простые ингредиенты. Несмотря на легкость в приготовлении, «Днестр» может стать украшением праздничного стола. Попробуйте также Вы забудете о квашеной капусте: рецепт лучшей закуски от звездного судьи «МастерШеф» Классический рецепт салата «Днестр» Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 300 – 400 граммов белокочанной капусты; – 150 граммов полукопченой колбасы; – 1 средняя луковица по желанию; – 3 – 4 столовых ложки зеленого консервированного горошка; – 2 – 3 столовые ложки майонеза; – соль и перец по вкусу. С фиолетовой капустой салат будет ярче / Фото Unsplash Приготовление: Капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу. Хорошо посолите и перемните руками, чтобы она стала более мягкой. Колбасу нарежьте тонкой соломкой. Переложите в салатницу к капусте. Добавьте туда же горошек и мелко нарезанный лук. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Готовое блюдо украсьте зеленью. Ищете рецепт вкусного салата? Попробуйте приготовить Оливье без колбасы – получится даже лучше. Поделитесь с друзьями