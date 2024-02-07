Фрикадельки – это небольшие шарики из мясного или рыбного фарша. Их можно добавлять в суп, жарить или запекать. Есть много кулинарных идей приготовления домашних фрикаделек. Лучшие из них мы собрали в нашей проверенной подборке из десяти пошаговых рецептов с фотографиями и подробным описанием процесса.

Фрикадельки из фарша для супа

Фрикадельки из фарша для супа легко приготовить по нашему пошаговому рецепту с фотографиями. Берите идею на заметку и порадуйте своих родных аппетитным наваристым супом. Домашние фрикадельки выйдут интересными по вкусу, питательными и привлекательными.

Ингредиенты –+6 порц.

Фарш мясной 400 гр.

Лук репчатый ½ шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Паприка 2 щепотки

Шаги 40 мин.

Фрикадельки для супа готовятся очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Мясной фарш заранее размораживаем. Выкладываем основной ингредиент в глубокую миску, дополняем его измельченным луком. Лук можно нарезать ножом, прокрутить в мясорубке или измельчить в блендере. Сюда же разбиваем куриное яйцо. Дополняем продукты солью и специями. Тщательно вымешиваем заготовку, закрываем ее пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. Из полученной массы мокрыми руками формируем небольшие аккуратные шарики. Шарики можно сразу опускать в суп или отправлять на хранение в морозильную камеру. Фрикадельки из фарша для супа готовы. Используйте по назначению!

Фрикадельки из куриного фарша

Фрикадельки из куриного фарша получаются очень нежными и приятными по вкусу. Такой продукт дополнит ваш домашний суп или другие горячие блюда. Приготовить аппетитные фрикадельки из куриного мяса несложно. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим лук ножом или измельчаем его в блендере.

Шаг 2. Куриное филе необходимо прокрутить через мясорубку или измельчить в блендере, чтобы получить фарш.

Шаг 3. Куриный фарш соединяем с луком, солью и черным молотым перцем.

Шаг 4. Хорошо перемешиваем фарш со специями несколько раз.

Шаг 5. Мокрыми руками лепим из полученного фарша небольшие аккуратные шарики – фрикадельки.

Шаг 6. Дальше их можно сразу опустить в суп или отправить на хранение в морозильную камеру.

Шаг 7. Фрикадельки из куриного фарша готовы. Используйте для приготовления супа!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки с подливкой на сковороде – это очень вкусное, аппетитное и сытное угощение для вашего домашнего стола. Такой продукт можно подавать с крупами, макаронами, картофельным пюре и другими гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Паста томатная – 2 ч.л.

Мука – 2 ч.л.

Семолина – 1,5 ст.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Растительное масло – для жарки.

Вода – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Очищенную морковь натираем на крупной терке.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем фарш, куриное яйцо, соль и специи. Тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Сюда же отправляем семолину и снова все перемешиваем.

Шаг 5. Лук с морковью обжариваем на растительном масле около 8-10 минут, периодически помешивая.

Шаг 6. Дополняем овощи сметаной, томатной пастой, солью и черным молотым перцем.

Шаг 7. Перемешиваем, дополняем продукты мукой и лавровыми листьями. Вливаем сюда воду и снова перемешиваем.

Шаг 8. Из фарша лепим небольшие шарики и погружаем их в прогретую подливу.

Шаг 9. Готовим фрикадельки на небольшом огне около 30 минут.

Шаг 10. Фрикадельки с подливкой на сковороде готовы. Можно пробовать!

Фрикадельки в томатном соусе на сковороде

Фрикадельки в томатном соусе на сковороде порадуют вас насыщенным вкусом и привлекательным видом. Такое питательное угощение идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с горячими гарнирами, а для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Паста томатная – 80 гр.

Вода – 350 мл.

Мука – 70 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Травы прованские – 5 гр.

Соль – 3 гр.

Перец черный молотый – 3 гр.

Петрушка – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем мясной фарш, измельченный лук, куриное яйцо, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Шаг 3. Из полученной массы лепим небольшие шарики, которые затем обваливаем в муке.

Шаг 4. Обжариваем фрикадельки в сковороде с растительным маслом до румянца и заливаем их соусом из томатной пасты, воды и прованских трав. Тушим под крышкой около 30 минут на небольшом огне.

Шаг 5. Дополняем угощение лавровыми листьями и готовим еще 5 минут.

Шаг 6. Посыпаем фрикадельки измельченной петрушкой и выключаем огонь.

Шаг 7. Фрикадельки в томатном соусе на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Фрикадельки на сковороде в сметанном соусе

Фрикадельки на сковороде в сметанном соусе – это очень вкусное, яркое и питательное угощение для вашего домашнего стола. Такой продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления оригинального обеда используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Сметана – 250 гр.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Фарш для фрикаделек рекомендуется выбирать пожирнее. Выкладываем его в глубокую миску.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук, мелко рубим его ножом и делим на две части.

Шаг 4. Чеснок также мелко нарезаем.

Шаг 5. К мясному фаршу отправляем половину лука, куриное яйцо, панировочные сухари, соль и черный молотый перец.

Шаг 6. Хорошо перемешиваем фарш со специями. Отбиваем его руками и оставляем на 20 минут.

Шаг 7. Из полученной массы лепим небольшие аккуратные шарики.

Шаг 8. Выкладываем фрикадельки в сковороду с растительным маслом.

Шаг 9. Обжариваем одну-две минуты с каждой стороны.

Шаг 10. На время убираем тефтели из сковороды.

Шаг 11. На оставшемся масле обжариваем вторую часть лука до румянца.

Шаг 12. Вливаем к луку сметану в указанном количестве.

Шаг 13. Перемешиваем и готовим соус около двух минут, добавляем сюда измельченный чеснок.

Шаг 14. Погружаем в сметанный соус тефтели.

Шаг 15. Закрываем крышкой и готовим около 15 минут на слабом огне.

Шаг 16. Спустя 15 минут плиту можно выключать.

Шаг 17. Фрикадельки на сковороде в сметанном соусе готовы. Можно подавать к столу!

Фрикадельки в сливочном соусе

Фрикадельки в сливочном соусе отличаются нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое питательное блюдо отлично подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с горячими гарнирами, а для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 900 гр.

Яйцо – 1 шт.

Петрушка – 2 ст.л.

Сухари панировочные – 80 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец душистый молотый – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Орех мускатный молотый – 0,5 ч.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Мука – 5 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Бульон/вода – 700 мл.

Горчица – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сливки 30% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем фарш, измельченные лук и петрушку, панировочные сухари, куриное яйцо, соль и специи.

Шаг 2. Вымешиваем фарш со специями до однородности.

Шаг 3. Мокрыми руками из массы лепим аккуратные фрикадельки и выкладываем их на разогретую с растительным маслом сковороду.

Шаг 4. Обжариваем до румянца со всех сторон и перекладываем в тарелку.

Шаг 5. На сухой сковороде обжариваем муку до легкого румянца.

Шаг 6. В муку погружаем сливочное масло и хорошенько все перемешиваем. Постепенно сюда вливаем бульон или воду и провариваем массу.

Шаг 7. В полученный соус добавляем горчицу, соль и перец, и перемешиваем.

Шаг 8. Теперь сюда вливаем сливки и еще раз перемешиваем. Провариваем до загустения.

Шаг 9. В густой соус погружаем наши фрикадельки и тушим их 3 минуты на небольшом огне.

Шаг 10. Фрикадельки в сливочном соусе готовы. Можно подавать к столу, украсив измельченной зеленью!

Вкусные фрикадельки с грибами

Вкусные фрикадельки с грибами – это отличная идея для вашего интересного обеда или ужина в кругу семьи. Такой продукт можно подавать с крупами, макаронами, картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Сливки 20% – 1 ст.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Лук очищаем от шелухи, разделяем его на части и измельчаем в блендере.

Шаг 3. Соединяем мясной фарш с массой из лука, дополняем все это солью и перцем. Вымешиваем.

Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца со всех сторон.

Шаг 5. В отдельной сковороде обжариваем нарезанные грибы и лук.

Шаг 6. Обжаренные продукты дополняем мукой и перемешиваем.

Шаг 7. Сюда вливаем сливки и провариваем пару минут.

Шаг 8. Фрикадельки выкладываем в форму для запекания.

Шаг 9. Заливаем это все смесью из грибов и лука. Убираем в духовку на 20 минут. Запекаем при температуре 180°.

Шаг 10. Вкусные фрикадельки с грибами готовы. Подавайте к столу!

Рыбные фрикадельки

Рыбные фрикадельки – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Угощение выйдет очень вкусным, питательным и аппетитным. Можно подавать к столу с любыми горячими гарнирами. Приготовить фрикадельки из рыбного фарша несложно. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш рыбный – 500 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Хлеб белый – 100 гр.

Молоко коровье – 100 мл.

Яйцо крупное – 1 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Специи для рыбы – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – 50 гр.

Масло растительное – для смазывания.

Для соуса:

Молоко коровье – 850 мл.

Мука – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Орех мускатный тертый – 1 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подсушенный или черствый белый хлеб натираем на терке или измельчаем блендере. Заливаем крошки молоком и оставляем на время.

Шаг 2. Измельчаем лук с чесноком и обжариваем овощи на сливочном масле около 2 минут.

Шаг 3. Рыбный фарш вымешиваем со специями, солью, яйцом, обжаренным луком и чесноком. Сюда же выкладываем хлеб с молоком и хорошенько вымешиваем.

Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их на противень с пергаментом. Запекаем 10 минут при температуре 200°.

Шаг 5. Для соуса обжариваем муку со сливочным маслом пару минут. Вливаем сюда молоко и провариваем до густоты.

Шаг 6. Перекладываем фрикадельки в глубокую форму, смазанную растительным маслом, заливаем соусом и посыпаем тертым сыром. Отправляем разогретую до 200° духовку на 15 минут.

Шаг 7. Рыбные фрикадельки готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Фрикадельки в духовке с подливкой

Фрикадельки в духовке с подливкой порадуют вас интересным вкусом и привлекательным видом. Такое угощение выйдет невероятно сытным, поэтому идеально подойдет для семейного обеда или ужина. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 800 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Лук зеленый – 50 гр.

Батон белый – 100 гр.

Молоко коровье – 60 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для подливки:

Кабачок – 300 гр.

Лук репчатый – 90 гр.

Морковь – 90 гр.

Болгарский перец сладкий – 100 гр.

Помидоры – 200 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе измельчаем в блендере с репчатым и зеленым луком. Также вы можете использовать мясорубку. В полученный фарш выкладываем вымоченный в молоке батон, соль и специи. Вымешиваем и убираем в холодильник на 15 минут.

Шаг 2. Из полученной массы лепим аккуратные фрикадельки и выкладываем их в форму для запекания.

Шаг 3. Отправляем в разогретую до 200° духовку на 12 минут.

Шаг 4. Для соуса нарезаем кусочками морковь, кабачки, болгарский перец, помидоры и лук. Выкладываем все продукты в сотейник.

Шаг 5. Заливаем растительным маслом, засыпаем сахаром и солью. Добавляем молотую паприку.

Шаг 6. Тушим овощи под крышкой около 30 минут до мягкости.

Шаг 7. Далее овощи измельчаем с помощью погружного блендера.

Шаг 8. Фрикадельки заливаем нашим соусом и снова убираем в духовку на 10 минут.

Шаг 9. Фрикадельки в духовке с подливкой готовы. Можно пробовать!

Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке

Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке – это невероятно вкусное, яркое и интересное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такой аппетитный продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Батон – 2 ломтика.

Сыр моцарелла – 300 гр.

Соус томатный – 300 гр.

Зелень – 30 гр.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук, разделываем его на части и измельчаем в блендере.

Шаг 3. Подмораживаем ломтики батона и натираем их на терке.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем фарш, батон, измельченный лук, чеснок и молотый кориандр.

Шаг 5. Сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем зелень и соль. Вымешиваем до однородности.

Шаг 6. Сыр нарезаем небольшими равными кубиками.

Шаг 7. Из фарша формируем аккуратную лепешку и по центру кладем сыр. Формируем аккуратные шарики.

Шаг 8. Заготовки выкладываем в форму и заливаем томатным соусом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 9. Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке готовы. Подавайте угощение к столу!