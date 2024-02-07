Фрикадельки – это небольшие шарики из мясного или рыбного фарша. Их можно добавлять в суп, жарить или запекать. Есть много кулинарных идей приготовления домашних фрикаделек. Лучшие из них мы собрали в нашей проверенной подборке из десяти пошаговых рецептов с фотографиями и подробным описанием процесса.
Фрикадельки из фарша для супа
Фрикадельки из фарша для супа легко приготовить по нашему пошаговому рецепту с фотографиями. Берите идею на заметку и порадуйте своих родных аппетитным наваристым супом. Домашние фрикадельки выйдут интересными по вкусу, питательными и привлекательными.
Ингредиенты –+6 порц.
- Фарш мясной 400 гр.
- Лук репчатый ½ шт.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Паприка 2 щепотки
Шаги 40 мин.
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Фрикадельки для супа готовятся очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Мясной фарш заранее размораживаем.
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Выкладываем основной ингредиент в глубокую миску, дополняем его измельченным луком. Лук можно нарезать ножом, прокрутить в мясорубке или измельчить в блендере.
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Сюда же разбиваем куриное яйцо.
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Дополняем продукты солью и специями.
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Тщательно вымешиваем заготовку, закрываем ее пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
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Из полученной массы мокрыми руками формируем небольшие аккуратные шарики.
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Шарики можно сразу опускать в суп или отправлять на хранение в морозильную камеру.
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Фрикадельки из фарша для супа готовы. Используйте по назначению!
Фрикадельки из куриного фарша
Фрикадельки из куриного фарша получаются очень нежными и приятными по вкусу. Такой продукт дополнит ваш домашний суп или другие горячие блюда. Приготовить аппетитные фрикадельки из куриного мяса несложно. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Филе куриное – 400 гр.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко рубим лук ножом или измельчаем его в блендере.
Шаг 2. Куриное филе необходимо прокрутить через мясорубку или измельчить в блендере, чтобы получить фарш.
Шаг 3. Куриный фарш соединяем с луком, солью и черным молотым перцем.
Шаг 4. Хорошо перемешиваем фарш со специями несколько раз.
Шаг 5. Мокрыми руками лепим из полученного фарша небольшие аккуратные шарики – фрикадельки.
Шаг 6. Дальше их можно сразу опустить в суп или отправить на хранение в морозильную камеру.
Шаг 7. Фрикадельки из куриного фарша готовы. Используйте для приготовления супа!
Фрикадельки с подливкой на сковороде
Фрикадельки с подливкой на сковороде – это очень вкусное, аппетитное и сытное угощение для вашего домашнего стола. Такой продукт можно подавать с крупами, макаронами, картофельным пюре и другими гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Паста томатная – 2 ч.л.
- Мука – 2 ч.л.
- Семолина – 1,5 ст.л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Растительное масло – для жарки.
- Вода – 2 ст.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Приправа для курицы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.
Шаг 2. Очищенную морковь натираем на крупной терке.
Шаг 3. В глубокой миске соединяем фарш, куриное яйцо, соль и специи. Тщательно перемешиваем.
Шаг 4. Сюда же отправляем семолину и снова все перемешиваем.
Шаг 5. Лук с морковью обжариваем на растительном масле около 8-10 минут, периодически помешивая.
Шаг 6. Дополняем овощи сметаной, томатной пастой, солью и черным молотым перцем.
Шаг 7. Перемешиваем, дополняем продукты мукой и лавровыми листьями. Вливаем сюда воду и снова перемешиваем.
Шаг 8. Из фарша лепим небольшие шарики и погружаем их в прогретую подливу.
Шаг 9. Готовим фрикадельки на небольшом огне около 30 минут.
Шаг 10. Фрикадельки с подливкой на сковороде готовы. Можно пробовать!
Фрикадельки в томатном соусе на сковороде
Фрикадельки в томатном соусе на сковороде порадуют вас насыщенным вкусом и привлекательным видом. Такое питательное угощение идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с горячими гарнирами, а для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 600 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Паста томатная – 80 гр.
- Вода – 350 мл.
- Мука – 70 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Травы прованские – 5 гр.
- Соль – 3 гр.
- Перец черный молотый – 3 гр.
- Петрушка – 4 ветки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.
Шаг 2. В глубокой миске соединяем мясной фарш, измельченный лук, куриное яйцо, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.
Шаг 3. Из полученной массы лепим небольшие шарики, которые затем обваливаем в муке.
Шаг 4. Обжариваем фрикадельки в сковороде с растительным маслом до румянца и заливаем их соусом из томатной пасты, воды и прованских трав. Тушим под крышкой около 30 минут на небольшом огне.
Шаг 5. Дополняем угощение лавровыми листьями и готовим еще 5 минут.
Шаг 6. Посыпаем фрикадельки измельченной петрушкой и выключаем огонь.
Шаг 7. Фрикадельки в томатном соусе на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Фрикадельки на сковороде в сметанном соусе
Фрикадельки на сковороде в сметанном соусе – это очень вкусное, яркое и питательное угощение для вашего домашнего стола. Такой продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления оригинального обеда используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 500 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Сметана – 250 гр.
- Сухари панировочные – 3 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,25 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Фарш для фрикаделек рекомендуется выбирать пожирнее. Выкладываем его в глубокую миску.
Шаг 3. Очищаем репчатый лук, мелко рубим его ножом и делим на две части.
Шаг 4. Чеснок также мелко нарезаем.
Шаг 5. К мясному фаршу отправляем половину лука, куриное яйцо, панировочные сухари, соль и черный молотый перец.
Шаг 6. Хорошо перемешиваем фарш со специями. Отбиваем его руками и оставляем на 20 минут.
Шаг 7. Из полученной массы лепим небольшие аккуратные шарики.
Шаг 8. Выкладываем фрикадельки в сковороду с растительным маслом.
Шаг 9. Обжариваем одну-две минуты с каждой стороны.
Шаг 10. На время убираем тефтели из сковороды.
Шаг 11. На оставшемся масле обжариваем вторую часть лука до румянца.
Шаг 12. Вливаем к луку сметану в указанном количестве.
Шаг 13. Перемешиваем и готовим соус около двух минут, добавляем сюда измельченный чеснок.
Шаг 14. Погружаем в сметанный соус тефтели.
Шаг 15. Закрываем крышкой и готовим около 15 минут на слабом огне.
Шаг 16. Спустя 15 минут плиту можно выключать.
Шаг 17. Фрикадельки на сковороде в сметанном соусе готовы. Можно подавать к столу!
Фрикадельки в сливочном соусе
Фрикадельки в сливочном соусе отличаются нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое питательное блюдо отлично подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с горячими гарнирами, а для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 900 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Петрушка – 2 ст.л.
- Сухари панировочные – 80 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец душистый молотый – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Орех мускатный молотый – 0,5 ч.л.
- Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Для соуса:
- Мука – 5 ст.л.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Бульон/вода – 700 мл.
- Горчица – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сливки 30% – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем фарш, измельченные лук и петрушку, панировочные сухари, куриное яйцо, соль и специи.
Шаг 2. Вымешиваем фарш со специями до однородности.
Шаг 3. Мокрыми руками из массы лепим аккуратные фрикадельки и выкладываем их на разогретую с растительным маслом сковороду.
Шаг 4. Обжариваем до румянца со всех сторон и перекладываем в тарелку.
Шаг 5. На сухой сковороде обжариваем муку до легкого румянца.
Шаг 6. В муку погружаем сливочное масло и хорошенько все перемешиваем. Постепенно сюда вливаем бульон или воду и провариваем массу.
Шаг 7. В полученный соус добавляем горчицу, соль и перец, и перемешиваем.
Шаг 8. Теперь сюда вливаем сливки и еще раз перемешиваем. Провариваем до загустения.
Шаг 9. В густой соус погружаем наши фрикадельки и тушим их 3 минуты на небольшом огне.
Шаг 10. Фрикадельки в сливочном соусе готовы. Можно подавать к столу, украсив измельченной зеленью!
Вкусные фрикадельки с грибами
Вкусные фрикадельки с грибами – это отличная идея для вашего интересного обеда или ужина в кругу семьи. Такой продукт можно подавать с крупами, макаронами, картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 600 гр.
- Лук репчатый – 50 гр.
- Грибы шампиньоны – 200 гр.
- Сливки 20% – 1 ст.
- Мука – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Лук очищаем от шелухи, разделяем его на части и измельчаем в блендере.
Шаг 3. Соединяем мясной фарш с массой из лука, дополняем все это солью и перцем. Вымешиваем.
Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца со всех сторон.
Шаг 5. В отдельной сковороде обжариваем нарезанные грибы и лук.
Шаг 6. Обжаренные продукты дополняем мукой и перемешиваем.
Шаг 7. Сюда вливаем сливки и провариваем пару минут.
Шаг 8. Фрикадельки выкладываем в форму для запекания.
Шаг 9. Заливаем это все смесью из грибов и лука. Убираем в духовку на 20 минут. Запекаем при температуре 180°.
Шаг 10. Вкусные фрикадельки с грибами готовы. Подавайте к столу!
Рыбные фрикадельки
Рыбные фрикадельки – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Угощение выйдет очень вкусным, питательным и аппетитным. Можно подавать к столу с любыми горячими гарнирами. Приготовить фрикадельки из рыбного фарша несложно. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш рыбный – 500 гр.
- Лук репчатый – 300 гр.
- Чеснок – 4 зуб.
- Хлеб белый – 100 гр.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Яйцо крупное – 1 шт.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Специи для рыбы – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Масло растительное – для смазывания.
Для соуса:
- Молоко коровье – 850 мл.
- Мука – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Орех мускатный тертый – 1 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подсушенный или черствый белый хлеб натираем на терке или измельчаем блендере. Заливаем крошки молоком и оставляем на время.
Шаг 2. Измельчаем лук с чесноком и обжариваем овощи на сливочном масле около 2 минут.
Шаг 3. Рыбный фарш вымешиваем со специями, солью, яйцом, обжаренным луком и чесноком. Сюда же выкладываем хлеб с молоком и хорошенько вымешиваем.
Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их на противень с пергаментом. Запекаем 10 минут при температуре 200°.
Шаг 5. Для соуса обжариваем муку со сливочным маслом пару минут. Вливаем сюда молоко и провариваем до густоты.
Шаг 6. Перекладываем фрикадельки в глубокую форму, смазанную растительным маслом, заливаем соусом и посыпаем тертым сыром. Отправляем разогретую до 200° духовку на 15 минут.
Шаг 7. Рыбные фрикадельки готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Фрикадельки в духовке с подливкой
Фрикадельки в духовке с подливкой порадуют вас интересным вкусом и привлекательным видом. Такое угощение выйдет невероятно сытным, поэтому идеально подойдет для семейного обеда или ужина. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Филе куриное – 800 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Лук зеленый – 50 гр.
- Батон белый – 100 гр.
- Молоко коровье – 60 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Для подливки:
- Кабачок – 300 гр.
- Лук репчатый – 90 гр.
- Морковь – 90 гр.
- Болгарский перец сладкий – 100 гр.
- Помидоры – 200 гр.
- Масло растительное – 30 мл.
- Соль – по вкусу.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Паприка молотая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное филе измельчаем в блендере с репчатым и зеленым луком. Также вы можете использовать мясорубку. В полученный фарш выкладываем вымоченный в молоке батон, соль и специи. Вымешиваем и убираем в холодильник на 15 минут.
Шаг 2. Из полученной массы лепим аккуратные фрикадельки и выкладываем их в форму для запекания.
Шаг 3. Отправляем в разогретую до 200° духовку на 12 минут.
Шаг 4. Для соуса нарезаем кусочками морковь, кабачки, болгарский перец, помидоры и лук. Выкладываем все продукты в сотейник.
Шаг 5. Заливаем растительным маслом, засыпаем сахаром и солью. Добавляем молотую паприку.
Шаг 6. Тушим овощи под крышкой около 30 минут до мягкости.
Шаг 7. Далее овощи измельчаем с помощью погружного блендера.
Шаг 8. Фрикадельки заливаем нашим соусом и снова убираем в духовку на 10 минут.
Шаг 9. Фрикадельки в духовке с подливкой готовы. Можно пробовать!
Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке
Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке – это невероятно вкусное, яркое и интересное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такой аппетитный продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Батон – 2 ломтика.
- Сыр моцарелла – 300 гр.
- Соус томатный – 300 гр.
- Зелень – 30 гр.
- Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
- Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Очищаем репчатый лук, разделываем его на части и измельчаем в блендере.
Шаг 3. Подмораживаем ломтики батона и натираем их на терке.
Шаг 4. В глубокой миске соединяем фарш, батон, измельченный лук, чеснок и молотый кориандр.
Шаг 5. Сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем зелень и соль. Вымешиваем до однородности.
Шаг 6. Сыр нарезаем небольшими равными кубиками.
Шаг 7. Из фарша формируем аккуратную лепешку и по центру кладем сыр. Формируем аккуратные шарики.
Шаг 8. Заготовки выкладываем в форму и заливаем томатным соусом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.
Шаг 9. Фрикадельки с сыром в томатном соусе в духовке готовы. Подавайте угощение к столу!