ГлавнаяРецептыКак засолить красную рыбу дома – рецепт за 12 часов Как засолить красную рыбу дома – рецепт за 12 часов На чтение: 2 минуты Если вы, как мы, обожаете слабосоленый лосось, но в магазине его покупать дорого – давайте готовить собственноручно. У нас есть проверенный рецепт, который не подведет. ПИТАНИЕ Способ засолки – классический вариант приготовления красной рыбы без термической обработки. Выбирайте лосось, форель, голец или другую любимую рыбу для засолки и наслаждайтесь отличным вкусом. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Это деликатесное блюдо готовится крайне просто, ведь нам нужно всего несколько ингредиентов, среди которых соль и сахар. Остальные специи можно добавлять пожеланиям. Кстати, не бойтесь пересолить, рыба не «возьмет» лишнюю соль. Как правильно засолить красную рыбу Время: от 12 часов – 3 дней Порции: 2 Ингредиенты: – 500граммов филе рыбы; – 2 столовые ложки морской соли; – 1 столовая ложка сахара; – черный молотый перец; – лавровый лист. Приготовление: Засаливать лучше в стеклянной посуде или эмалированной. Смешиваем соль и сахар, пожеланием добавляем другие специи и посыпаем смесью кусок рыбы. Если вам вкусно с другими пряностями, то можно взять для засолки кориандр, сухую зелень (укроп, петрушку), гвоздику и т.д. Порционно нарезаем рыбу и накрываем тарелкой (она должна свободно помещаться в миске), на нее ставим фитиль, все обертываем пленкой и оставляем в кухне на 2 – 3 часа. За это время рыба пустит сок. Снимаем фитиль, немного взбалтываем блюдо, чтобы маринад просочился во все уголки, и ставим в холодильник в сутки. Но если не терпится, то можно отведать малосольную рыбу за 12 часов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить круассаны с разнообразными начинками к завтраку. Поделитесь с друзьями