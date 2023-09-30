Перечислены самые полезные соки: овощные оказались лучше фруктовых

Натуральные соки способны восстановить водный баланс и восполнить дефицит важных витаминов и микроэлементов в организме. Полезны и овощные, и фруктовые нектары, но эндокринолог Елизавета Дзантиева рекомендует чаще выбирать именно первые. Об этом сообщило радио Sputnik.

Врач выступает за овощные соки, потому что в них меньше сахара и калорий. В рацион отлично впишется богатый витамином А морковный сок — он восстанавливает кожу и зрение.

Свекольный сок богат витаминами группы В и антиоксидантами. Дзантиева рекомендует добавлять в этот напиток немного растительного масла или сливок — так полезные вещества, содержащиеся в овощах, лучше усвоятся организмом.

По вкусу и пользе первым двум видам сока не уступает и сок из зелени и овощей зеленого цвета (например, сельдерея). По словам эксперта, такой напиток станет ценным источником железа, хлорофилла и фолиевой кислоты.

При простудах поможет не такой популярный капустный сок, ведь в нем содержится витамин С. А тыквенный сок подойдет тем, кто сидит на диете, ведь он считается сладким, но при этом одним из самых низкокалорийных.

Несмотря на всю пользу соков из овощей, употреблять их нужно в меру. Делать напитки лучше самостоятельно, ведь в магазинные продукты добавляют красители и усилители вкуса.