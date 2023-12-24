Может стать жемчужиной Сочельника: рецепт тушеной капусты с особым ингредиентом

Праздничный стол на Сочельник должен быть постным, так что тушеная капуста обязательно будет в вашем меню. Если вы любите эксперименты, то обязательно попробуйте этот рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот вариант тушеной капусты настолько прост, что точно не добавит вам хлопот перед праздником. Впрочем, о вкусе блюда можно сказать только совершенно противоположное – он далек от обычного, поэтому эта капуста заслуживает того, чтобы оказаться на праздничном столе.

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Рецепт тушеной капусты с грибами

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм свежих или сушеных грибов;

– 1 лук;

– 2 – 3 морковки;

– половина кочана свежей капусты;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

Капусту шинкуем, грибы нарезаем слайсами, морковь натираем, а лук – мелко нарезаем. Выкладываем капусту в кастрюлю или глубокую сковороду, добавляем масло и ставим на маленький огонь. Добавляем в капусту остальные ингредиенты и тушим 40 – 45 минут до готовности. Подаем к столу горячей, перед подачей можно посыпать зеленью.

Приятного аппетита !