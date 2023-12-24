ГлавнаяРецептыМожет стать жемчужиной Сочельника: рецепт тушеной капусты с особым ингредиентом Может стать жемчужиной Сочельника: рецепт тушеной капусты с особым ингредиентом На чтение: 1 минута Праздничный стол на Сочельник должен быть постным, так что тушеная капуста обязательно будет в вашем меню. Если вы любите эксперименты, то обязательно попробуйте этот рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот вариант тушеной капусты настолько прост, что точно не добавит вам хлопот перед праздником. Впрочем, о вкусе блюда можно сказать только совершенно противоположное – он далек от обычного, поэтому эта капуста заслуживает того, чтобы оказаться на праздничном столе. Интересно Жидкая кутья: как приготовить традиционное блюдо на сочельник Рецепт тушеной капусты с грибами Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 400 грамм свежих или сушеных грибов; – 1 лук; – 2 – 3 морковки; – половина кочана свежей капусты; – 2 зубчика чеснока; – соль, перец и зелень по вкусу. Приготовление: Капусту шинкуем, грибы нарезаем слайсами, морковь натираем, а лук – мелко нарезаем. Выкладываем капусту в кастрюлю или глубокую сковороду, добавляем масло и ставим на маленький огонь. Добавляем в капусту остальные ингредиенты и тушим 40 – 45 минут до готовности. Подаем к столу горячей, перед подачей можно посыпать зеленью. Приятного аппетита ! Поделитесь с друзьями