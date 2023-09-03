Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

Бывают ситуации, когда нужно срочно заточить тот или иной кухонный прибор. Часто мы не задумываемся о том, что делать эту процедуру требуется постоянно. Поэтому при готовке ножи, ножницы, терка или вовсе лезвия мясорубки тупятся. Поэтому необходимо знать, как быстро и легко заточить все лезвия на кухне.

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Заточка ножей Заточка мясорубки Заточка ножниц Заточка терки

Заточка ножей

Для заточки ножа как правильно используется керамическая посуда. Надо найти абразивную поверхность, она у посуды обычно шершавая. Об эту поверхность затачиваем лезвие ножа полукруговыми движениями.

Заточка мясорубки

Однако, нож точить довольно просто таким способом. Намного сложнее справиться с лезвиями мясорубки.

Затачивать данные лезвия рекомендуется об наждачную бумагу 600 зернистости. Если вы возьмете меньшую зернистость, то испортите лезвия.

Заточка лезвий терки происходит элементарно. На рабочую поверхность кладем наждачную бумагу и проводим по ней лезвиями.

Лучше применять в работе как 600 зернистость, так и 1200. Тогда эффект от заточки сохраниться дольше.

Сетка для мясорубки, как правило, затачивается самостоятельно. Поэтому процедуру стоит проводить лишь с одной стороны для профилактики.

Заточка ножниц

Не стоит затачивать ножницы об лезвие вторых ножниц — этот способ работает плохо. Замените вторые ножницы на пилочку для ногтей, так лезвие точится быстрее и качественнее.

Заточка терки

Для заточки лезвий терки есть несколько действенных способов.

Можно использовать для заточки керамическую посуду. Способ аналогичный тому, что применяется для ножей.

Если терка затупилась сильно, то используем ножницы. В каждый зубчик терки вставляем кончик ножниц и проворачиваем.

Терку получится заточить также наждачной бумагой. Надо проводить ей по всей поверхности терки, где есть резцы.

В случае, когда три способа оказались не эффективными, рекомендуется затачивать терку надфилем. Кончик надфиля вставляется в каждый резец терки и затачивается.

В итоге, при помощи наждачной бумаги, керамической посуды и пилочки для ногтей оказывается можно быстро наточить кухонные приборы.