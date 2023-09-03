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Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

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Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

Бывают ситуации, когда нужно срочно заточить тот или иной кухонный прибор. Часто мы не задумываемся о том, что делать эту процедуру требуется постоянно. Поэтому при готовке ножи, ножницы, терка или вовсе лезвия мясорубки тупятся. Поэтому необходимо знать, как быстро и легко заточить все лезвия на кухне.

Содержание

  1. Заточка ножей
  2. Заточка мясорубки
  3. Заточка ножниц
  4. Заточка терки

Заточка ножей

Для заточки ножа как правильно используется керамическая посуда. Надо найти абразивную поверхность, она у посуды обычно шершавая. Об эту поверхность затачиваем лезвие ножа полукруговыми движениями.

Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

Заточка мясорубки

Однако, нож точить довольно просто таким способом. Намного сложнее справиться с лезвиями мясорубки.

Затачивать данные лезвия рекомендуется об наждачную бумагу 600 зернистости. Если вы возьмете меньшую зернистость, то испортите лезвия.

Заточка лезвий терки происходит элементарно. На рабочую поверхность кладем наждачную бумагу и проводим по ней лезвиями.

Лучше применять в работе как 600 зернистость, так и 1200. Тогда эффект от заточки сохраниться дольше.

Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

Сетка для мясорубки, как правило, затачивается самостоятельно. Поэтому процедуру стоит проводить лишь с одной стороны для профилактики.

Заточка ножниц

Не стоит затачивать ножницы об лезвие вторых ножниц — этот способ работает плохо. Замените вторые ножницы на пилочку для ногтей, так лезвие точится быстрее и качественнее.

Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

Заточка терки

Для заточки лезвий терки есть несколько действенных способов.

Можно использовать для заточки керамическую посуду. Способ аналогичный тому, что применяется для ножей.

Если терка затупилась сильно, то используем ножницы. В каждый зубчик терки вставляем кончик ножниц и проворачиваем.

Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

Терку получится заточить также наждачной бумагой. Надо проводить ей по всей поверхности терки, где есть резцы.

В случае, когда три способа оказались не эффективными, рекомендуется затачивать терку надфилем. Кончик надфиля вставляется в каждый резец терки и затачивается.

Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

В итоге, при помощи наждачной бумаги, керамической посуды и пилочки для ногтей оказывается можно быстро наточить кухонные приборы. 

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