Как заточить ножницы, терку и мясорубку подручными средствами. 2 минуты и на вашей кухне все станет острое

Бывают ситуации, когда нужно срочно заточить тот или иной кухонный прибор. Часто мы не задумываемся о том, что делать эту процедуру требуется постоянно. Поэтому при готовке ножи, ножницы, терка или вовсе лезвия мясорубки тупятся. Поэтому необходимо знать, как быстро и легко заточить все лезвия на кухне.
Содержание
- Заточка ножей
- Заточка мясорубки
- Заточка ножниц
- Заточка терки
Заточка ножей
Для заточки ножа как правильно используется керамическая посуда. Надо найти абразивную поверхность, она у посуды обычно шершавая. Об эту поверхность затачиваем лезвие ножа полукруговыми движениями.
Заточка мясорубки
Однако, нож точить довольно просто таким способом. Намного сложнее справиться с лезвиями мясорубки.
Затачивать данные лезвия рекомендуется об наждачную бумагу 600 зернистости. Если вы возьмете меньшую зернистость, то испортите лезвия.
Заточка лезвий терки происходит элементарно. На рабочую поверхность кладем наждачную бумагу и проводим по ней лезвиями.
Лучше применять в работе как 600 зернистость, так и 1200. Тогда эффект от заточки сохраниться дольше.
Сетка для мясорубки, как правило, затачивается самостоятельно. Поэтому процедуру стоит проводить лишь с одной стороны для профилактики.
Заточка ножниц
Не стоит затачивать ножницы об лезвие вторых ножниц — этот способ работает плохо. Замените вторые ножницы на пилочку для ногтей, так лезвие точится быстрее и качественнее.
Заточка терки
Для заточки лезвий терки есть несколько действенных способов.
Можно использовать для заточки керамическую посуду. Способ аналогичный тому, что применяется для ножей.
Если терка затупилась сильно, то используем ножницы. В каждый зубчик терки вставляем кончик ножниц и проворачиваем.
Терку получится заточить также наждачной бумагой. Надо проводить ей по всей поверхности терки, где есть резцы.
В случае, когда три способа оказались не эффективными, рекомендуется затачивать терку надфилем. Кончик надфиля вставляется в каждый резец терки и затачивается.
В итоге, при помощи наждачной бумаги, керамической посуды и пилочки для ногтей оказывается можно быстро наточить кухонные приборы.