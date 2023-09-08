Какая еда поможет восстановить мышцы после тренировки?

Ничто так не возбуждает аппетит, как длительная пробежка или силовая тренировка. Доктор медицинских наук Аманда Блехман рассказала Shape, какие продукты незаменимы после физической нагрузки — они восстанавливают мышцы и восполняют потраченную энергию.

«После тренировки вам нужно искать продукты, в которых есть белки, углеводы и электролиты. Белок помогает восстановить мышцы, углеводы восполняют запасы энергии, а электролиты устраняют дефицит микроэлементов, которые вы потеряли с потом», — объясняет эксперт.

По словам доктора Блехман, во время тренировки в человеческих мышцах фактически возникают микроскопические разрывы, которые необходимо «закрыть заплаткой». Исследования говорят, что употребление достаточного количества белка помогает поддерживать мышечную массу, увеличивает выносливость и сокращает риск травм в будущем.

«Я рекомендую есть „полноценные“ белки. Например, мясо, сыр, яйца и йогурт, сою, фисташки и киноа», — поделилась врач.

Также необходимо восполнить запасы углеводов. Для этого подойдут медленно перевариваемые, богатые клетчаткой продукты — сложные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи и бобовые.

Выведенные с потом натрий, калий, магний и другие микроэлементы восполняются с помощью спортивного питания или напитков с содержанием электролитов: коровьего молока, апельсинового сока и кокосовой воды.