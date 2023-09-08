Описание приготовления:

Невероятно вкусная заготовка из свежих осенних овощей. Кабачки можно взять любые, как молоденькие, так и зрелые. Если у кабачков жесткая шкурка, то обязательно её удалите, так же как и сердцевину с крупными семенами. Если возьмёте цукини, то плоды можно использовать целиком. Лечо по этому рецепту обладает приятным вкусом и густой консистенцией. Подавать салат можно просто как дополнение к отварному картофелю или к мясным блюдам как закуску.

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Заготовки / Лечо

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 1 Килограмм

Лук 100 Грамм

Болгарский перец 200 Грамм

Помидоpы 500 Грамм

Томатная паста 1 Ст. ложка

Растительное масло 40 Грамм

Соль 20 Грамм

Сахар 40 Грамм

Вода 200 Миллилитров

Уксус 9% 25 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму»

Подготовьте все ингредиенты. Я указала чистый вес овощей.

В казанке или любой посуде с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте до прозрачности.

Затем добавьте воду, соль, сахар и томатную пасту. Помешивая доведите до кипения.

Добавьте нарезанные кубиками или дольками, среднего размера, кабачки. Нарезанные дольками помидоры, небольшой соломкой нарезанный болгарский перец и измельчённый чеснок.

Тушите после закипания около 15-20 минут или до мягкости овощей. Не переварите, овощи не должны превратиться в кашу. В процессе салат можно попробовать и отрегулировать на соль. За пару минут до готовности добавьте уксус.

Горячий салат разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками. Переверните и укутайте до остывания.

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму готово. Удачных вам заготовок!