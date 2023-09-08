Описание приготовления:
Невероятно вкусная заготовка из свежих осенних овощей. Кабачки можно взять любые, как молоденькие, так и зрелые. Если у кабачков жесткая шкурка, то обязательно её удалите, так же как и сердцевину с крупными семенами. Если возьмёте цукини, то плоды можно использовать целиком. Лечо по этому рецепту обладает приятным вкусом и густой консистенцией. Подавать салат можно просто как дополнение к отварному картофелю или к мясным блюдам как закуску.
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Заготовки / Лечо
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 1 Килограмм
- Лук 100 Грамм
- Болгарский перец 200 Грамм
- Помидоpы 500 Грамм
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Растительное масло 40 Грамм
- Соль 20 Грамм
- Сахар 40 Грамм
- Вода 200 Миллилитров
- Уксус 9% 25 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
50 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму»
Подготовьте все ингредиенты. Я указала чистый вес овощей.
В казанке или любой посуде с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте до прозрачности.
Затем добавьте воду, соль, сахар и томатную пасту. Помешивая доведите до кипения.
Добавьте нарезанные кубиками или дольками, среднего размера, кабачки. Нарезанные дольками помидоры, небольшой соломкой нарезанный болгарский перец и измельчённый чеснок.
Тушите после закипания около 15-20 минут или до мягкости овощей. Не переварите, овощи не должны превратиться в кашу. В процессе салат можно попробовать и отрегулировать на соль. За пару минут до готовности добавьте уксус.
Горячий салат разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками. Переверните и укутайте до остывания.
Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму готово. Удачных вам заготовок!