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Лечо из кабачков «Пальчики оближешь» на зиму

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Лечо из кабачков «Пальчики оближешь» на зиму

Описание приготовления:

Невероятно вкусная заготовка из свежих осенних овощей. Кабачки можно взять любые, как молоденькие, так и зрелые. Если у кабачков жесткая шкурка, то обязательно её удалите, так же как и сердцевину с крупными семенами. Если возьмёте цукини, то плоды можно использовать целиком. Лечо по этому рецепту обладает приятным вкусом и густой консистенцией. Подавать салат можно просто как дополнение к отварному картофелю или к мясным блюдам как закуску.
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Заготовки / Лечо

Состав / Ингредиенты:

  • Кабачок 1 Килограмм
  • Лук 100 Грамм
  • Болгарский перец 200 Грамм
  • Помидоpы 500 Грамм
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 40 Грамм
  • Соль 20 Грамм
  • Сахар 40 Грамм
  • Вода 200 Миллилитров
  • Уксус 9% 25 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму»

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму

Подготовьте все ингредиенты. Я указала чистый вес овощей.

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму

В казанке или любой посуде с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте до прозрачности.

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму

Затем добавьте воду, соль, сахар и томатную пасту. Помешивая доведите до кипения.

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму

Добавьте нарезанные кубиками или дольками, среднего размера, кабачки. Нарезанные дольками помидоры, небольшой соломкой нарезанный болгарский перец и измельчённый чеснок.

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму

Тушите после закипания около 15-20 минут или до мягкости овощей. Не переварите, овощи не должны превратиться в кашу. В процессе салат можно попробовать и отрегулировать на соль. За пару минут до готовности добавьте уксус.

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму

Горячий салат разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками. Переверните и укутайте до остывания.

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму

Лечо из кабачков "Пальчики оближешь" на зиму готово. Удачных вам заготовок!

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