ГлавнаяРецептыЕдите и худеете: рецепт галеты с грушей и домашним сыром Едите и худеете: рецепт галеты с грушей и домашним сыром На чтение: 1 минута Каждый из нас мечтает есть и худеть. Чтобы осуществить это маленькое желание, у нас есть рецепт десерта, который сможет с этим помочь. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сочная галета с грушей – отличный питательный десерт, который можно на любой диете. Только представьте, вы едите сладкую домашнюю выпечку и худеете. Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней В основе десерта домашний кисломолочный творог и спелая сладкая груша – невероятно, правда. Рецепт галеты с грушей и творогом Время: 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 180 граммов кисломолочного сыра; – 90 граммов сливочного масла; – 1 яичный желток; – 1 ложка сахара; – цедра одного апельсина; – 10 граммов ванильного сахара; – 150 граммов муки; – 2 – 3 груши. Приготовление: В миске смешиваем кисломолочный творог, желток, сахар, муку и цедру апельсина. Тщательно перемешиваем и заворачиваем в пищевую пленку. Откладываем тесто в холодильник отдохнуть. Тем временем нарезаем очищенную грушу тонкими ломтиками. Разогреваем духовку до 180 градусов. Раскатываем тесто на пергаменте, выкладываем грушу и посыпаем все корицей. По желанию миндальными хлопьями. Заворачиваем края теста и отправляем галету в духовку на 20 – 30 минут. Готовый десерт охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить любимый вкусник Елизаветы II. Поделитесь с друзьями