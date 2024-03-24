ГлавнаяРецептыВы забудете обо всех остальных рецептах: как приготовить ресторанное блюдо из бюджетного хека Вы забудете обо всех остальных рецептах: как приготовить ресторанное блюдо из бюджетного хека На чтение: 2 минуты Попробуйте приготовить этот вкуснейший хек с овощами. Он получится очень нежным и ароматным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хек содержит мало жира, но все-таки он немного жирнее, чем треска. Поэтому его выше ценят кулинары. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Хек с овощами Время: 40 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 700 граммов филе хека; – 1 луковица; – 1 морковь; – 70 граммов томатной пасты; – 50 граммов пшеничной муки; – 1 лавровый лист; – соль, перец по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно! Приготовление: Нарежьте лук средними кубиками, а морковь потрите на крупной терке. Удалите из хека внутренности, посолите и поперчите со всех сторон. Порежьте на порционные куски. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Отдельно обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь. Обжарьте еще 3 – 4 минуты. Томатную пасту разведите в стакане воды и перемешайте до однородности. Положите в сковороду к овощам кусочки обжаренной рыбы и добавьте томатную пасту из стакана. Перемешайте и добавьте лавровый лист. После закипания сковороду накройте крышкой, тушите рыбу 10 – 15 минут на медленном огне. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные картофельные рулетики из лаваша. Поделитесь с друзьями