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Вы забудете обо всех остальных рецептах: как приготовить ресторанное блюдо из бюджетного хека

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Вы забудете обо всех остальных рецептах: как приготовить ресторанное блюдо из бюджетного хека

Попробуйте приготовить этот вкуснейший хек с овощами. Он получится очень нежным и ароматным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хек содержит мало жира, но все-таки он немного жирнее, чем треска. Поэтому его выше ценят кулинары.

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Хек с овощами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 700 граммов филе хека;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 70 граммов томатной пасты;
– 50 граммов пшеничной муки;
– 1 лавровый лист;
– соль, перец по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

  1. Нарежьте лук средними кубиками, а морковь потрите на крупной терке.
  2. Удалите из хека внутренности, посолите и поперчите со всех сторон. Порежьте на порционные куски.
  3. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.
  4. Отдельно обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь. Обжарьте еще 3 – 4 минуты.
  5. Томатную пасту разведите в стакане воды и перемешайте до однородности.
  6. Положите в сковороду к овощам кусочки обжаренной рыбы и добавьте томатную пасту из стакана. Перемешайте и добавьте лавровый лист.
  7. После закипания сковороду накройте крышкой, тушите рыбу 10 – 15 минут на медленном огне.

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