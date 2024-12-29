Какие города России стоит посетить: самые интересные и уникальные места

Путешествовать любят все, без исключения. Не зря поётся в песне: «широка страна моя родная», поэтому найдётся, что посмотреть в России, и даже целой жизни не хватит, чтобы охватить все интересные места. По просторам от Сахалина до Санкт-Петербурга можно бесконечно путешествовать, и всегда останется город, который вы ещё не видели. Поэтому начинать надо с легендарных объектов, богатых культурным наследием и достопримечательностями, знаменитых гастрономическими традициями и уникальной природой.

Критерии выбора городов для путешествий

Каждый турист на отдыхе ищет для себя что-то своё. Критериев выбора, что посетить в России — несколько, в зависимости от цели поездки.

Что хотят получить путешественники от отдыха:

Насладиться архитектурным «ансамблем», посетить музеи и посмотреть достопримечательности. Культурная поездка – самая частая среди отечественных и иностранных туристов, ведь она актуальна круглый год. Получить полный релакс, купаясь и загорая. Пляжный туризм – второй по популярности в нашей стране. Отдохнуть в местах с первозданной природой. Экстремальный отдых был популярен, и останется востребованным во все времена. Хоть куда можно поехать в России: в горы или в леса Карелии, поскольку мест с таким удивительным ландшафтом немало: от Алтая до Дербента. Заняться горнолыжным спортом. Всё больше в нашей стране становится горнолыжных курортов, уровня, не хуже, чем в Куршевеле во французских Альпах. Поэтому и поклонников этого вида спорта немало. Отправиться в гастрономический тур. Модное и интересное занятие, ведь совместно с памятниками культуры или изучением природных объектов, можно продегустировать местные блюда и получить гастрономический экстаз.

В зависимости от интересов и цели отдыха, путешественники и выбирают свой объект для туристической поездки.

ТОП-5 излюбленных мест для отдыха

Исходя из критериев выбора, самые посещаемые города России представлены в таком же порядке по цели поездки.

Санкт-Петербург

Величественная и могучая «северная» столица уникальна не только количеством достопримечательностей и архитектурных памятников, но и их самобытностью. Ни в одном городе мира вы не найдёте столько легендарных львов. А в Эрмитаж едут туристы со всех уголков земного шара, чтобы познакомиться со старинными экспонатами и «прикоснуться» к истории предков.

Конечно, без экскурсовода столько интересных фактов узнать не получится. А ходить группой, многие считают нудным занятием. Со стадным инстинктом покончено: просто приобретите аудиогид по Санкт-Петербургу от Trimoti, где предлагают пять разных маршрутов. Вы получаете сувенирную карту, аудио-экскурсию в приложении и следуете по грамотно спланированному авторскому маршруту с удобной навигацией.

Сочи

На пляжный туризм лучше ехать в Сочи, где развитая инфраструктура, куча доступных отелей и достаточно продолжительный сезон. Самый наплыв путешественников наблюдается с середины июня по конец августа. Но купаться начинают в третьей декаде мая, когда вода уже достаточно прогрета. В это время на курорте ещё тишина и нет столпотворений. Такая же история осенью: меньше отдыхающих, цены дешевле, а температура морской воды остаётся комфортной вплоть до ноября.

Есть ещё совет, где побывать в России — на морском побережье в Абхазии. Сюда можно поехать на экскурсию из Сочи посмотреть заброшенные города-призраки, искупаться в кристально чистом море или взять в аренду автомобиль.

Горно-Алтайск

Отдых на лоне природы в горах Алтая начинается с Горно-Алтайска – единственного города в этом регионе, именно здесь расположен аэропорт. Все остальные населённые пункты – это сёла и небольшие заимки, расположенные вдоль течения алтайских рек: Катуни, Чуи, Чулышмана и т. д. Гостиницы есть как в городе, так и на турбазах от Аи до Чемала, добраться до них можно на такси. Здесь услуги таксистов очень недорогие.

Белокуриха

Этот курорт-здравница, известный ещё с советской эпохи, зимой превращается в отличный горнолыжный курорт. Сам он небольшой, поэтому гостиницу можно бронировать где угодно по расположению, до лыжной трассы добраться будет несложно – пару-тройку километров на такси.

Петрозаводск

На гастрономический тур лучше ехать в Карелию, здесь самые насыщенные программы туров. Туристов не только накормят вкуснейшими блюдами, но и научат готовить суп Лохикейтто, выпекать знаменитые «свательные» пирожки и «калитки». В список мероприятий входит дегустация блинчиков, чая на местных травах и варенья, приготовленного из лесных ягод.

Советы для туристов

В путешествие обязательно возьмите с собой:

В Санкт-Петербург – дождевик, солнечные очки. Погода может резко смениться с солнечной на дождливую, и наоборот.

В Сочи стандартный набор: купальник, головной убор, очки от солнца, лёгкие летние вещи.

В Горно-Алтайск – тёплые вещи, непромокаемую обувь. Даже если днём тепло, вечером и ночью всегда холодает, горы и бурные реки «отдают» свою прохладу в воздух. А дождь может пойти внезапно.

В Белокуриху – костюм-горнолыжку, балаклаву, удобные перчатки и вязаную шапку.

В Петрозаводске также понадобятся тёплые вещи, здесь, обычно, прохладно.

Путешествовать – не просто интересно, но и очень полезно для здоровья. На отдыхе восстанавливается психика, возникает эмоциональный подъём, организм отдыхает полностью. Туризм должен стать традицией в каждой семье!