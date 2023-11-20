Ватрушки с творогом: рецепт выпечки, любимой с детства (видео)

Ватрушки получаются очень мягкими и ароматными.
Творожные ватрушки — аромат и вкус, который почувствовав и попробовав хоть раз, забыть невозможно. Это отличная идея выпечки, которая скрасит холодные и темные вечера, наполнив дом уютом и невероятными запахами. Рекомендуем приготовить вам такие ватрушки по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук и порадовать своих близких.
Творожные ватрушки
Ингредиенты:
- прессованные дрожжи — 25 гр (сухие — 9 гр);
- мука — 550–600 гр;
- молоко — 300 мл;
- сахар — 80 гр;
- яйцо — 1 шт;
- соль — 0,5 ч. л;
- масло — 80 гр;
- творог — 400 гр;
- сахар — 3–4 ст. л;
- крахмал кукурузный — 2 ст. л;
- сахар ванильный — 1 пачка;
- сметана — 2 ст. л;
- белок яйца — 1 шт;
- желток яйца +1 ч. л молока для смазки.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить опару. В теплое молоко всыпать дрожжи, 2 столовые ложки муки и половину сахара от общего количества. Все перемешать, накрыть и оставить на 10 минут.
В готовую опару добавить оставшийся сахар, соль, яйцо, растопленное, но не горячее масло. Перемешать и просеять частями муку. Замесить тесто, просеянную муку добавить по частям, причем аккуратно, чтобы не переборщить и не забить тесто. Пусть лучше тесто немножко липнет, и в таком случае можно смочить руки маслом, это улучшит процесс вымешивания. Дать тесту подойти.
Пока тесто подходит, готовим начинку. Творог, сметану, белок, ванильный сахар и крахмал смешать и перебить блендером до однородности.
Тесто обмять, разделить на 10 равный частей, сформировать шары и выложить на противень, застеленный пергаментом. Накрыть их пленкой и дать подойти.
Затем в каждом из шаров сделать углубление стаканом или руками, выложить творожную массу. Смазать ватрушки желтком с молоком и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
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