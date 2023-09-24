Закуска на зиму: как приготовить вкуснейший овощной микс

Для такого салата подойдут овощи, которые остались от предыдущих закаток.

Овощные салаты и закуски в сезон консервации – самая популярная заготовка, поскольку позволяет запастись не только вкусным блюдом под крышечкой на зиму, но и пристроить овощи, которые не подошли для того, чтобы закрывать их целиком. Предлагаем рецепт закуски из блога «Домашняя консервация», которая получается очень вкусным и станет идеальной добавкой на праздничный стол.

Закуска на зиму

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

помидоры – 0,5 кг;

красный болгарский перец – 3 шт;

репчатый лук – 3 шт;

чеснок – 5 зубчиков;

укроп – 100 гp;

масло – 1/2 стакана

уксус 9% – 1 ч. л;

сахар – 2 ст. л;

соль – 2 ст. л.

зерна горчицы.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, обрезать поврежденные места, если таковые есть. Огурцы порезать кружочками. Лук порезать полукольцами. Перцы очистить от семян и плодоножки, затем порезать кубиками.

Помидоры и перец отправить в глубокую эмалированную посуду, добавить соль, сахар, масло и тщательно перемешать. Поставить на плиту и варить 5-7 минут, а затем добавить зелень укропа, уксус, зерна горчицы и варить еще пару минут.

Затем в горячую массу добавить порезанные огурцы и довести до кипения. После закипания разложить горячую массу по стерилизованным банкам, закатать и накрыть одеялом на ночь.

Когда все остынет, вынести заготовки в прохладное темное место на хранение.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат «Овощной король».