Какие овощи не стоит замораживать на зиму – перечень, который убережет от ошибок

Обычно чтобы зимой смаковать овощами, мы делаем заготовки: консервируем, или замораживаем их в целом или порезанном виде. Однако не все овощи можно сохранить в замороженном виде. О них мы сегодня и расскажем.

ПИТАНИЕ

Среди самых популярных овощей для замораживания на зиму мы используем морковь, цветную капусту, брокколи, шпинат, зеленый горошек, сладкий перец, сахарную кукурузу. Но есть и перечень тех, кто не подлежит такому методу хранения. 24 канал рассказывает о них дальше в материале.

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Итак, процесс заморозки плохо влияет на овощи с большим содержанием воды внутри – это огурцы. Во время заморозки вода кристаллизуется, меняется его структура, а после размораживания овощ становится мягким и непригодным к употреблению.

Также заморозке не подлежат такие овощи, как редис, репа, картофель, лук и чеснок. Они теряют свою текстуру и становятся неприятными по вкусу после замораживания.



Овощной микс для замораживания / Фото southern living

А вот чтобы действительно насладиться вкусами лета зимой, создавайте овощные миксы, сочетайте смеси или раскладывайте все в отдельные пакеты с застежками. Также можно использовать специальные контейнеры для морозильных камер, которые герметично закрываются и не пропускают воздух внутрь посуды.

Если у вас есть вакууматор – используйте его или порционно формировать овощные смеси, нарезанные кусочки или целые овощи.

Популярные овощные комбинации для замораживания на зиму

кукуруза, горошек, стручковая фасоль, перец, морковь;

шпинат, кукуруза;

кукуруза, горошек, перец, брокколи;

брокколи, стручковая фасоль, цветная капуста, морковь;

кабачки, баклажаны, перец, горошек.

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