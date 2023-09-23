Отличное блюдо на ужин: как приготовить куриное рагу с помидорами

Это куриное рагу, приготовленное с разноцветными помидорами, радует не только вкусом – оно еще и невероятно нарядно выглядит.

Помидоры и курица – это идеальное сочетание. К тому же это блюдо еще и получается очень вкусным и диетическим. Попробуйте приготовить куриную грудку с помидорами, ведь это блюдо почти не требует усилий и с ним справится даже начинающий кулинар. Рецептом поделились на сайте Migusto.

Куриное рагу с помидорами

Ингредиенты:

1 кг помидоров разного цвета;

одна красная луковица;

4 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка соли;

4 столовые ложки белого сухого вина;

2 столовые ложки меда;

4 куриные грудки;

чеснок.

Нагрейте духовку до 200 градусов. Помидоры нарезаем дольками, как и лук. Чеснок мелко нарежьте. Распределите овощи по противню. Смешайте половину масла с солью, небольшим количеством перца, вином и медом и залейте все помидоры. Добавьте чеснок. Запекайте в духовке около 30 минут.

Куриную грудку нарезаем кубиками. Нагрейте оставшееся масло в сковороде с антипригарным покрытием. Понемногу обжаривайте курицу в течение трех минут, пока они не зарумянятся. Приправьте курицу оставшейся солью и небольшим количеством перца. Достаньте форму для запекания с овощами из духовки. Поднимите температуру духовки до 220 градусов.

Распределите кусочки курицы поверх помидоров и запекайте еще около десяти минут. Достаньте противень из духовки: куриное рагу с помидорами готово. Его можно подавать со свежим хлебом, или с простым белыми рисом.

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