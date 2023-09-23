Не орех, а яд: стало известно, как правильно есть миндаль

Врачи советуют добавлять разнообразие орехов в рацион — миндаль не является исключением. Однако при неправильной обработке полезный продукт рискует стать смертельным ядом.

У миндаля, как и любого другого вида орехов, есть неоспоримые преимущества. Этот продукт благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, стимулирует работу мозга и подходит для правильного питания. Также из миндаля, опираясь на его полезные свойства и вкусовые качества, делают отличную муку и молоко.

Однако диетолог Светлана Фус предупреждает, что перед употреблением этого ореха необходимо подвергнуть его тщательной термической обработке. Слова специалиста привели «Кубанские новости».

Миндаль содержит цианогликозид амигдалин, который распадается на синильную кислоту — смертельно опасный для человека яд. Сделать орех безопасным можно только с помощью обработки: для этого поместите ядра в духовой шкаф и подсушите в течение 10 минут при температуре 180°C. После этого миндаль готов к употреблению, но его суточная порция не должна превышать 30 г.