Какие условия должны быть прописаны в договоре ипотечного кредитования

После передачи в банк полного пакета документов для получения ипотечного кредита потенциальный ссудополучатель будет ожидать решения банка в течение нескольких дней, о положительном или отрицательном вердикте банк уведомит телефонным звонком. Если у заемщика положительная кредитная история, а размер его заработка значительно превышает сумму ежемесячных платежей по кредиту, шансы на получения кредита весьма велики. Перед обращением в банк заемщику надлежит найти вариант квартиры для покупки (наибольшее количество объявлений содержится на сайте https://obyava.ua/ru/nedvizhimost/prodazha-kvartir/harkov специализированного информационного портала) и получить письмо от девелопера, готового продать квартиру на условиях ипотечного кредитования.

Какие условия должны быть прописаны в договоре кредитования жилья

Каждое финансово-кредитное учреждение вправе самостоятельно разрабатывать стандартный образец договора ипотечного кредитования, в котором обязательно должно быть указано:

общая сумма выделяемого кредита (цифрами и прописью). Размер кредита определяется на основании письма компании-застройщика, где указана общая стоимость квартиры и ее технические характеристики;

размер процентов по кредиту. Каждый банк предлагает свои ставки по ипотечному кредиту (разница в различных банках может составлять 3-5 процентов) и строки погашения кредита (зачастую кредит по ипотеке выдается на 10-15 лет и обязательно учитывает возраст ссудополучателя);

штрафные санкции за нарушение условий возврата кредита.

Ссудополучатель вправе самостоятельно выбирать схему погашения процентов по кредиту – классическую, когда проценты насчитываются на всю непогашенную сумму кредита и в самом начале их размер значительно выше или аннуитетную (в данном случае сумма процентов является неизменной в течение всего периода пользования кредитом вне зависимости от суммы ранее погашенной ссуды).

Дополнительные условия получения ипотечного кредита

Главным преимуществом ипотечного кредитования, на основании которого производиться продажа квартир в Харькове, является возможность проживания ссудополучателя (и членов его семьи) в купленной квартире сразу же после завершения ремонта. Однако при подписании кредитного соглашения банк вправе потребовать от заемщика обязательно застраховать купленную квартиру.

Также отдельные банки требуют от ссудополучателя страхования его жизни – от этого можно отказаться, однако тогда банк может повысить процентную ставку по кредиту исходя из увеличения риска невозврата кредита.