Рецепт: Горбуша жареная в муке — на подсолнечном масле

Ингредиенты:
горбуша свежая — 500 гр;
масло подсолнечное (для жарки) — 2 ст ложки;
соль — по вкусу;
мука для панировки — 200 гр
Способ приготовления: Всем привет!
В советские времена в четверг был рыбный день. А теперь у нас любой день может стать рыбным )
У меня это была суббота.
Поскольку ужин был на троих человек, то всю рыбину я жарить не стала, а только половину. Рыбу предварительно нужно помыть и удалить внутренности.
Удаляем у рыбы плавники, хвост. Нарезаем на порционные кусочки.
Сковороду ставим на раскалённую плиту, наливаем подсолнечное масло.
В миуку добавляем соль. Обваливаем куски рыбы в муке.
И выкладываем на сковороду. Обжариваем с двух сторон.
После обжарки выключаем плиту и накрываем сковороду крышкой.
После этого, минут через пять, выкладываем рыбу в тарелку и подаём на стол.
Такая рыбка хороша к картошечке.
Время на приготовление требуется не более получаса.
Картошка со своего огорода, рыбка 270 рублей за кило. Значит, половина — это 135 рублей. Следовательно, одна порция обходится в 45 рубликов, ужин ведь был на трёх человек.
Вкусно, сытно. Пробуйте. Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.