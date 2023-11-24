Быстрые пирожки: пышные, даже без дрожжей. С необычной начинкой

Сейчас можно с уверенностью сказать, что пироги входят в список одного из самых востребованных блюд для людей. Рецепты разных видов пирогов встречаются как в европейской, так и в азиатской, восточной кухнях. В каждой культуре пироги имеют свое сакральное значение.
В Древнем Риме изначально пирожки были не особо съедобными. Тесто для пирогов использовали пресное, для того, чтобы переносить начинку. То есть, тесто выступало в качестве контейнера.
Сейчас невозможно представить вкусные пирожки без мягкого пышного теста. Обязательно оно должно быть либо как пух, либо тонким.
Создадим на своей кухне пирожки с правильным пышным тестом.
Ингредиенты теста для пирогов:
- Ряженка — 300 мл;
- Мука — 360 г;
- Крахмал — 40 г;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Яйцо — 1 желток;
- Масло растительное — 1 ст.л.;
- Сода — 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 300 г;
- Белок яйца — 1 шт.;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Сахар — 2 ст.л.;
- Манная крупа — 1 ст.л.;
- Тыква — 150 г.
Приготовление пирожков:
В миску с теплой ряженкой кладем желток, высыпаем соль и сахар. Вливаем в ряженку растительное масло, взбиваем до однородности.
Соединяем муку с крахмалом, постепенно просеиваем сыпучие продукты в ряженку. Замешиваем тесто сперва миксером, а затем руками на столе, посыпанном мукой.
Формируем толстую лепешку на столе из теста, посыпаем ее содой. Вымешиваем соду в тесто, смазываем колобок растительным маслом.
Смазываем тару растительным маслом, выкладываем туда колобок. Оставляем тесто подниматься под полотенцем.
В это время готовим начинку — смешиваем творог со сметаной, сахаром и манной крупой. Натираем на крупной терке очищенную тыкву, выкладываем в творожную массу, взбиваем миксером начинку.
В отдельной таре взбиваем белок с солью примерно минуту до образования пышной устойчивой массы. Постепенно аккуратно лопаткой добавляем взбитый белок в начинку.
Тесто делим на 10 равных колобков, накрываем полотенцем и оставляем на небольшой промежуток времени. Руками создаем из колобков лепешки, куда выкладываем по столовой ложке начинки.
Запечатываем начинку в тесто, выкладываем пирожки швами вниз. В сковороде разогреваем растительное масло — 300-400 мл.
Выкладываем пирожки швом вниз в масло, обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
Получаются сладкие и пышные тыквенные пирожки с творожной начинкой.
Эти пирожки хорошая альтернатива обычной картофельной или капустной выпечке.