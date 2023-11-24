Быстрые пирожки: пышные, даже без дрожжей. С необычной начинкой

Сейчас можно с уверенностью сказать, что пироги входят в список одного из самых востребованных блюд для людей. Рецепты разных видов пирогов встречаются как в европейской, так и в азиатской, восточной кухнях. В каждой культуре пироги имеют свое сакральное значение.

В Древнем Риме изначально пирожки были не особо съедобными. Тесто для пирогов использовали пресное, для того, чтобы переносить начинку. То есть, тесто выступало в качестве контейнера.

Сейчас невозможно представить вкусные пирожки без мягкого пышного теста. Обязательно оно должно быть либо как пух, либо тонким.

Создадим на своей кухне пирожки с правильным пышным тестом.

Ингредиенты теста для пирогов:

Ряженка — 300 мл;

Мука — 360 г;

Крахмал — 40 г;

Сахар — 1 ч.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Яйцо — 1 желток;

Масло растительное — 1 ст.л.;

Сода — 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Творог — 300 г;

Белок яйца — 1 шт.;

Сметана — 2 ст.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Манная крупа — 1 ст.л.;

Тыква — 150 г.

Приготовление пирожков:

В миску с теплой ряженкой кладем желток, высыпаем соль и сахар. Вливаем в ряженку растительное масло, взбиваем до однородности.

Соединяем муку с крахмалом, постепенно просеиваем сыпучие продукты в ряженку. Замешиваем тесто сперва миксером, а затем руками на столе, посыпанном мукой.

Формируем толстую лепешку на столе из теста, посыпаем ее содой. Вымешиваем соду в тесто, смазываем колобок растительным маслом.

Смазываем тару растительным маслом, выкладываем туда колобок. Оставляем тесто подниматься под полотенцем.

В это время готовим начинку — смешиваем творог со сметаной, сахаром и манной крупой. Натираем на крупной терке очищенную тыкву, выкладываем в творожную массу, взбиваем миксером начинку.

В отдельной таре взбиваем белок с солью примерно минуту до образования пышной устойчивой массы. Постепенно аккуратно лопаткой добавляем взбитый белок в начинку.

Тесто делим на 10 равных колобков, накрываем полотенцем и оставляем на небольшой промежуток времени. Руками создаем из колобков лепешки, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Запечатываем начинку в тесто, выкладываем пирожки швами вниз. В сковороде разогреваем растительное масло — 300-400 мл.

Выкладываем пирожки швом вниз в масло, обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются сладкие и пышные тыквенные пирожки с творожной начинкой.

Эти пирожки хорошая альтернатива обычной картофельной или капустной выпечке.