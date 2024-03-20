Какой пляцок приготовить на Пасху: праздничный рецепт торта «Зеленый мох»

К праздникам можно готовиться уже сейчас! И лучше всего начать с сохранения рецептов, которыми вы точно захотите воспользоваться. Такой пирог готовить очень просто, и он точно придется по вкусу всем гостям.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Зеленый, необычный и удивительно вкусный. Пирог с добавлением секретного ингредиента и прослоенный кремом из маскарпоне станет звездой десертного стола. Можно добавить чернику и листочки мяты или положить маленькие шоколадные яйца.

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