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Молоки в соевом соусе

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Молоки в соевом соусе

Описание приготовления:

Молоки получаются нежными и пикантными за счет горчицы и соевого соуса. Если хотите острую нотку, добавьте тертый чеснок или чили. Для глазури можно добавить немного меда. Такие молоки станут отличной холодной или горячей закуской на любом столе.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Молоки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Молоки лососевых 300 Грамм
  • Перец черный По вкусу
  • Соевый соус 3 Ст. ложки
  • Горчица зерновая французская 1 Ст. ложка
  • Сок лимона 1 Ст. ложка
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

180 ккал

Калорийность

13 г

Белки

2 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молоки в соевом соусе»

Молоки в соевом соусе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления молок в соевом соусе. Молоки сполосните и обсушите.

Молоки в соевом соусе

Молоки лососевых рыб порежьте полосками и выложите в чашку.

Молоки в соевом соусе

Добавьте к молокам соевый соус, горчицу, поперчите и перемешайте. Накройте миску и дайте молокам промариноваться в течение 30 минут.

Молоки в соевом соусе

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите молоки без маринада в сковороду и обжаривайте до готовности. Молоки готовятся очень быстро, поэтому потребуется буквально 4-5 минут. Готовые молоки переложите на тарелку и сразу подавайте к столу.

Молоки в соевом соусе

Приятного аппетита!

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