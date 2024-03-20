Описание приготовления:
Молоки получаются нежными и пикантными за счет горчицы и соевого соуса. Если хотите острую нотку, добавьте тертый чеснок или чили. Для глазури можно добавить немного меда. Такие молоки станут отличной холодной или горячей закуской на любом столе.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Молоки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Молоки лососевых 300 Грамм
- Перец черный По вкусу
- Соевый соус 3 Ст. ложки
- Горчица зерновая французская 1 Ст. ложка
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
Количество порций 2
Калорийность
180 ккал
Калорийность
13 г
Белки
2 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молоки в соевом соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления молок в соевом соусе. Молоки сполосните и обсушите.
Молоки лососевых рыб порежьте полосками и выложите в чашку.
Добавьте к молокам соевый соус, горчицу, поперчите и перемешайте. Накройте миску и дайте молокам промариноваться в течение 30 минут.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите молоки без маринада в сковороду и обжаривайте до готовности. Молоки готовятся очень быстро, поэтому потребуется буквально 4-5 минут. Готовые молоки переложите на тарелку и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!