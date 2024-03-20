Описание приготовления:

Молоки получаются нежными и пикантными за счет горчицы и соевого соуса. Если хотите острую нотку, добавьте тертый чеснок или чили. Для глазури можно добавить немного меда. Такие молоки станут отличной холодной или горячей закуской на любом столе.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Молоки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Молоки лососевых 300 Грамм

Перец черный По вкусу

Соевый соус 3 Ст. ложки

Горчица зерновая французская 1 Ст. ложка

Сок лимона 1 Ст. ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

180 ккал

Калорийность

13 г

Белки

2 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молоки в соевом соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления молок в соевом соусе. Молоки сполосните и обсушите.

Молоки лососевых рыб порежьте полосками и выложите в чашку.

Добавьте к молокам соевый соус, горчицу, поперчите и перемешайте. Накройте миску и дайте молокам промариноваться в течение 30 минут.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите молоки без маринада в сковороду и обжаривайте до готовности. Молоки готовятся очень быстро, поэтому потребуется буквально 4-5 минут. Готовые молоки переложите на тарелку и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!